На какие дни приходятся праздники и каникулы в 2024/2025 учебном году?
28 августа 2024
19:00
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Когда пора в школу? В какие дни наступят осенние, промежуточные и весенние каникулы? Как будет проходить Рождество в 2024 году? На когда приходятся каникулы в 2024 и 2025 годах?
После летних каникул дети вернутся в свои классы в понедельник, 2 сентября 2024 года. Как организованы праздники и каникулы в 2024/2025 учебном году:
- День святого Вацлава, 28 сентября, будет приходиться на субботу.
- День независимости Чехословакии — понедельник, 28 октября 2024 года.
- Осенние каникулы — вторник, 29 октября, и среда, 30 октября 2024 года.
- День борьбы за свободу и демократию — воскресенье, 17 ноября 2024 года.
- Рождественские каникулы начинаются в понедельник, 23 декабря 2024 года, и заканчиваются в пятницу, 3 января 2025 года.
- Промежуточные каникулы — пятница, 31 января 2025 года.
- Весенние каникулы по расписанию с 3 февраля по 16 марта по округам.
- Пасхальные каникулы приходятся на четверг, 17 апреля 2025 года.
- Страстная пятница — 18 апреля 2025 года, Пасхальный понедельник — 21 апреля 2025 года.
- Праздники 1 и 8 мая выпадают на четверг. Основные (летние) каникулы начинаются во вторник, 1 июля, и заканчиваются в воскресенье, 31 августа 2025 года.
Когда будут весенние каникулы?
Даты весенних каникул варьируются от 3 февраля до 16 марта и разделены по округам. Важно не то, в каком районе живет ученик, а то, в каком районе находится школа.
Для каждого района, включая районы Праги, весенние каникулы на 2024/2025 год установлены Министерством образования, молодежи и спорта следующим образом:
- 3 февраля — 9 февраля 2025 года Бенешов, Бероун, Рокичаны, Ческе-Будеевице, Чешский Крумлов, Клатовы, Трутнов, Пардубице, Хрудим, Свитавы, Усти-над-Орлици, Острава-место, Простеев
- 10 февраля — 16 февраля 2025 Прага 1-5, Бланско, Брно-Место, Брно-Венков, Бржецлав, Годонин, Вышков, Зноймо, Домажлице, Тахов, Лоуны, Карвина
- 17 февраля — 23 февраля 2025 Прага 6-10, Хеб, Карловы Вары, Соколов, Нимбурк, Индржихув Градец, Литомержице, Дечин, Пржеров, Фридек-Мистек
- 24 февраля — 2 марта 2025 Кромержиж, Угерске Градиште, Всетин, Злин, Прага-восток, Прага-запад, Мельник, Раковник, Пльзень-место, Пльзень-север, Пльзень-юг, Градец-Кралове, Теплице, Нови-Йичин
- 3 марта — 9 марта 2025 Ческа-Липа, Яблонец-над-Нисоу, Либерец, Семилы, Гавличкув Брод, Йиглава, Пелгржимов, Тржебич, Ждяр-над-Сазавоу, Кладно, Колин, Кутна Гора, Писек, Наход, Брунталь
- 10 марта — 16 марта 2025 Млада Болеслав, Пршибрам, Табор, Прахатице, Страконице, Усти-над-Лабем, Хомутов, Мост, Йичин, Рыхнов-над-Кнежноу, Оломоуц, Шумперк, Опава, Есени
Прага с 1 по 5 — городские округа: Прага 1, Прага 2, Прага 3, Прага 4, Прага 5, Прага 11, Прага 12, Прага 13, Прага 16, Прага-Кунратице, Прага-Либуш, Прага-Липенце, Прага-Лочков, Прага-Ржепорье, Прага-Сливенец, Прага-Себеров, Прага-Уезд, Прага-Велка Хухле, Прага-Збраслав, Прага-Зличин.
Прага 6 -10 — муниципальные районы: Прага 6, Прага 7, Прага 8, Прага 9, Прага 10, Прага 14, Прага 15, Прага 17, Прага 18, Прага 19, Прага 20, Прага 21, Прага 22, Прага-Коловраты, Прага-Беховице, Прага-Бенице, Прага- Бржезиневес, Прага-Чаковице, Прага-Дяблице, Прага-Долни Хабры, Прага-Долни Мехолупы, Прага - Дольни Почернице, Прага-Дубеч, Прага-Клановице, Прага-Колодее, Прага-Краловице, Прага-Кржеслице, Прага-Лысолае, Прага-Небушице, Прага-Недвежи, Прага-Петровице, Прага-Педни Копанина, Прага-Саталице, Прага-Сухдол, Прага-Стербоголы, Прага-Троя, Прага-Винорж.
Итог — когда не надо идти в школу?
В заключение мы приводим все выходные и праздничные дни в 2024/2025 учебном году:
- 28 сентября 2024 года (суббота) — День чешской государственности
- 28 октября 2024 года (понедельник) — День независимости Чехословакии
- 29 и 30 октября 2024 года (вторник, среда) — осенние каникулы
- 17 ноября 2024 года (воскресенье) — День борьбы за свободу и демократию
- 23 декабря 2024 года — 3 января 2025 года (понедельник — пятница) — Рождественские каникулы
- 31 января 2025 года (пятница) — каникулы между полугодиями
- Весенние каникулы — по округу, с 3 февраля по 16 марта 2025 года (смотрите, когда у вашего округа каникулярная неделя)
- 17 апреля — 21 апреля 2025 года (четверг — понедельник) — Пасхальные каникулы
- 1 мая 2025 года (четверг) — День труда
- 8 мая 2025 года (четверг) — День Победы
- 1 июля — 31 августа 2025 года (вторник — воскресенье) — летние каникулы
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