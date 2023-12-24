Чехия опустилась на 15-е место в рейтинге ЕС по качеству образования и исследований

Скандинавские страны продолжают лидировать в этом сравнении, наряду с Нидерландами, которые превосходят их по качеству образования, а также в области науки и исследований. Например, Швеция, которая выиграла сравнение с довольно большим отрывом от Финляндии, занявшей второе место, может похвастаться самыми высокими расходами на образование, вторыми по величине расходами на исследования, самым широким инновационным потенциалом и самым высоким уровнем участия взрослого населения в образовании.



Завершают список балканские страны, где ситуация диаметрально противоположна скандинавским странам: Греция, Болгария и Румыния занимают последние места почти по всем показателям этого столпа.



Почти в каждой категории Чехия находится примерно на среднем уровне среди европейских стран, нигде не превосходя и не уступая другим странам ЕС. Наилучший результат Чехия показала по расходам на научные исследования: она инвестирует 2% ВВП, что ставит страну на 10-е место. Хуже всего дела обстоят в категории «Доля молодежи с высшим образованием», где Чехия занимает 23-е место.



«Система высшего образования в Чехии недостаточно гибкая и часто не отражает потребности рынка труда. Мы являемся одной из стран, где практически не разрешается изучать более короткие, а с точки зрения подготовки студентов к будущему трудоустройству, зачастую более эффективные учебные программы», — говорит аналитик Česká spořitelna Тереза Хртусова.



Самой большой проблемой в чешском образовании и научных исследованиях остается относительно низкая представленность молодых выпускников университетов в возрасте от 25 до 34 лет, которые составляют около трети населения страны. «По сравнению с остальными странами ЕС это пятый самый низкий результат, и еще более серьезным является отношение студентов университетов к общей численности населения. Только три страны ЕС имеют меньшую долю населения с высшим образованием», — говорит аналитик Томаш Одстрчил.



По мнению экспертов, единственным способом увеличить низкую долю населения с высшим образованием в Чехии является мотивация молодых людей поступать в университеты. Страна также отстает по уровню участия взрослых в образовании. 7,8% взрослого населения участвуют в курсах или учебных программах, это 19-й показатель в ЕС.



Из всех 11 показателей, охватываемых компонентом «Образование и исследования», Чешская Республика больше всего пострадала в плане инновационного потенциала. По мнению авторов рейтинга, падение на пять позиций до 17-го места в рейтинге объясняется в основном низкими инвестициями, низкой добавленной стоимостью, недостаточной цифровизацией государственного управления и высокой административной нагрузкой на компании.