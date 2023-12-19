Диплом за семестр. В Чехии появляются университетские микросертификаты

«В ближайшие годы мы ожидаем еще больших изменений на рынке труда, чем те, которые уже происходят. Мы знаем, что к 2027 году шесть из десяти работников в ЕС будут нуждаться в обучении новым навыкам. Микросертификаты могут стать отличным инструментом, который поможет людям переориентировать свою карьеру или обновить образование, если вся система микросертификатов будет должным образом подготовлена. Пока общество мало осведомлено о них», — сказала Агнешка Ельницка из Европейской комиссии на конференции по микросертификатам на базе Карлова университета. Согласно замыслу ЕС, утвержденному в июне 2022 года, микросертификаты должны помочь повысить квалификацию или освежить определенные знания.



Теперь микросертификаты входят в повседневную практику в Чешской Республике. «Микросертификаты, которые хотят предложить чешские университеты, могут внести значительный вклад в эффективную и устойчивую организацию повышения квалификации в нашем обществе и в развитие экономики знаний в Чешской Республике», — сказала ректор Милена Краличкова по поводу этой новости. По ее словам, курсы, рассчитанные в основном на один семестр, предназначены как для выпускников университетов, так и для студентов, а через систему образования в течение всей жизни они доступны и для людей с дипломами о среднем образовании.



«По сравнению с курсами переподготовки, где участники часто начинают с нуля, курсы будут представлять собой проверенные микросертификаты, предназначенные для углубления знаний и навыков в области, в которой студенты работали и в которой они хотят быть в курсе последних знаний и изменений», — объяснил пресс-секретарь университета Вацлав Гаек. Карлов университет уже утвердил некоторые курсы с микросертификатами. Возможно, что некоторые из нынешних профессиональных курсов, предлагаемых в рамках концепции обучения в течение всей жизни, можно будет завершить, получив микросертификат. Зарубежные университеты также предлагают микросертификаты. По словам представителей Карлова университета, вопрос о том, будут ли курсы дополнять друг друга, зависит от поставщика услуг.



Мартин Квизда, проректор Масарикова университета, представил систему в июне, добавив, что это будет иной подход к обучению на протяжении всей жизни. До сих пор эти университетские курсы посещали в основном люди, не поступившие в вузы в рамках стандартной процедуры приема, или пожилые люди в качестве досуга в рамках Университета третьего возраста.



Однако, по словам Квизды, эти дополнительные курсы в основном имели смысл в медицине или педагогике и были малоприменимы в других областях. Это призвана изменить новая система микросертификатов. «Мы хотим сфокусироваться на наших собственных выпускниках и людях, которые завершили свое формальное образование, имеют степень бакалавра или магистра и опыт работы и нуждаются в продолжении образования или дополнении квалификации», — говорит он в интервью.



Такие курсы должны предлагать все 26 государственных университетов. Деньги на их реализацию они могут получить из Национального фонда обновления.



Наибольшее участие в их продвижении и внедрении в чешское образование принимают Карлов университет в Праге, Университет Палацкого в Оломоуце и Университет Масарика в Брно. Последний также разрабатывает электронную систему для администрирования и проверки сертификатов на национальном уровне. Выпускники смогут отправлять потенциальным работодателям электронную ссылку на эту систему, где работодатели смогут проверить, какие курсы прошел человек. По словам представителя университета Симоны Полкаровой, электронная система будет готова к концу 2023 года, а Масариков университет начнет предлагать первые курсы уже в этом летнем семестре.



Общеевропейская действительность и единый стандарт могут сделать европейские сертификаты уважаемым и используемым инструментом, который европейские работодатели будут использовать при поиске работников.



«В основном это междисциплинарные, многоязычные курсы, которые часто имеют прямую связь с практической работой. Это курсы по новым тенденциям в энергетике, кибербезопасности, искусственном интеллекте, а также по новым направлениям в международной политике и т. д.», — рассказал Вацлав Гаек, пресс-секретарь Карлова университета. Он также заверил, что университет хочет тесно сотрудничать с работодателями, чтобы обеспечить актуальность и востребованность предлагаемых курсов.



«Микросертификаты основаны на создании национальной и европейской системы образовательных стандартов и будут точно подтверждать приобретенные компетенции. Будет видно, что изучали их обладатели, где и как долго это было и насколько насыщенным было обучение с точки зрения системы кредитов ECTS. Все это связано с Европейской рамкой квалификаций (EQF), которая определяет индивидуальные компетенции. Микросертификаты также основаны на проверке знаний: недостаточно пройти курс, нужно еще и сдать экзамен, подтверждающий компетенции. Если для определенных профессий существуют квалификационные требования, то микросертификаты подтверждают эти требования», — говорит Квизда о системе.



Вся система пока находится в стадии зарождения. В настоящее время систему верифицированных микросертификатов предлагают 34 университета в Нидерландах и семь в Ирландии. Поэтому чешские университеты должны стать участниками этой системы с самого начала.



Министерство труда и социальных дел отметило, что микросертификаты не регулируются Законом о высшем образовании и как таковые не эквивалентны университетским степеням. «Выпускники курсов получат электронное подтверждение того, что они дополняют и углубляют свое образование, выходя за рамки университетского, знакомятся с последними тенденциями в данной области и тем самым повышают уровень своих знаний и навыков. Поначалу эти сертификаты, вероятно, будут иметь такую же ценность, как и другие свидетельства о прохождении неформального дополнительного образования. Получение микросертификата не эквивалентно получению ученой степени, поэтому трудоустройство на конкретную должность всегда зависит от конкретного соглашения между выпускником курса и потенциальным работодателем», — сказал пресс-секретарь министерства Якуб Аугуста. Однако, по его словам, министерство приветствует эту инициативу как еще одну возможность расширить квалификацию специалистов.