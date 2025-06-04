Я не буду затягивать отзыв ректора ČVUT, пообещал Фиала

Новости и статьи 4 июня 2025 16:30 392

Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) не будет затягивать с подписанием решения президента об увольнении ректора ČVUT Войтеха Петрачека. Президент Петр Павел уволил Петрачека по предложению академического сената университета в прошлую пятницу.