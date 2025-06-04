Я не буду затягивать отзыв ректора ČVUT, пообещал Фиала
4 июня 2025
16:30
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Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) не будет затягивать с подписанием решения президента об увольнении ректора ČVUT Войтеха Петрачека. Президент Петр Павел уволил Петрачека по предложению академического сената университета в прошлую пятницу.
«Премьер-министр будет уважать решение академических органов университета и президента, то есть подпишет его. Он точно не будет затягивать процесс», — сказал пресс-секретарь Вацлав Смолка.
Согласно закону, нет никаких сроков, в которые Фиала должен это сделать. Закон гласит, что ректоров назначает и увольняет президент, а премьер-министр должен подписать его решение, чтобы оно было действительным.
Вместо Петрачека учебное заведение временно возглавит проректор Збынек Шквор.
Согласно закону, нет никаких сроков, в которые Фиала должен это сделать. Закон гласит, что ректоров назначает и увольняет президент, а премьер-министр должен подписать его решение, чтобы оно было действительным.
Вместо Петрачека учебное заведение временно возглавит проректор Збынек Шквор.
Вуз уже подбирает нового ректора, поскольку полномочия Петрачека должны были закончиться в январе следующего года.
В прошлом, будучи многолетним ректором Масарикова университета в Брно, а затем председателем Чешской конференции ректоров, Фиала отстаивал принцип академической автономии и критиковал вмешательство политиков в процесс принятия решений. Позже, будучи министром образования, он выступил с предложением, согласно которому право назначать профессоров университетов переходило бы к министру, а не к президенту.
«Я сказал, что внесу поправку только при условии, что назначение будет производить министр. Я не хочу оставлять место для каких-либо политических соображений», — сказал Фиала в мае 2013 года.
Два юридических мнения
Фиала отреагировал на действия тогдашнего президента Милоша Земана, который долгое время отказывался назначать на должность министра литературоведа Мартина С. Путну. Его беспокоило его якобы неподобающее поведение на публике. В итоге Земан подписал указ, но именно Фиала, занимавший в то время пост министра образования, передал его Путне. Два года спустя ситуация повторилась, когда Земан отказался одобрить кандидатуры еще трех профессоров.
Зденек Коуделка, конституционный юрист и бывший депутат от ČSSD, объяснил, что существует два юридических мнения о том, как может действовать премьер-министр.
«Одно гласит, что даже подписанное решение — это решение президента, и премьер-министр должен отклонить его только в том случае, если он считает, что акт незаконен или неконституционен. То есть он лишь формально проверяет, не противоречит ли это закону. Но, опять же, другие говорят, что премьер-министр может отклонить решение, если он не согласен с ним по существу. То есть даже если с юридической точки зрения все в порядке», — пояснил Коуделка.