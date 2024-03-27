Факультет ВШЭ лишится права предлагать кандидатуры профессоров экономики

Совет Национального аккредитационного бюро (NAÚ) по высшему образованию принял сегодня решение отозвать аккредитацию на эту процедуру. Об этом в сети X сообщил его председатель Роберт Плага. Решение связано с недостаточной публикационной активностью факультета и слабым участием в научных и исследовательских проектах, сообщил он Чешскому агентству новостей. На этой неделе Академический сенат NF VŠE принял резолюцию, в которой факультет отказывается от аккредитации.



«Совет Национального аккредитационного бюро по высшему образованию сегодня принял решение отозвать аккредитацию процедуры назначения на должность профессора в области экономики с экономического факультета Национального экономического университета», — написал Плага без дальнейших подробностей. Йиржи Смрчка, секретарь NAÚ, не захотел комментировать причины отзыва аккредитации. Он пояснил, что переговоры с аккредитационным органом еще не завершены. «Будет принято письменное решение, которое передадут в университет», — сказал Смрчка ČTK.



Deník N сообщил сегодня, что проблема, которая заставила аккредитационный орган заняться этим вопросом, заключается в отсутствии публикаций у преподавателей факультета, которые занимаются этой дисциплиной. По словам Плаги, конкретные причины будут указаны в письменном решении, которое сначала будет доведено до сведения учебного заведения. «В целом, на данный момент я могу сказать, что отзыв связан с недостаточной публикационной активностью и слабым участием в научных и исследовательских проектах», — ответил он сегодня в ответ на вопрос Чешского агентства новостей.



Во вторник Ученый сенат экономического факультета принял решение об отказе от аккредитации процедуры назначения профессора в области экономики. Ученый сенат согласился с предложением Ученого совета факультета, посчитав отказ оптимальным.



Процедура назначения на должность профессора может проводиться в высшем учебном заведении, имеющем аккредитованную программу докторантуры, в рамках которой преподается соответствующая научная область или ее существенная часть. Также необходимо, чтобы университет или его часть были аккредитованы для проведения процедуры присвоения звания профессора. Профессоров назначает президент республики по представлению научного или художественного совета университета.



В последнее время NF VŠE привлек к себе внимание, в частности, спором об увольнении декана Мирослава Шевчика. Ректор колледжа Петр Дворжак отстранил его от руководства факультетом в середине декабря прошлого года. Он обвинил Шевчика в неподобающих публичных выступлениях. По его словам, одной из главных причин увольнения стало влияние публичных заявлений декана, так как они нанесли ущерб репутации факультета. Шевчик заявил, что это было политическое решение, и подал на него в суд.

