Школьный бизнес по-чешски: как зарабатывают на детях подготовительные курсы

«Если бы мы уравняли предложение школ со спросом, то вступительные экзамены почти никого не интересовали бы, и это был бы далеко не такой большой бизнес. Но сейчас вступительные экзамены имеют столь важное значение, потому что они должны распределить большое количество детей на небольшое количество мест в школах, где спрос очень высок», — описал ситуацию экономист Даниэль Мюних, который занимается вопросами образования.





Несмотря на пожелания родителей и долгосрочные планы Министерства образования, во всех регионах не хватает мест, особенно в общеобразовательных школах. Наиболее острая ситуация в Праге, куда поступают многие ученики из Среднечешского, Карловарского, Краловеградецкого и Южночешского краев.





PAQ Research сообщает, что общим образованием заинтересованы около 32% родителей, но его получают только 18% детей. Если бы перед абитуриентами и их родителями не стояло множество препятствий — нехватка мест, политиканство или расходы на подготовку к вступительным экзаменам — спрос на общеобразовательные направления достигал бы 50%.





Чтобы помочь своим детям в борьбе за места, многие родители выбирают платные курсы, которые целенаправленно готовят к тестам по чешскому языку и математике, разработанным Cermat, который организует экзамены. Самые дорогие курсы, которые включают до 21 полного дня занятий по обоим предметам, учебные материалы, а также личное или онлайн-участие в дополнительных занятиях, стоят около 15 000 крон. Обычная цена за длительную подготовку составляет около 7 000-8 000 за комплексный курс. Однако стоимость индивидуальных занятий с репетитором может быть выше.





Немного дешевле курсы, которые устраивают сами средние школы. Например, пражская гимназия Postupická в этом году предлагала подготовительные курсы по математике и чешскому языку по десять уроков за 1 200 крон за каждый предмет.





Популярны также тренировочные тесты, так называемые пробные экзамены, один из которых стоит 590 крон, и дети могут сдавать его несколько раз.





При этом неясно, сколько из почти 133 000 детей, которые в этом году подали заявки на единый вступительный экзамен в четырехлетние средние школы, прошли какую-либо платную подготовку. По словам Мюниха, очевидно одно: большая часть ответственности за вступительные экзамены ложится на родителей детей.





«Роль родителей имеет решающее значение. Речь идет не только об экономической стороне вопроса, о том, есть ли у них деньги на курсы, но и о социологическом факторе, их образовании, готовности уделять время детям. У нас главным фактором является социальная отдача, то есть то, насколько родители активно занимаются образованием своих детей», — прокомментировал Мюних.





«Всякий раз, когда появляется возможность сделать бизнес в той или иной сфере, ее используют те, кто видит в этом возможность заработать. Подготовка к вступительным экзаменам становится предметом спекуляции, что, на мой взгляд, нехорошо», — констатировал президент Ассоциации директоров начальных школ Любош Зайиц.





Начальные школы часто критикуют за то, что они не готовят детей к вступительным экзаменам. Целенаправленная подготовка детей к JPZ для них даже не является обязательной, но, по словам Зайица, многие школы ей уделяют внимание.





«На практике это, по-видимому, делает большая часть школ, но не все. У нас мы организуем бесплатный школьный курс, который проходит вне обычных уроков. Дети, которые заинтересованы, пробуют там различные типы заданий и готовятся к специфической форме этого теста», — описал он практику в школе. В то же время он подчеркнул, что задача начальной школы — не только подготовить детей к вступительным экзаменам, но и к дальнейшей практической жизни.





Несмотря на это, по его опыту, родители детей покупают дополнительные внешкольные курсы.





«Пока мы будем терпеть существующее положение, в нем будет место для бизнеса, которого там не должно быть. Я думаю, что государство должно вмешаться и попытаться ограничить эту сферу. Ведь бизнес всегда избирателен в зависимости от готовности родителей платить», — сказал Мюних. По его мнению, детям могло бы хватить и домашней подготовки, например, с использованием искусственного интеллекта и других инструментов, которые может предоставить государство.





По мнению Мюниха, Министерство образования должно усилить роль подведомственных ему организаций, в частности Cermat. Однако недостаточно просто публиковать все предыдущие тесты. «Можно развивать такие инструменты, как пробные вступительные экзамены, которые Cermat наконец-то организовал в этом году. Хотя это не было полностью удачным, но дети получили возможность хотя бы попробовать», — отметил Зайиц.





С прошлого года Cermat также управляет веб-приложением TAU («Тренируйся и учись»), которое служит для отработки тестов в рамках единого вступительного экзамена. Оно содержит тесты для учеников пятого, седьмого и девятого классов и является бесплатным.