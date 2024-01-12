Будет ли в Чехии еще один иностранный язык в начальной школе обязательным? Мнения разделились

В чешских начальных школах преподается 12 иностранных языков. Дети обязаны изучать второй иностранный язык не позднее восьмого класса. Но министерство образования предложило внести изменения. Школы по-прежнему должны будут предлагать еще один иностранный язык, но ученики смогут выбирать его только в качестве факультатива.





Это предложение вызвало резкую критику со стороны некоторых экспертов, поэтому министерство отложило первоначальный план. Даже спустя почти два года после первого предложения вопрос так и не был решен, но он снова склоняется к обязательному преподаванию.





Развернулись дебаты





«Год назад казалось, что дебаты склоняются в пользу второго необязательного языка», — сказал заместитель министра образования Ярослав Миллер.





«Сейчас мы рассматриваем возможность оставить два языка обязательными. Но я не хочу предрешать исход дебатов», — сказал Миллер во время дебатов о преподавании иностранных языков в Палате депутатов.





С 2013 года чешские школьники изучают два иностранных языка в обязательном порядке. Кстати, это изменение было продиктовано премьер-министром Петром Фиалой (ODS), который в то время занимал пост министра образования. Вернется ли чешское образование на десятилетие назад, будет решено, вероятно, в конце этого года, когда Министерство образования утвердит новую рамочную учебную программу для начальной школы. Она включает в себя форму преподавания второго иностранного языка.





Нынешний министр образования Микулаш Бек ранее заявлял, что хотел бы ввести, как минимум, английский в качестве первого иностранного языка для детей. Сегодня они могут сначала изучать другой иностранный язык, например, немецкий, что характерно для регионов, граничащих с Германией. Затем вторым иностранным языком для этих детей становится обязательный английский.





Полезно, но мы не хотим





Сторонники варианта со вторым иностранным языком утверждают, что некоторые ученики не могут продолжать изучать его в средней школе. А также высокую требовательность к учебе для некоторых детей. В этом их поддерживает мнение учеников, выявленное в ходе прошлогоднего расследования Чешской школьной инспекции.





Хотя большинство учеников считают, что изучение иностранного языка полезно, за исключением английского, они не стали бы выбирать второй иностранный язык, если бы не было необходимости. Даже если бы он был необязательным, испанский язык выбрали бы 43% учеников начальной школы, французский — 39%, а немецкий — только 21%.





«Получается, что разница в целях, на которые должно быть направлено обучение первому и второму иностранному языку, не находит отражения в преподавании. Следующий иностранный язык преподается так же, как и первый, только на более низком целевом уровне. Это один из важных факторов, который должен определить будущий статус дополнительного иностранного языка. Если из обязательного он превратится только в факультативный, качество преподавания первого иностранного языка не улучшится», — предупреждает центральный школьный инспектор Томаш Затлоукал.





Преподаватели иностранных языков в многолетних гимназиях выступают за сохранение обязательного изучения еще одного иностранного языка, в то время как учителя начальных школ предпочли бы вернуться к периоду до 2013 года, когда он был факультативным, или даже отменить обязанность школ предлагать еще один иностранный язык.





«Лично мне внушает надежду на будущее тот факт, что 80-90% детей начальной школы убеждены, что еще один иностранный язык полезен для их жизни», — говорит Ольга Надворникова из Gallica, ассоциации университетских преподавателей французского языка, ссылаясь на данные Чешской школьной инспекции.





«Поэтому, если мы повысим качество преподавания, частично компенсируем недостаток поддержки в семье и усилим мотивационные факторы через контакт с реальным языком, результаты детей начальной школы могут значительно улучшиться», — добавляет Надворникова, которая выступает за то, чтобы преподавание другого иностранного языка оставалось обязательным в начальной школе.





Однако и в этом вопросе подход европейских стран неоднозначен. Число стран, где второй иностранный язык преподается как обязательный предмет, растет, но, например, в Германии и Ирландии ученики изучают его только по выбору. В Испании и Швеции система, изначально задуманная Министерством образования, заключается в том, что школы должны предлагать преподавание второго иностранного языка, но ученики не обязаны его выбирать.