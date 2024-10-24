Как образование и доход родителей влияют на выбор средней школы

32% родителей хотят, чтобы их дети учились в средней общеобразовательной школе. Это подтверждают данные опроса, охватившего около 6800 родителей детей в возрасте от пяти до 16 лет, посещающих детские сады и школы. Опрос особенно касался родителей детей, обучающихся в последних двух классах средней школы. Исследователи отмечают, что сейчас доля учащихся в общеобразовательных учреждениях составляет 18%. Нехватка мест в таких школах характерна для всех регионов, и спрос на обучение превышает предложение наиболее сильно в Карловарском, Краловеградецком и Южночешском регионах. Значительная нехватка мест также наблюдается в Праге, куда поступают заявки от учеников из Среднечешского края.



По словам исследователей, на выбор средней школы влияет и доход родителей. Среди семей с высоким уровнем дохода 56% предпочли бы общеобразовательную школу, тогда как среди семей с более низким доходом таких 45%. Различия в предпочтениях родителей могут не отражать способностей детей, утверждают исследователи. Более бедные родители могут реже выбирать общеобразовательные специальности из-за финансовых барьеров или опасений, что не смогут обеспечить необходимую поддержку в учебе. На выбор родителей также может влиять убеждение, что университетское образование не всегда гарантирует высокий доход.



Среди родителей, не имеющих университетского образования, более распространен выбор в пользу средней профессиональной школы. «Среди родителей с меньшим уровнем образования и дохода примерно пятая часть выбрала бы училище без аттестата», — отмечают исследователи. Пол детей также оказывает влияние на выбор родителей: для девочек общеобразовательную школу выбирают 38% родителей, тогда как для мальчиков — около четверти.



Родители, которые не отдают предпочтение средней общеобразовательной школе, часто считают, что у их ребенка нет для нее способностей. Так считают 45% опрошенных. Почти две пятых отметили, что ребенок не проявляет интереса к этой области, а 29% считают, что общее образование не подготовит их ребенка к рынку труда и жизни. По мнению исследователей, эти барьеры останутся актуальными даже после возможной корректировки предложения. Изменения в системе среднего образования могли бы устранить такие причины, как стрессовые и дорогие вступительные экзамены или негативное восприятие общего образования, на которые, по данным исследователей, ссылаются 6–7% родителей соответственно.