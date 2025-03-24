В мае государственные экзамены в Чехии будут сдавать 80 828 учеников, что на 6,9% больше, чем в прошлом году
1 апреля 2025
12:00
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80 828 старшеклассников в мае этого года впервые будут сдавать государственные экзамены, что на 6,9% больше, чем в прошлом году. Для всех них чешский экзамен на аттестат зрелости является обязательным. Большинство из них, как и в предыдущие годы, выбрали в качестве второго предмета английский язык. Математику в этом году выбрали 19% выпускников, что примерно на 1 660 человек больше, чем в прошлом году.
Это следует из данных на сайте Cermat, который организует государственные дидактические тесты. Согласно схеме Министерства образования, школьники будут писать их со 2 по 6 мая. С учетом тех, кто пересдает экзамен, например, на весенний семестр государственных экзаменов на аттестат зрелости зарегистрировались около 84 750 человек.
Согласно закону, государственные экзамены на аттестат зрелости обязательны по чешскому языку и литературе, а второй предмет учащиеся выбирают между математикой и иностранным языком. Дидактический тест по чешскому языку в этом году должны сдавать 83 017 старшеклассников, из них 80 828 — впервые поступающие.
Около 63 800 студентов, впервые сдающих экзамен на аттестат зрелости, выбрали английский язык в качестве второго предмета, что составляет почти 80% выпускников первого набора. Это самый высокий показатель с момента введения государственных экзаменов на аттестат зрелости в 2011 году.
Доля тех, кто выбрал математику в качестве второго предмета, растет из года в год. В прошлом году она составляла 18%, в этом — 19%. Сотни учеников записались на сдачу экзаменов по немецкому и русскому языкам, около 70 будут сдавать французский и 150 — испанский, как и в прошлом году.
Мальчики чаще выбирают математику в качестве второго предмета: ее выбирают 24% тех, кто сдает экзамен впервые. Для девочек этот показатель составляет 14%. В 2013 году, например, половина мальчиков выбирала математику для поступления в вуз, а другая половина — иностранный язык. Среди девочек в 2013 году математику выбрали 29%.
Cermat оценивает дидактические тесты не баллами, а процентами и словами «успешно» или «неуспешно». Согласно информации на сайте, результаты должны быть доставлены в школы до 15 мая. Осенью тесты будут проводиться с 1 по 5 сентября, а результаты должны быть получены к 10 сентября.
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