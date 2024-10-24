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Как образование и доход родителей влияют на выбор средней школы

Новости и статьи
1 ноября 2024
22:00
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Уровень образования родителей и финансовое положение семей влияют на выбор средней школы. В нынешней системе более 50% родителей с университетским образованием выбрали бы для своих детей общеобразовательную школу, например, гимназию или лицей. Среди родителей со средним образованием таких чуть менее трети. Это данные анализа, проведенного исследовательской организацией PAQ Research. По данным опроса, около 32% родителей стремятся к тому, чтобы их дети учились в средней общеобразовательной школе. Интерес к общеобразовательным школам превышает возможности всех регионов.
32% родителей хотят, чтобы их дети учились в средней общеобразовательной школе. Это подтверждают данные опроса, охватившего около 6800 родителей детей в возрасте от пяти до 16 лет, посещающих детские сады и школы. Опрос особенно касался родителей детей, обучающихся в последних двух классах средней школы. Исследователи отмечают, что сейчас доля учащихся в общеобразовательных учреждениях составляет 18%. Нехватка мест в таких школах характерна для всех регионов, и спрос на обучение превышает предложение наиболее сильно в Карловарском, Краловеградецком и Южночешском регионах. Значительная нехватка мест также наблюдается в Праге, куда поступают заявки от учеников из Среднечешского края.

По словам исследователей, на выбор средней школы влияет и доход родителей. Среди семей с высоким уровнем дохода 56% предпочли бы общеобразовательную школу, тогда как среди семей с более низким доходом таких 45%. Различия в предпочтениях родителей могут не отражать способностей детей, утверждают исследователи. Более бедные родители могут реже выбирать общеобразовательные специальности из-за финансовых барьеров или опасений, что не смогут обеспечить необходимую поддержку в учебе. На выбор родителей также может влиять убеждение, что университетское образование не всегда гарантирует высокий доход.

Среди родителей, не имеющих университетского образования, более распространен выбор в пользу средней профессиональной школы. «Среди родителей с меньшим уровнем образования и дохода примерно пятая часть выбрала бы училище без аттестата», — отмечают исследователи. Пол детей также оказывает влияние на выбор родителей: для девочек общеобразовательную школу выбирают 38% родителей, тогда как для мальчиков — около четверти.

Родители, которые не отдают предпочтение средней общеобразовательной школе, часто считают, что у их ребенка нет для нее способностей. Так считают 45% опрошенных. Почти две пятых отметили, что ребенок не проявляет интереса к этой области, а 29% считают, что общее образование не подготовит их ребенка к рынку труда и жизни. По мнению исследователей, эти барьеры останутся актуальными даже после возможной корректировки предложения. Изменения в системе среднего образования могли бы устранить такие причины, как стрессовые и дорогие вступительные экзамены или негативное восприятие общего образования, на которые, по данным исследователей, ссылаются 6–7% родителей соответственно.
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