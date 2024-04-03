Почти четверть пятиклассников в Чехии не достигают базового уровня грамотности в чтении
9 апреля 2024
11:30
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Почти четверть пятиклассников не достигают даже базового уровня грамотности чтения, сообщает школьная инспекция. Для учеников девятых классов начальных школ этот показатель составляет 17%, а для учеников вторых классов средних школ — около пятой части.
Об этом говорится в тематическом отчете Чешской школьной инспекции, которая уделила этому вопросу особое внимание в прошлом учебном году.
В ходе тестирования проверялись, в частности, способности учеников понимать замысел автора, находить информацию в тексте и решать, заслуживает ли текст доверия.
Чуть менее трети учеников начальной школы, прошедших тестирование, достигли минимального уровня грамотности, в то время как среди учеников средней школы таких оказалось 29%.
Согласно отчету инспекции, результаты неутешительны еще и потому, что понимание текста и умение работать с ним важны не только для успехов в учебе, но и для трудоустройства.
Во всех протестированных классах мальчики чаще, чем девочки, отстают в учебе, ученики из более низких социально-экономических слоев, например из бедных и менее образованных семей, также показывают более низкие результаты. Влияние семейного положения на успеваемость учеников в чешских школах показано в нескольких инспекционных анализах и международных исследованиях.
Базовая грамотность в чтении и письме должна быть пересмотрена для начальной школы в соответствии с так называемым Рамочным учебным планом. Способность понимать тексты, обрабатывать информацию и представлять знания — необходимое условие для обучения, утверждают разработчики изменений в учебном плане.
Ученики всех классов, прошедшие тестирование, лучше справлялись с заданиями, направленными только на один навык, например на поиск информации в тексте. Если же задание требовало, например, понять значение слова или фразы в связи с текстом или решить, заслуживает ли текст доверия, они испытывали больше трудностей.
По мнению инспектората, развивать работу с текстом очень важно. Однако значительная часть учителей, особенно математики, информатики, естественных наук, педагогических и профессиональных дисциплин, включают навыки чтения в свое преподавание лишь от случая к случаю или не включают вовсе, заявили в инспекции.
По мнению инспекции, для развития школьников необходимо работать не с учебниками, рабочими тетрадями или книгами для чтения, а с другими текстами. То, насколько ученики начальной школы любят читать, имеет большое значение для их успеваемости. 44% учеников пятых классов и треть девятиклассников заявили, что чтение не вызывает у них затруднений и доставляет им удовольствие.
Ученики, которым тексты, которые они читают в школе, кажутся интересными, показывают более высокие результаты. В тестах дети находили более интересными тексты, которые были ближе к их темам и написаны более простым языком. Они также лучше справлялись с этими заданиями. Большинству учеников тексты, которые дети читают в школе, показались интересными лишь изредка.
Десятая часть пятиклассников, более пятой части девятиклассников и чуть менее пятой части второклассников в средних школах назвали тексты, которые они читают в школе, совершенно неинтересными. Чаще всего учащиеся считают интересными тексты не из учебников или тексты в электронном виде.
Инспекция также изучила отношение к списку книг, которые нужно прочитать к экзаменам на аттестат зрелости. Чаще всего будущим выпускниками не нравится старая литература (период до конца XVIII века), более трети из них будут читать ее только по необходимости.
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