Чешские университеты привлекают все больше иностранных студентов. Растет число индийцев, турков и украинцев
10 марта 2024
16:00
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В связи с войной значительно увеличилось количество студентов из Украины, но Чехия привлекает студентов и из дальних стран. Здесь их интересуют бизнес-образование и медицина.
Словаки и украинцы уже давно учатся в чешских университетах, но в последние годы увеличилось и количество студентов из Индии, Турции, Бангладеш и Нигерии. В настоящее время иностранные студенты составляют 18% всех студентов чешских вузов, две трети из них учатся на чешском языке. По их словам, качество местных учебных заведений находится на высоком уровне, и почти половина из тех, кто сейчас учится в стране, планируют остаться в ней после окончания учебы. Это следует из опроса, проведенного Домом международного сотрудничества (DZS).
Опрос показал, что Чехия является привлекательной страной для иностранных студентов: девять из десяти заявили, что считают свою программу обучения качественной. В настоящее время в Чехии на всех уровнях высшего образования обучаются 55 493 человека из-за рубежа, что составляет 18% от общего числа студентов вузов. Рейтинг наиболее представленных стран к концу 2022 года возглавили студенты из Словакии, за ними следуют россияне и украинцы. Интересно, что по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось число студентов из Бангладеш (на 57%), Нигерии (на 44%), Индии (на 23,3%) и Турции (на 20,8%).
«Прирост студентов из Украины также был высоким по сравнению с предыдущим годом и составил 42,2%. В пятилетнем горизонте это увеличение составляет 104%. С другой стороны, очевидно, что количество российских студентов, которое, по данным нашего исследования, составляет 7 645 человек, будет уменьшаться год от года. В связи с войной в Украине визовая политика Чешской Республики изменилась, поэтому новых российских студентов в настоящее время не набирают. Количество студентов из Украины по понятным причинам будет расти с каждым годом», — говорит Михал Угл, директор DZS.
Большинство иностранных студентов выбирают бизнес, управление и право, за ними следуют здравоохранение и социальное обеспечение, здравоохранение и медицина, информационные и коммуникационные технологии. Однако популярностью пользуются также социальные науки, журналистика и информационные науки или технологии, производство и строительство.
Согласно опросу, недавно опубликованному DZS, выяснилось, что почти половина тех, кто приехал учиться из-за границы, планируют продолжить работу в Чехии после окончания учебы. «Богатство и процветание любой страны зависит от одного единственного критерия: умные и целеустремленные люди либо уезжают из Чехии, либо видят здесь возможность, шанс найти работу, поэтому приезжают сюда и остаются. Нам необходимо расширить базу, чтобы у нас был больший выбор умных и целеустремленных людей, которые будут учиться в Чехии», — объясняет заместитель министра образования Ярослав Миллер.
Приток иностранных студентов важен по нескольким причинам. Во-первых, он способствует улучшению демографического развития, которое в настоящее время идет совсем не по хорошей траектории. Ежегодно в Чехии рождается около 92 000 детей и умирает около 120 000 человек. Таким образом, население стареет и сокращается, и привлечение студентов из-за рубежа может способствовать, по крайней мере частично, улучшению демографической ситуации. Тем более, если они будут мотивированы остаться в Чехии на длительный срок.
Решающая роль иностранных студентов также имеет экономический характер. Они уже вносят плату за обучение во время учебы, и, согласно опросу, 64% из них работают во время учебы, тем самым поддерживая внутреннюю экономику за счет уплаты налогов и страховых взносов. Они также оказывают непосредственную поддержку самим университетам, особенно это касается тех, кто учится на английском языке. Такое обучение в Чехии по-прежнему платное. В некоторых школах плата за обучение на английском языке может даже составлять до 30% их бюджета. Это позволяет школам увеличить количество мест на чешских учебных программах для чешских студентов.
«Ежегодное влияние иностранных студентов на экономику стран ЕС действительно значительно. В Нидерландах, например, речь идет о 37 миллиардах крон, которые иностранные студенты приносят в бюджет, в Испании их влияние составляет почти 100 миллиардов после учета всех налогов», — добавляет Михал Угл. Он добавляет, что в Чехии пока нет подобного экономического исследования, но примеры соседних стран показывают, что привлечение иностранных студентов в страну может пойти только на пользу экономике.
Исследование также выявило несколько негативных аспектов обучения в Чехии для иностранных студентов. Наиболее проблематичным является процесс получения визы для студентов, приехавших из-за пределов ЕС. Для 75% респондентов получение визы отнимает много времени или требует административных усилий. Упрощением этого процесса в настоящее время занимаются три министерства, которые пытаются найти баланс между легкостью приема иностранных студентов и безопасностью государства.
Опрос показал, что Чехия является привлекательной страной для иностранных студентов: девять из десяти заявили, что считают свою программу обучения качественной. В настоящее время в Чехии на всех уровнях высшего образования обучаются 55 493 человека из-за рубежа, что составляет 18% от общего числа студентов вузов. Рейтинг наиболее представленных стран к концу 2022 года возглавили студенты из Словакии, за ними следуют россияне и украинцы. Интересно, что по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось число студентов из Бангладеш (на 57%), Нигерии (на 44%), Индии (на 23,3%) и Турции (на 20,8%).
«Прирост студентов из Украины также был высоким по сравнению с предыдущим годом и составил 42,2%. В пятилетнем горизонте это увеличение составляет 104%. С другой стороны, очевидно, что количество российских студентов, которое, по данным нашего исследования, составляет 7 645 человек, будет уменьшаться год от года. В связи с войной в Украине визовая политика Чешской Республики изменилась, поэтому новых российских студентов в настоящее время не набирают. Количество студентов из Украины по понятным причинам будет расти с каждым годом», — говорит Михал Угл, директор DZS.
Большинство иностранных студентов выбирают бизнес, управление и право, за ними следуют здравоохранение и социальное обеспечение, здравоохранение и медицина, информационные и коммуникационные технологии. Однако популярностью пользуются также социальные науки, журналистика и информационные науки или технологии, производство и строительство.
Согласно опросу, недавно опубликованному DZS, выяснилось, что почти половина тех, кто приехал учиться из-за границы, планируют продолжить работу в Чехии после окончания учебы. «Богатство и процветание любой страны зависит от одного единственного критерия: умные и целеустремленные люди либо уезжают из Чехии, либо видят здесь возможность, шанс найти работу, поэтому приезжают сюда и остаются. Нам необходимо расширить базу, чтобы у нас был больший выбор умных и целеустремленных людей, которые будут учиться в Чехии», — объясняет заместитель министра образования Ярослав Миллер.
Приток иностранных студентов важен по нескольким причинам. Во-первых, он способствует улучшению демографического развития, которое в настоящее время идет совсем не по хорошей траектории. Ежегодно в Чехии рождается около 92 000 детей и умирает около 120 000 человек. Таким образом, население стареет и сокращается, и привлечение студентов из-за рубежа может способствовать, по крайней мере частично, улучшению демографической ситуации. Тем более, если они будут мотивированы остаться в Чехии на длительный срок.
Решающая роль иностранных студентов также имеет экономический характер. Они уже вносят плату за обучение во время учебы, и, согласно опросу, 64% из них работают во время учебы, тем самым поддерживая внутреннюю экономику за счет уплаты налогов и страховых взносов. Они также оказывают непосредственную поддержку самим университетам, особенно это касается тех, кто учится на английском языке. Такое обучение в Чехии по-прежнему платное. В некоторых школах плата за обучение на английском языке может даже составлять до 30% их бюджета. Это позволяет школам увеличить количество мест на чешских учебных программах для чешских студентов.
«Ежегодное влияние иностранных студентов на экономику стран ЕС действительно значительно. В Нидерландах, например, речь идет о 37 миллиардах крон, которые иностранные студенты приносят в бюджет, в Испании их влияние составляет почти 100 миллиардов после учета всех налогов», — добавляет Михал Угл. Он добавляет, что в Чехии пока нет подобного экономического исследования, но примеры соседних стран показывают, что привлечение иностранных студентов в страну может пойти только на пользу экономике.
Исследование также выявило несколько негативных аспектов обучения в Чехии для иностранных студентов. Наиболее проблематичным является процесс получения визы для студентов, приехавших из-за пределов ЕС. Для 75% респондентов получение визы отнимает много времени или требует административных усилий. Упрощением этого процесса в настоящее время занимаются три министерства, которые пытаются найти баланс между легкостью приема иностранных студентов и безопасностью государства.
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Одним из барьеров может быть и упомянутая выше плата за обучение на английском языке, которая, хотя в некоторых случаях и составляет важную часть бюджета университетов, но, по мнению Ярослава Миллера, является пережитком 1990-х годов. «Обучение на чешском языке бесплатное, обучение на любом другом языке платное. В 1990-е годы это был один из способов увеличить бюджеты учебных заведений. Сегодня эта проблема на порядок меньше, и мы решаем ее в поправке к Закону о высшем образовании. Новый закон предусматривает, что университеты могут, но не обязаны взимать плату за обучение на языке, отличном от чешского», — говорит Миллер.
Таким образом, в обозримом будущем университеты будут выбирать свою собственную стратегию. Некоторые специальности очень престижны и востребованны, как, например, медицина. В их случае логично взимать плату за обучение. Другие области, напротив, хотят привлечь больше студентов, и в их случае отказ от платы за обучение может стать интересной мотивацией для многих людей. По словам Угла, зарубежные примеры показывают, что, если университет отменит систему платы за обучение на английском языке, он привлечет гораздо больше высококлассных иностранных студентов.
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