Отмена дипломных работ и не только. Как ИИ меняет правила чешских вузов

«В рамках нашего направления дипломная работа бакалавра бесполезна. У нас есть масса других возможностей проверить, какими навыками и способностями обладает наш ученик», — рассказал изданию Seznam Zprava Йиржи Хнилица, декан факультета бизнеса и экономики университета VŠE.



Поэтому со следующего учебного года студентам этого факультета не придется писать бакалаврские работы. Вместо этого они будут готовить так называемый бакалаврский проект, который должен лучше проявить их способности.



Одной из причин этого является массовое развитие инструментов искусственного интеллекта (ИИ), способных генерировать текст. «Мы хотим, чтобы наша учеба была более ориентирована на практику», — объясняет Хнилица.



Йозеф Холы, эксперт по информационным технологиям, считает изменения шагом в правильном направлении. «Нынешний способ оценивания заданий, основанный на простой сдаче работы в срок и определенного качества, устарел из-за ИИ. Простое создание осмысленного и фактологически правильного текста больше не является доказательством грамотности или компетентности», — отметил он.



Поэтому, по его словам, школы должны оценивать другие навыки — например, понимает ли ученик все, что написано в работе, и может ли он объяснить и защитить это перед другими.



Исследования ИИ не заменить

Большинство университетов так или иначе отреагировали на новые инструменты, но ни один из них не предпринял столь радикального шага, как VŠE. В настоящее время они, скорее всего, готовят материалы, устанавливающие правила использования ИИ.



«Мы не рассматриваем никаких изменений», — сказала Катержина Весела, пресс-секретарь Чешского технического университета (ČVUT) в Праге



Однако руководство выпустило методическую инструкцию, в которой определены новые правила. Например, каждая работа должна содержать совершенно оригинальную часть, которую не смог бы создать ИИ, например задание по проектированию.



По словам Вацлава Гаека, пресс-секретаря Карлова университета, споры о важности дипломных работ ведутся в научных кругах уже давно, и искусственный интеллект привлек к этой теме особое внимание. Однако на данный момент не планируется их отменять.



«Их значение — даже в связи с появлением искусственного интеллекта — сильно зависит от типа учебной программы. В ряде учебных программ экспериментальная работа является частью бакалаврской работы, которую ИИ не заменит», — пояснил он.



Он добавил, что невозможно определить уровень допустимого использования ИИ: «Это зависит от мнения научного руководителя, оппонента и комиссии, а также от подхода в каждой дисциплине».



По его словам, влияние ИИ в основном рассматривается в работах, которые носят исследовательский характер. Это связано с тем, что в таких работах труднее распознать, как они были созданы.



«Тексты иногда могут содержать необычную или неполную информацию, могут иметь проблемы с глубоким контекстом или повторять некоторые фразы. В них также может отсутствовать личный опыт или глубокий самоанализ, характерные для человеческого письма», — говорит Йозеф Холы.



Более того, даже программы, созданные для этой цели, не могут обнаружить плагиат. Примерно половина сгенерированных текстов не обнаруживается, кроме того, программы могут неверно маркировать написанный человеком материал. «Их сложно использовать в деликатных ситуациях, таких как оценка студенческих работ», — резюмировал Холы.



Больших изменений не произойдет

Университеты сейчас в первую очередь сосредоточены на том, как эффективно и этично использовать ИИ. Они согласны с тем, что запреты бессмысленны.



«Очевидно, что студенты используют различные инструменты во время учебы, в том числе ИИ. Многие наши преподаватели поощряют их применять ИИ, например, в вопросах на знание, на которые они четко знают правильные ответы, основываясь на источниках», — пояснил Эгон Гаврлант, представитель Университета Палацкого в Оломоуце.



«Мы считаем умение правильно и этично использовать ИИ компетенцией, которую мы хотели бы видеть у наших выпускников», — добавил Гаек из Карлова университета.



Преподаватели Университета Градца-Кралове приветствуют новые возможности искусственного интеллекта. «Они видят в нем скорее вызов и возможность, чем угрозу и негатив. Они воспринимают его как инструмент, например, для облегчения подготовки к преподаванию или инструмент для сбора данных в их исследовательской деятельности», — сказал Якуб Новак, представитель университета, добавив, что для сотрудников и студентов регулярно проводятся тренинги. Однако менять форму защиты диплома не планируется.



Правила останутся прежними для большинства дисциплин в крупнейшем университете Моравии. «Письменная дипломная работа, конечно, не является пережитком прошлого, хотя такое мнение иногда возникает», — сказал Радим Сайбот, пресс-секретарь Масарикова университета в Брно.



Однако университет выпустил заявление об использовании искусственного интеллекта, в котором рекомендует рассмотреть возможность замены письменных работ другими формами выполнения, «если это целесообразно».



Другая форма выпускной работы вводится, например, на юридическом факультете Масарикова университета. Многие преподаватели меняют форму оценивания на своих курсах и по возможности заменяют тексты заданиями, презентациями или проектами.



«Учебные заведения должны интегрировать ИИ в свои курсы, чтобы студенты получали практический опыт и понимание того, как работает ИИ и как его можно использовать в различных областях», — отметил он.