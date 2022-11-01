Ошибки, из-за которых люди теряют деньги в Чехии

Финансовые консультанты рассказали, какие самые распространенные ошибки в сфере личных финансов допускают чехи.

По данным компании MindBridge Consulting, девять чехов из десяти считают себя ответственными за собственное материальное благополучие. При этом исследования Чешской банковской ассоциации показывают, что уровень финансовой грамотности чехов оставляет желать лучшего.

Портал 420on.cz предлагает обзор наиболее распространенных ошибок, которые допускают чехи в управлении личными финансами.

Что не нужно делать, чтобы сохранить деньги в будущем

1. Подписывать договор, не прочитав его.

Около 2/3 жителей Чехии не никогда не читает договоры. Они подписывают их, а потом не перестают удивляться, откуда появляются внезапные комиссии, исключения из тарифных планов и другие скрытые платежи. Прежде чем подписывать договор, внимательно изучите его в спокойной обстановке.

2. Считать, что низкая процентная ставка самая дешевая.

То, что в рамках ипотеки действует самая низкая процентная ставка, вовсе не означает, что кредит самый выгодный и дешевый. От ставки зависит величина ежемесячных платежей, но есть и другие взносы, которые могут быть преднамеренно завуалированы. Например, в договоре может быть прописан пункт об обязательном страховании, который повысит, казалось бы, выгодную процентную ставку на несколько десятых процента.

3. Допускать низкую оценку стоимости недвижимости.

Когда банки определяют максимальную величину ипотечного кредита, они исходят из залоговой стоимости недвижимости. В эту сумму и оценивается дом или квартира. От покупательской цены эта величина может значительно отличаться. На старый дом реальной стоимостью 4 млн крон банк может предложить максимальный кредит в размере 3,6 млн крон или даже 3,4. Эксперты рекомендуют обращаться за оценкой дорогих объектов к оценщикам, которые работают с множеством банков.

4. Забывать о правах второй стороны договора.

Большинство людей не думает о том, что не только они могут расторгнуть договор с банком о сбережениях на строительство. У банка тоже есть такое право. Он может изменить процентную ставку вклада, когда клиент внесет целевую сумму.

5. Не учитывать комиссии.

Клиенты, которые открывают сберегательный счет в банке на строительство, не всегда понимают, что повышение или уменьшение целевой суммы может сопровождаться комиссией. Потерять можно до десяти тысяч крон.

6. Игнорировать условия акций.

Акции действуют всегда в рамках определенных условий, которые четко указаны в описании предложения. Если банк предлагает ведение сберегательного счета бесплатно, значит, он чего-то требует взамен. Не выполните условия – придется заплатить.

7. Не расторгать договор страхования.

Многие считают, что договор страхования будет расторгнут без их участия, если они просто перестанут делать обязательные ежемесячные взносы. На самом деле страховая компания будет ожидать какое-то время, пока вы заплатите, а потом потребует погашения долга. Дело может дойти до коллекторов и взыскания задолженности.

8. Не актуализировать договор страхования.

Нужно следить, чтобы страхование было эффективным, чтобы оно соответствовало актуальному положению вещей, будь то страхование недвижимости или медицинское страхование. Не стоит также считать, что страховка от несчастных случаев покрывает абсолютно все риски. Нужно внимательно читать договор и изучать его условия, если хотите застраховать свою жизнь от страховых случаев. Вполне возможно, на экстремальные виды спорта страховка не распространяется.

9. Инвестировать деньги, опираясь на СМИ.

Как только журналисты начнут писать о повышении цен на золото, то в этот драгметалл начинают инвестировать тысячи людей. Но не все из них знают, как уловить момент, когда это золото будет выгодно продать. И в прессе об этом не успеют написать.

10. Доверять только проверенным инструментам инвестирования.

Если инвестиционный фонд раньше каждый год приносил по 5% прибыли, то это вовсе не означает, что так будет и в будущем.

Финансовая грамотность начинается с семьи. Но, как известно, большинство людей не ведет дома даже учета доходов и расходов. Те, кто пытается завести домашнюю бухгалтерию, через месяц «ломаются». У многих она ассоциируется с режимом жесткой экономии и отказов. На самом деле это не так: правильное ведение домашнего бюджета помогает накапливать деньги именно на то, что приносит больше всего удовольствия, и отказываться от ненужных трат. Самое главное – мотивация. Финансовая грамотность начинается с малого.

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