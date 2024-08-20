На какие дни приходятся праздники и каникулы в 2024/2025 учебном году?

После летних каникул дети вернутся в свои классы в понедельник, 2 сентября 2024 года. Как организованы праздники и каникулы в 2024/2025 учебном году:





День святого Вацлава, 28 сентября, будет приходиться на субботу.

День независимости Чехословакии — понедельник, 28 октября 2024 года.

Осенние каникулы — вторник, 29 октября, и среда, 30 октября 2024 года.

День борьбы за свободу и демократию — воскресенье, 17 ноября 2024 года.

Рождественские каникулы начинаются в понедельник, 23 декабря 2024 года, и заканчиваются в пятницу, 3 января 2025 года.

Промежуточные каникулы — пятница, 31 января 2025 года.

Весенние каникулы по расписанию с 3 февраля по 16 марта по округам.

Пасхальные каникулы приходятся на четверг, 17 апреля 2025 года.

Страстная пятница — 18 апреля 2025 года, Пасхальный понедельник — 21 апреля 2025 года.

Праздники 1 и 8 мая выпадают на четверг. Основные (летние) каникулы начинаются во вторник, 1 июля, и заканчиваются в воскресенье, 31 августа 2025 года.



Когда будут весенние каникулы?

Даты весенних каникул варьируются от 3 февраля до 16 марта и разделены по округам. Важно не то, в каком районе живет ученик, а то, в каком районе находится школа.



Для каждого района, включая районы Праги, весенние каникулы на 2024/2025 год установлены Министерством образования, молодежи и спорта следующим образом:





3 февраля — 9 февраля 2025 года Бенешов, Бероун, Рокичаны, Ческе-Будеевице, Чешский Крумлов, Клатовы, Трутнов, Пардубице, Хрудим, Свитавы, Усти-над-Орлици, Острава-место, Простеев

10 февраля — 16 февраля 2025 Прага 1-5, Бланско, Брно-Место, Брно-Венков, Бржецлав, Годонин, Вышков, Зноймо, Домажлице, Тахов, Лоуны, Карвина

17 февраля — 23 февраля 2025 Прага 6-10, Хеб, Карловы Вары, Соколов, Нимбурк, Индржихув Градец, Литомержице, Дечин, Пржеров, Фридек-Мистек

24 февраля — 2 марта 2025 Кромержиж, Угерске Градиште, Всетин, Злин, Прага-восток, Прага-запад, Мельник, Раковник, Пльзень-место, Пльзень-север, Пльзень-юг, Градец-Кралове, Теплице, Нови-Йичин

3 марта — 9 марта 2025 Ческа-Липа, Яблонец-над-Нисоу, Либерец, Семилы, Гавличкув Брод, Йиглава, Пелгржимов, Тржебич, Ждяр-над-Сазавоу, Кладно, Колин, Кутна Гора, Писек, Наход, Брунталь

10 марта — 16 марта 2025 Млада Болеслав, Пршибрам, Табор, Прахатице, Страконице, Усти-над-Лабем, Хомутов, Мост, Йичин, Рыхнов-над-Кнежноу, Оломоуц, Шумперк, Опава, Есени



Прага с 1 по 5 — городские округа: Прага 1, Прага 2, Прага 3, Прага 4, Прага 5, Прага 11, Прага 12, Прага 13, Прага 16, Прага-Кунратице, Прага-Либуш, Прага-Липенце, Прага-Лочков, Прага-Ржепорье, Прага-Сливенец, Прага-Себеров, Прага-Уезд, Прага-Велка Хухле, Прага-Збраслав, Прага-Зличин.



Прага 6 -10 — муниципальные районы: Прага 6, Прага 7, Прага 8, Прага 9, Прага 10, Прага 14, Прага 15, Прага 17, Прага 18, Прага 19, Прага 20, Прага 21, Прага 22, Прага-Коловраты, Прага-Беховице, Прага-Бенице, Прага- Бржезиневес, Прага-Чаковице, Прага-Дяблице, Прага-Долни Хабры, Прага-Долни Мехолупы, Прага - Дольни Почернице, Прага-Дубеч, Прага-Клановице, Прага-Колодее, Прага-Краловице, Прага-Кржеслице, Прага-Лысолае, Прага-Небушице, Прага-Недвежи, Прага-Петровице, Прага-Педни Копанина, Прага-Саталице, Прага-Сухдол, Прага-Стербоголы, Прага-Троя, Прага-Винорж.



Итог — когда не надо идти в школу?

В заключение мы приводим все выходные и праздничные дни в 2024/2025 учебном году: