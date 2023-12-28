Некоторые брненские студенты боятся возвращаться к учебе, но приветствовали бы антикризисные планы

«Я не боюсь возвращаться в университет. Однако я думаю, что было бы неплохо, если бы у всех вузов был свой кризисный план, который они заранее предоставляли бы студентам, чтобы они знали, как вести себя в случае кризисной ситуации», — сказал Витезслав, студент Университета Менделя. Он добавил, что не боится возвращаться в учебное заведение, потому что не чувствует никакой организованной опасности и считает, что события 21 декабря были единичным случаем.



Студентка Масарикова университета Тереза Горакова согласна с введением образовательных курсов. «Я думаю, что задачей университетов могло бы стать распространение информации о том, как вести себя в подобных ситуациях. Думаю, это могло бы успокоить людей», — говорит Горакова. Она боится возвращаться в вуз. «Я не хочу быть параноиком, но не могу ничего поделать со своими чувствами. Теперь я обязательно постараюсь получше изучить местность вокруг себя, чтобы знать, где что находится и где можно спрятаться», — сказала студентка.



Другая студентка Масарикова университета, Тереза, также испытывает страх. «Несмотря на то что я физически не была в Праге и нахожусь почти на другом конце страны, это очень сильно повлияло на меня, и я чувствую себя неважно. Возможно, это потому, что я уделяю этому много внимания и мы часто обсуждаем это с друзьями. Меня поддерживает определенное чувство принадлежности к студентам. Я чувствую, что мы все вместе», — сказала девушка. Она также добавила, что, несмотря на опасения, что подобное событие может произойти и в ее районе, она считает, что введение систематических проверок безопасности нецелесообразно. «Я думаю, что, например, рамки безопасности заставили бы меня чувствовать себя небезопасно и проявлять подозрительность, а не наоборот», — сказала Тереза.



Роман Шпанел, студент Технологического университета Брно, думает так же о введении рамок безопасности и считает, что они не улучшат ощущение безопасности. «Я больше опасаюсь какой-то чрезмерной реакции, ведь кампусы — это открытые пространства для всех, лекции в государственных вузах — для всех желающих, и я не могу представить, что кто-то будет это ограничивать. Я рассматриваю произошедшее как трагическое событие, которое не смогли бы предотвратить всевозможные меры», — сказал Шпанел. Он не боится возвращаться на территорию университета.



Сирил, студент Университета Менделя, не боится возвращаться в учебное заведение, поскольку узнал о случившемся, когда был в университете. «В данный момент у меня нет проблем с возвращением, но я исхожу из того, что твердо верю, что ничего подобного больше не случится», — сказал Сирил. Он считает, что нужно подождать, прежде чем вводить меры безопасности. По его мнению, в данный момент это может вызвать еще большее чувство незащищенности и недоверия.



Элишка Вейсова, студентка Масарикова университета, тоже хотела бы подождать, прежде чем вводить меры. «Я бы не сказала, что сейчас я боюсь ходить в университет, но я обязательно подумаю об этом, когда буду посещать занятия», — сказала Вейсова.