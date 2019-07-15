Как оформить приглашение в Чехию через полицию по делам иностранцев

Самый распространенный способ помочь друзьям и близким посетить Чехию – оформить для них официальное приглашение, которое станет основанием для получения визы. Как сделать это в 2019 году, разбираемся в данной статье.

Кто может пригласить иностранца в Чехию

Такое право есть и у физических, и у юридических лиц. Под физическими лицами подразумеваются граждане Чехии и иностранцы, пребывающие в республике на законных основаниях (долговременная виза, ВНЖ или ПМЖ). Юридические лица — это компании с юридическим адресом на территории страны.

Куда обратиться за заверением приглашения

Приглашение представляет собой документ на официальном бланке, заверенный полицией по делам иностранцев. Оно оформляется отдельно на каждого гостя. Граждане Чехии и юридические лица могут обратиться в любое краевое управление полиции по делам иностранцев по своему выбору, а иностранные граждане — только в то из них, которое соответствует адресу их регистрации. В Праге такое ведомство находится по адресу Olšanská 2176/2 в районе Жижков.

Как заполняется приглашение

Во всех краевых отделения полиции по делам иностранцев, кроме уже упомянутого пражского, а также карловарского (Závodu míru 725/16), принимают заполненные от руки бланки. Их нельзя скачать и распечатать: за формулярами приходится идти в полицию. В Праге и Карловых Варах приглашение заполняется на компьютере прямо в отделении, где и распечатывается.

В анкете необходимо указать такие данные, как имя, фамилия, дата рождения, родне число и адрес пребывания приглашающей стороны на территории Чехии, в случае приглашения от лица компании указывается ее название, юридический адрес, идентификационный номер (ICO) и данные человека, уполномоченного выступать от ее имени (statutární orgán). Бланк заверяется печатью фирмы.

В обоих случаях указываются данные о приглашаемом иностранце: имя, фамилия, дата рождения, гражданство, домашний адрес, номер загранпаспорта, цель и даты поездки (код для посещения семьи и друзей — 03). Помимо прочего нужно рассчитать и указать количество дней, которые иностранец проведет в Чехии. От этого зависит размер необходимого финансового обеспечения.

Если приглашение оформляется для получения однократной шенгенской визы сроком до 30 дней, у приглашающей стороны есть выбор, взять ли на себя все расходы, связанные с пребыванием приглашенного в Чешской Республике, или только те, что связаны с его обеспечением жильем. В последнем случае иностранцу при подаче заявления на визу придется дополнительно доказывать свою финансовую состоятельность, предоставляя справку НДФЛ-2 или другой документ.

Финансовое обеспечение

Приглашающая сторона обязана подтвердить, что она располагает средствами для того, чтобы покрыть расходы иностранца. Рассчитываются они исходя из прожиточного минимума, установленного для этих целей в размере 2200 крон в день. На сайте полиции сообщается, что если срок пребывания не превышает 30 дней, то сумма рассчитывается исходя из половины прожиточного минимума с учетом срока пребывания, то есть при приглашении на 10 дней необходимо подтвердить наличие 11 тысяч крон. При пребывании от месяца необходимо предоставить 15 «минимумов», и с каждым следующим месяцем сумма увеличивается вдвое.

Такая система расчета может показаться запутанной, и надежнее в каждом конкретном случае уточнять требуемую сумму на стойке информации в отделении. Раньше в Праге на Ольшанке вывешивали таблицы с размерами финансового обеспечения для приглашаемых из разных регионов мира, но теперь от этой практики решили отказаться.

Подтверждением финансовой состоятельности служит выписка со счета, полученная в отделении банка, через интернет-банкинг или прямо в банкомате.

Сколько стоит оформление приглашения

300 крон на каждого гостя. Оплата осуществляется с помощью гербовых марок (kolkove známky), которые необходимо купить заранее и приложить к заполненному бланку.

Какие еще документы надо предоставить

Приглашающая сторона, физическое лицо или официальный представитель компании, предъявляет свое удостоверение личности (в большинстве случаев хватает карточки ВНЖ или ПМЖ, но стоит на всякий случай взять с собой загранпаспорт), с которого сотрудники полиции снимут копию.

Если гость будет жить в отеле, необходимо приложить документ о его оплате, а при размещении в квартире приглашающего, собственной или арендованной, — предоставить договор аренды или выписку из кадастра недвижимости соответственно. Также в случае оформления приглашения от юрлица рекомендовано иметь с собой выписку из торгового реестра.

Когда будет готово приглашение

По закону у полиции есть на его заверение до семи рабочих дней, но на практике в Праге документ, как правило, бывает готов через три дня. Сотрудники отделения сразу называют дату, когда можно прийти за бумагой.

Что дальше

Заверенный бланк необходимо передать будущему гостю, чтобы он вместе с остальным пакетом документов предоставил его в визовый центр. После успешного получения визы и прибытия в Чехию иностранец должен в течение трех рабочих дней зарегистрироваться в отделении полиции по делам иностранцев — там же, где делалось приглашение. При этом кроме самого приглашения и своего загранпаспорта он должен показать медицинскую страховку с покрытием от 30 тысяч евро.

График работы полиции по делам иностранцев в Праге

По состоянию на июль 2019 года расписание работы отделения на Ольшанке следующее: понедельник и среда с 08:00 до 17:00, вторник и четверг с 08:00 до 15:00, пятница с 08:00 до 12:00. Телефон — 974 820 229.

Напоследок стоит упомянуть, что ближайших родственников можно пригласить в Чехию по упрощенной схеме, минуя полицию по делам иностранцев. Также эта категория гостей имеет право на бесплатное получение визы и скидку в 50% на консульский сбор. Об упрощенном оформлении приглашения мы расскажем в отдельном материале.