Где найти вуз мечты? В Брно стартует крупнейшая ярмарка университетов
18 ноября 2024
18:00
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При выборе специальности ничто не сравнится с личной встречей, и именно это предлагает ярмарка Gaudeamus.
Несмотря на то, что старшеклассники часто сидят в социальных сетях и могут почти обо всем узнать в Интернете, при выборе вуза они предпочитают личные встречи. Доказательством тому служит ярмарка основного и дополнительного образования Gaudeamus в Брно, которая пройдет на этой неделе со вторника по пятницу в местном выставочном центре. Интерес к ней растет.
Это будет уже 30-е по счету мероприятие, которое является крупнейшим в своем роде в Чехии. Организаторы ожидают, что в нем примут участие около 30 000 старшеклассников. Уже на прошлой неделе на событие зарегистрировалось на четверть больше студентов, чем на прошлогодний Gaudeamus. Их вниманию будут представлены 433 университета с общим количеством 10 000 специальностей.
Детали имеют значение
«Даже молодое поколение понимает, что некоторые вещи нельзя решить простым щелчком мыши или поиском в телефоне. Только встреча лицом к лицу поможет им узнать важные детали о сфере своей мечты, которые они не могут найти в сети. Именно поэтому количество посетителей мероприятия постоянно растет», — сказал Павел Микула от имени организаторов мероприятия. По его словам, предложение вузов настолько велико, что выбрать может каждый.
Хотя он рекомендует старшеклассникам изучать информацию о специальностях, факультетах и кафедрах на сайтах учебных заведений и в социальных сетях, он советует воспринимать ее как справочный материал.
«Только связавшись с представителями вуза, студент узнает, как там проходит обучение, каковы его технические возможности и, конечно, перед подачей заявления стоит поинтересоваться такими вопросами, как проживание во время учебы. Детали имеют значение», - пояснил Микула.
Даже иностранные университеты
Помимо учебных заведений из Чехии, на выставке в Брно будут университеты из пятнадцати других стран. Относительно богато будут представлены вузы из Словакии. Учебные заведения из Дании, Великобритании, Нидерландов, Германии, Ирландии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Испании, Италии и Австрии также продемонстрируют свои направления.
Gaudeamus - это не только презентация учебных заведений. Посетители могут воспользоваться тестовым центром, чтобы проверить свои знания и навыки. Выбор подходящей специальности - важный шаг в жизни, который может оказаться непростым. Всем желающим помогут эксперты из консультационной службы.
Посетив ярмарку, каждый студент получит обзор областей обучения, информацию о процедуре приема с указанием сроков, а также печатный и электронный каталог с контактами школ. У ребят есть возможность проверить себя с помощью электронного теста на определение типа обучения и получить консультацию по обучению за рубежом. Для учителей, консультантов и классных руководителей средних школ на выставке будет работать Учебный центр.
Статистика показывает, что девушки готовятся к Gaudeamus более тщательно, чем юноши. На прошлой неделе они составили почти три четверти всех зарегистрированных для участия в мероприятии. Пять наиболее востребованных направлений обучения - экономика, безопасность, биология, экология и окружающая среда, а также преподавание.
Выставка откроется во вторник в 9 утра в лекционном зале А в павильоне V выставочного центра Брно. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте.
Это будет уже 30-е по счету мероприятие, которое является крупнейшим в своем роде в Чехии. Организаторы ожидают, что в нем примут участие около 30 000 старшеклассников. Уже на прошлой неделе на событие зарегистрировалось на четверть больше студентов, чем на прошлогодний Gaudeamus. Их вниманию будут представлены 433 университета с общим количеством 10 000 специальностей.
Детали имеют значение
«Даже молодое поколение понимает, что некоторые вещи нельзя решить простым щелчком мыши или поиском в телефоне. Только встреча лицом к лицу поможет им узнать важные детали о сфере своей мечты, которые они не могут найти в сети. Именно поэтому количество посетителей мероприятия постоянно растет», — сказал Павел Микула от имени организаторов мероприятия. По его словам, предложение вузов настолько велико, что выбрать может каждый.
Хотя он рекомендует старшеклассникам изучать информацию о специальностях, факультетах и кафедрах на сайтах учебных заведений и в социальных сетях, он советует воспринимать ее как справочный материал.
«Только связавшись с представителями вуза, студент узнает, как там проходит обучение, каковы его технические возможности и, конечно, перед подачей заявления стоит поинтересоваться такими вопросами, как проживание во время учебы. Детали имеют значение», - пояснил Микула.
Даже иностранные университеты
Помимо учебных заведений из Чехии, на выставке в Брно будут университеты из пятнадцати других стран. Относительно богато будут представлены вузы из Словакии. Учебные заведения из Дании, Великобритании, Нидерландов, Германии, Ирландии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Испании, Италии и Австрии также продемонстрируют свои направления.
Gaudeamus - это не только презентация учебных заведений. Посетители могут воспользоваться тестовым центром, чтобы проверить свои знания и навыки. Выбор подходящей специальности - важный шаг в жизни, который может оказаться непростым. Всем желающим помогут эксперты из консультационной службы.
Посетив ярмарку, каждый студент получит обзор областей обучения, информацию о процедуре приема с указанием сроков, а также печатный и электронный каталог с контактами школ. У ребят есть возможность проверить себя с помощью электронного теста на определение типа обучения и получить консультацию по обучению за рубежом. Для учителей, консультантов и классных руководителей средних школ на выставке будет работать Учебный центр.
Статистика показывает, что девушки готовятся к Gaudeamus более тщательно, чем юноши. На прошлой неделе они составили почти три четверти всех зарегистрированных для участия в мероприятии. Пять наиболее востребованных направлений обучения - экономика, безопасность, биология, экология и окружающая среда, а также преподавание.
Выставка откроется во вторник в 9 утра в лекционном зале А в павильоне V выставочного центра Брно. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте.
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