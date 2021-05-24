Страхование в Чехии: какую страховку выбрать? Плюсы, минусы, риски

Как работает система медицины в Чехии и какую страховку выбрать, чтобы избежать сложностей, если вам понадобится медицинская помощь? Изучаем насущный эмигрантский вопрос.

КАК РАБОТАЕТ МЕДИЦИНА В ЧЕХИИ

Каждый гражданин или резидент Чехии должен быть прикреплен к врачу-терапевту. У этого врача он регулярно проходит медицинский осмотр и к нему же обращается в случае заболевания — терапевт проводит первичный осмотр и, если это необходимо, дает направление к специалистам узкого профиля. Такого специалиста необходимо искать самостоятельно. Без направления от терапевта можно обратиться лишь к небольшому количеству узких специалистов — например, к стоматологу или гинекологу. Ситуация усложняется тем, что специалисты узкого профиля, как правило, работают либо в поликлиниках, либо в частных кабинетах.

В случае, если человеку требуется хирургическое вмешательство или госпитализация, он направляется в государственную больницу.

От чего зависит, возникнут ли у пациента какие-либо сложности с записью на прием, и доступны ли ему врачи, работающие по контракту? Ответ: от типа страховки.

По закону каждый иностранец должен быть застрахован. Если туристы могут выбрать как чешскую, так и зарубежную страховую компанию, то иностранцы с долгосрочными визами или ВНЖ обязаны иметь чешскую страховку. Ниже попытаемся разобраться, какую страховку выбрать и чем они отличаются.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВКА (VZP, OZP, VOZP и другие)

Стоимость: в зависимости от дохода пациента, в среднем 28 700,- Kč / год.

Государственное страхование, как правило, оплачивается работодателем — вычитается от чистой зарплаты вместе с остальными налогами. Стоимость страховки зависит от зарплаты, в среднем составляет 2 393,- Kč в месяц.

Кто может оформить: иностранцы с ПМЖ, граждане ЕС, официально трудоустроенные иностранцы (за исключением DPP). Студенты и предприниматели не имеют право оформлять госстрахование.

Какую государственную страховку выбрать

Всего существует 7 государственных страховых компаний: VZP, VOZP, CPZP, OZP, ZPSkoda, ZPMVCR, RBP. Самая популярная — VZP (všeobecná zdravotná poisťovňa). С этой страховой компанией заключили контракты больше всего врачей и больниц — и именно VZP выбрали в качестве своей страховки большинство граждан Чехии (60%).

Если перед вам встал выбор, какую из государственных страховок оформлять, рекомендуем VZP — с ней попасть на прием к конкретному специалисту будет проще всего.

RBP предлагает наибольшее количество факультативных мед. услуг (стоматология, лечение в санатории и.т.д.). Самое удобное мобильное приложение у OZP.

КОМПЛЕКСНОЕ СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Стоимость: от 7 000,- Kč/год до 15 600,- Kč/год

Кто может оформить: студенты, предприниматели, резиденты виз по воссоединению семьи и дрeугие категории граждан.

Комплексные страховки для визы оформляют 6 страховых компаний: Maxima, Uniqa, Slavia, pVZP, Ergo, Axa assistance

Минусы комплексного страхования

1. Очень мало контрактных врачей и хороших терапевтов

Список контрактных врачей у коммерческих страховых компаний в десятки раз меньше, чем у государственных страховых компаний. Поэтому найти профессионала, который работает с такой страховкой, крайне сложно.

Выбор терапевтов у коммерческих страховых тоже ограничен. Поскольку терапевт в Чехии — врач, без направления которого невозможно попасть на прием к большинству узких специалистов, это является основным минусом таких страховок.

2. Очередь на прием в государственных больницах

Все коммерческие страховые компании сотрудничают с государственными больницами. Но, как правило, специалисты в крупных государственных больницах имеют большой лист ожидания — иногда на прием можно записаться только через несколько месяцев.

3. Частичная компенсации затрат

Клиенты коммерческих страховых компаний могут обращаться в частные медучреждения: самостоятельно оплатить прием, а затем потребовать компенсацию у страховой компаний. Сложность состоит в том, что зачастую страховая покрывает лишь часть расходов, или отказывает в оплате вовсе.

Плюсы комплексного страхования

Низкая цена

Коммерческие страховки стоят значительно дешевле государственных, поэтому привлекательны для иностранцев без постоянного дохода — например, студентов. На этом список преимуществ, в общем-то, заканчивается.

Есть ли способ получить качественное медицинское обслуживание в Чехии без госстраховки?

Как минимум, есть три достойные альтернативы государственному страхованию: приобрести дополнительную страховку у крупнейшей международной компании, оформить комплексную страховку у проекта Red Panda или оплатить опцию pVZP Exclusive.



1. Allianz, UnitedHealth Group, Bupa и другие

Один из лучших вариантов. Расширенную страховку у этих страховых компаний, как правило, оформляют крупнейшие международные компании для своих сотрудников. Такая страховка стоит достаточно дорого — от 4000 тысяч евро в год — зато гарантирует доступ в лучшие медицинские центры страны без дополнительных сборов и оплат.

Самой популярной в Чехии является международная медицинская страховка Allianz — ее принимают в том числе в таких медицинских центрах, как Canadian Medical, EUC Premium, GHC и других частных клиниках.

2. Red Panda

Компания предлагает на выбор несколько пакетов услуг, каждый из которых включает в себя определенный тип комплексной страховки. При этом цена пакета услуг равна стоимости самой страховки. Это значит, что вы можете просто купить комплексную страховку у Red Panda за цену, аналогичную цене в страховой компании, при этом получить дополнительно расширенный пакет медицинских и визовых услуг.

Что включено:

- доступ в собственную частную клинику с врачами высшей категории;

- бесплатный переводчик, сопровождение при посещении врачей;

- регистрация у профессиональных русскоязычных терапевтов на базе собственной клиники, включая ведение мед. карты и комплексный вступительный анализ (ЭКГ, общий и биохимический анализы крови и.т.д.);

- возможность консультации с терапевтами по телефону 24/7;

- 24/7 личный ассистент (запись к врачу, организация лечения и операций, сопровождение и перевод у доктора), при этом благодаря эксклюзивным контрактам с врачами, компания гарантирует запись к специалисту в 2-3 раза быстрее стандартной очереди;

- прививка от Covid-19 с международным сертификатом европейского образца;

- русскоговорящий гинеколог и стоматолог.

Также в пакет включены визовые услуги, такие как помощь в продлении визы, запись на очередь в МВД на продление визы, сбор документов, сопровождение адвоката при посещении МВД. Полный перечень сможете найти на сайте компании.

3. pVZP Exclusive

Комплексная страховка, которая по покрытию не уступает государственному страхованию.

Из плюсов — достаточно большая база контрактных медицинских центров и врачей. Из минусов — невозможность выбрать специалиста самостоятельно: pVZP не публикует список контрактах врачей и требует, чтобы клиенты компании записывались к врачам через колл-центр компании. С одной стороны, это облегчает поиск специалиста, с другой — невозможно спрогнозировать, какого уровня врач вас примет и насколько эффективным окажется лечение.