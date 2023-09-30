Каждый пятый студент чешского вуза — иностранец. Половина из них хочет остаться в Чехии

Оливия Димитрисина выбрала Брно для обучения в магистратуре. Пока она не подала документы, она даже не подозревала о существовании этого города.





«Я никогда не была в Чехии. Только потом я посмотрела на карту, чтобы понять, где находится Брно», — смеется молодая украинка.





Но о своем выборе она не жалеет. После тщательного отбора она остановила свой выбор на архитектурном факультете Технического университета, который привлек ее тем, что сделал акцент на технической стороне вопроса.





«Школа показалась мне очень профессиональной. У меня был простор для творчества, и я узнала много такого, чего не знала на бакалавриате. Мне понравилась свобода выбора предметов, я могла сосредоточиться на том, что мне действительно интересно», — хвалит она.





Она стала одной из более чем 50 000 иностранцев, выбравших Чехию для обучения. Их число неуклонно растет — если на рубеже тысячелетий их было менее девяти тысяч, то в прошлом году — в шесть с лишним раз больше.





В 2022 году число лиц с иностранным гражданством, обучающихся в чешских вузах, было самым высоким за всю историю. Молодые люди приехали из 166 стран и составили 18% от общего числа студентов вузов.





По мнению Михала Уля, директора Дома международного сотрудничества (DZS), это положительное явление. «Интернационализация является одним из важных показателей качества учебного заведения, которое измеряется престижными международными рейтингами, такими как QS University Ranking», — говорит он.





«Она не только способствует культурному разнообразию в школах, но и повышает конкурентоспособность выпускников чешских вузов как внутри страны, так и за рубежом. Они лучше разбираются в различных культурах и глобальных проблемах», — поясняет он.





Поэтому некоторые университеты в своих рекламных кампаниях активно ориентируются на иностранцев. «Абитуриентов привлекают, в частности, современное преподавание, подтвержденное зарубежными аккредитациями, безопасное местоположение, широкая сеть школ-партнеров и насыщенная социальная жизнь», — говорит Антонин Янак, представитель Высшей школы экономики (ВШЭ).





Университет предлагает четыре программы бакалавриата и восемь программ магистратуры на английском языке. Ахмадреза Горбани, уроженец иранской столицы Тегерана, подал документы на одну из них — международный бизнес.





«Я раньше работал в чешской компании, поэтому и выбрал Прагу», — говорит он, объясняя, почему решил переехать за три с лишним тысячи километров от дома.





В чешских университетах бесплатными являются только программы на чешском языке. Поэтому Ахмадрезе приходится ежегодно платить за обучение 5 тыс. евро. «Это стоит того, чтобы жить в интересном городе с отличным транспортным сообщением и международной обстановкой», — считает он.





В прошлом году наиболее популярными среди иностранцев были бизнес, администрирование и юриспруденция. За ними следуют здравоохранение и социальное обеспечение, а также информационные и коммуникационные технологии.





Эту тенденцию подтверждают и другие вузы. «Неизменным остается интерес к общей медицине, стоматологии на медицинском факультете, управлению бизнесом на факультете экономики и управления или международным отношениям на факультете социальных исследований», — говорит Мартина Влкова, директор учебного отдела Масарикова университета (MUNI).





Из 527 аккредитованных учебных программ примерно пятая часть предлагается на английском языке. Две программы предлагаются также на немецком языке.





В Чешском техническом университете (ЧТУ) наибольшее количество иностранных студентов в этом учебном году обучалось на электротехническом факультете и факультете информационных технологий. «Это соответствует интересу к компьютерным наукам», — комментирует пресс-секретарь Катержина Весела.





В период ковида количество иностранных студентов уменьшилось, на некоторое время застопорилось и сейчас снова растет, добавляет она. В ЧТУ аккредитовано 502 учебные программы на чешском языке и 352 — на английском.





«Жизнь дороже, чем я ожидал»





Авраам Ямин родом из Израиля и изучает государственные финансы и экономику в Чехии. Первоначально он хотел поехать в Сеул (Южная Корея), но изменил свои планы из-за семьи.





«У меня пожилые родители, для которых перелет на такое расстояние был бы невозможен. Поэтому я стал рассматривать возможности в Европе», — говорит он.





Он выбирал между университетами Испании и Германии. Однако он решил, что стоимость обучения в этих странах будет для него слишком высокой. Но именно цены в Чехии удивили его впоследствии. «Я искренне думал, что жизнь здесь будет дешевой. Все оказалось гораздо дороже, чем я ожидал, особенно арендная плата», — говорит он.





Для него также важна возможность дальнейшего обучения за рубежом. «У Масарикова университета есть партнеры на Ближнем Востоке, а это тот регион, который я хотел бы изучить подробнее», — говорит он.





Большинство иностранных студентов — что неудивительно — приезжают из Словакии. Один из них — Павол Белан из Жилины, которого с детства привлекала информатика. В итоге его выбор пал на факультет информатики МУНИ в соседнем Брно.





«Брно привлек меня как город с большой долей студентов среди населения и особенно его популярность среди словаков», — говорит он. «Большинство моих одноклассников, выбравших ту же специальность, поступили на этот факультет», — добавляет он.





Он высоко оценивает качество образования и хорошую репутацию факультета. Когда летом перед выпускным курсом я устроился на неполный рабочий день в IT-компанию, мне дали задание, которое до этого правильно решил только некий «крайне перегруженный работой» выпускник этого факультета«, — вспоминает Белан.





Свою учебу он сравнивает с катанием на американских горках. Но, по его мнению, она хорошо подготовила его к будущей профессии.





«Когда через два года я нашел работу на полставки, я был приятно удивлен тем, сколько практических навыков и хороших привычек я приобрел в этой школе», — говорит он.





MUNI также ориентируется на словацких студентов. В этом году кампания по набору студентов проходит в средних школах всех восьми регионов Словакии. В них направляются послы, которые рассказывают ученикам о возможностях обучения.





«По сравнению с предыдущими годами мы значительно усиливаем свое присутствие на выставках в Словакии. Впервые мы едем в Трнаву, Тренчин, Жилину, а также будем присутствовать на Gaudeam в Братиславе и ProEduco в Кошице», — комментирует Влкова, директор учебного отдела.





Изучайте чешский язык





Ленка Желонкова из Прешова выбрала тот же университет. Она подала документы на две программы: специальное образование и логопедия.





«Я не могу представить, что в словацких университетах возможно сочетание двух очных форм обучения», — считает она.





Что она ценит в жизни в Брно, так это студенческую атмосферу города и широкий выбор факультативных курсов. «Благодаря им я смогла вернуться, например, к творческой деятельности», — хвалит она.





Она планирует остаться в Чехии. Однако, учитывая выбранную ею специальность, словацкого языка в ее профессиональной деятельности будет недостаточно. «Работа с детьми требует, чтобы я научилась свободно общаться на чешском языке. Лично для меня это большой вызов», — поясняет она.





По национальному признаку за словаками в статистике следуют русские и украинцы. В последние годы они регулярно являются одной из самых многочисленных групп.





В прошлом году количество украинских студентов увеличилось почти наполовину по сравнению с 2021 годом. Число российских студентов, напротив, сокращается из года в год из-за сложившейся ситуации в отношениях между двумя странами.





Для Никитаса Чатзиманолиса, уроженца греческого острова Родос, чешский язык также является сложным. Он учится на пятом курсе медицинского факультета, поэтому язык для него очень важен для общения с пациентами. «Мне очень трудно, я не могу правильно произнести даже половину слов. Но я стараюсь», — смеется он.





Он высоко оценивает тот факт, что в программу обучения входит много практически ориентированных предметов. «Здесь определенно лучше, чем в Греции. Университет замечательный. С первого курса у нас много практики, мы работаем в симуляционном центре», — высоко оценивает она.





«Кроме того, в Греции много коррупции. Чтобы получить хорошую работу, нужно иметь друзей в больнице», — добавляет он. Поэтому он не хотел бы работать врачом у себя на родине«.





По данным DZS, только в половине случаев иностранные выпускники остаются в Чехии после окончания учебы. «Впоследствии они выходят на рынок труда, стимулируя тем самым чешскую экономику своими знаниями и опытом. Те же, кто возвращается в свою страну, обогатившись другой культурой и передовым опытом, затем распространяют доброе имя чешских школ и самой Чехии за рубежом», — поясняет Уль.





Иранский аспирант Фаранех Хаддади также хотел бы остаться в стране. «Мне нравится Чехия, особенно Брно», — говорит он. «Люди здесь приятные, город не очень большой, поэтому по нему легко передвигаться пешком. Я также в восторге от ночной и культурной жизни», — объясняет он.





Он специализируется в области машиностроения и биоинформатики. В Чехии он участвует в исследованиях в лаборатории Лошмидта при MUNI.





«Мне повезло, что я работаю с профессионалами в своей области. С другой стороны, я думаю, что одна из самых больших проблем для студентов в Чехии — это деньги. Аспиранты зарабатывают гораздо меньше, чем в других странах с такой же, а может быть, и более низкой стоимостью жизни», — считает он.





Якоб Ланг из Германии видит ситуацию примерно так же. Он выбрал Карлов университет именно для того, чтобы преподавать фортепиано.





«Если бы я хотел преподавать в Чехии, то с точки зрения денег здесь не очень хорошо. Но образование чрезвычайно важно. Преподаватели здесь не имеют престижа», — отмечает он.





В остальном он в восторге от столичной жизни. «Я с удивлением обнаружил, что многие вещи в Чехии работают гораздо лучше, чем в Германии. Например, отлично работают поезда. Для студентов это довольно дешево, и они надежны. Цифровизация также находится на хорошем уровне», — говорит он. По его словам, Чехия ему настолько понравилась, что он решил остаться здесь на время обучения в магистратуре.





По данным Чешского статистического управления, иностранная миграция способствует росту численности населения Чешской Республики. «По мере старения европейского населения, в том числе и чешского, экономика и социальная система будут зависеть от него в будущем», — сказал Ул.











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