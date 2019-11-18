Получаем гражданство: как сдать экзамен на знание чешских реалий

Чтобы подать заявление на получение гражданства Чехии, большинству претендентов нужно сдать два экзамена — на знание чешских реалий и языка на уровне B1. Сегодня мы расскажем, как сдается первый из этих экзаменов, который представляет собой тест из 30 вопросов.

Ранее 420on.cz публиковал материал о том, где сдают эти экзамены и как на них записаться. Напомним, запись на первое полугодие 2020 года была открыта 11 ноября 2019 года. В Праге еще можно подать заявку на сдачу экзаменов по чешским реалиям на 31 января. Свободные «термины» для чешского языка заканчиваются раньше, так как, увы, не всем удается получить положительный результат с первого раза. Пока еще есть возможность записаться на два экзамена сразу в апреле-мае, но разнести их сдачу во времени – не такая уж плохая идея, иначе есть провести в экзаменационном центре девять часов подряд.

Итак, начнем с экзамена на знание чешских реалий как с точки входа. Спойлер: чтобы его провалить, надо постараться, хотя кандидаты, конечно, все равно нервничают.

Сколько стоит сдача экзамена на знание чешских реалий

После онлайн-регистрации предстоит заплатить 1600 крон. Тем, кто не сдаст, деньги не возвращаются.

Как проходит экзамен

В день экзамена нужно зарегистрироваться на месте сдачи с 08:30 до 09:55. С собой необходимо иметь загранпаспорт, карту ПМЖ и подтверждение оплаты (чаще всего – выписку из онлайн-банкинга). На практике показывать последний документ обычно не требуют. При регистрации личность сдающих проверяют полицейские, а сотрудники языкового центра контролируют актуальность представленных в онлайн-форме данных, так как они будут отражены в сертификате о сдаче экзамена.

Сдающим надевают на руку бумажный браслет, цвет которого соответствует вывеске на двери кабинета, где человеку предстоит писать работу. Его нужно носить до окончания экзамена. Также им выдают бумагу с идентификационными данными и штрих-код, который предстоит наклеить на экзаменационный лист, а также инструкцию по получению результатов экзамена онлайн.

Непосредственно экзамен начинается в районе 10:00 и длится 30 минут. На столе должны находиться только выданный лист с идентификационными данными, штрих-код для наклеивания и загранпаспорт (его еще раз проверят полицейские уже в классе). Также можно поставить на парту бутылку воды. Экзаменационный лист заполняется выданным на месте карандашом, иметь при себе мобильный телефон и даже часы запрещено.

Участникам раздают листы с вопросами (там можно делать любые пометки) и лист для ответов, куда наклеивается штрих-код. Правильные ответы в нем нужно отметить, закрасив карандашом соответствующие квадратики. Сделать это нужно тщательно и аккуратно, так как, по заверению экзаменаторов, проверяет ответы компьютер.

Наконец, открывать листы с заданиями нельзя, пока экзаменаторы не дадут отмашку.

Экзаменационные вопросы

Как мы уже говорили, экзамен представляет собой тест из 30 вопросов, к каждому из которых предлагается четыре варианта ответа, а правильный лишь один. Из 30 заданий 16 объединены темой «гражданские основы», семь посвящены географии Чешской Республики, еще семь – истории. Хорошая новость: все вопросы берутся из заранее подготовленной базы и их можно «прорешать» заранее.

Для успешного прохождения теста нужно ответить правильно как минимум на 60% вопросов, то есть на 18 из 30.

В базе данных вопросы разделены на подкатегории. Так, в «гражданских основах» представлены такие темы, как традиции, транспорт, здравоохранение, образование, политическая система, законодательная и исполнительная власть, судебная власть, выборы, базовые юридические понятия и уголовное право, гражданское право, семейное право, деньги и банковская система, налоги, социальное обеспечение, трудоустройство и предпринимательство. В географии, помимо базовой информации о Чешской Республике, есть вопросы о природе и ландшафте, регионах и городах, охране окружающей среды, социально-культурной и социально-экономической взаимосвязи и международных отношениях. Историческая часть разделена на следующие подкатегории: Средневековье, Новое время, история Чехословакии до 1948 и с 1948 по 1989 год, история Чехии с 1989 года, а известные личности и искусство от Средневековья до нашего времени. Это может показаться сложным, но на деле большинство вопросов не должно вызвать серьезных проблем у тех, кто живет в Чехии и обладает здравым смыслом и критическим мышлением.

Например, большинство из нас знает, что Страстная пятница относится к Пасхе, новый год начинается с 1 января, а такси не относится к общественному транспорту. В то же время в базе есть вопросы, ответы на которые могут быть неочевидны тем, кто не сталкивался с определенными бытовыми ситуациями. Например, те, кто не водит машину, могут не знать, что для управления легковым автомобилем нужны права категории «Б», а те, кто ни разу не оформлял рекламацию, возможно, не в курсе, что на ее рассмотрение выделено 30 дней. Точный размер минимальной зарплаты тоже известен не всем. Также в базе есть вопрос, касающийся усыновления. В общем, лучшее решение – хотя бы один раз, а лучше два-три, прокликать вопросы в базе, проверить себя и запомнить правильные ответы. Да, большинство наверняка знает, что Яромир Ягр преуспел в хоккее, но вот какая знаменитая чешская фирма выпускает пианино, автор этого текста не знал до начала подготовки к экзамену. А именно этот вопрос оказался в заветной тридцатке.

Напоследок стоит отметить, что в географических вопросах есть несколько карт, на которых нужно сопоставить положение региона или другого объекта с его названием. Такие задания вызывают у многих сложности. Хорошая новость – их немного, так что учить расположение всех краев Чешской Республики перед экзаменом не обязательно, хотя Высочину запомнить придется. Также в базе присутствуют вопросы с фотографиями, но тут сложностей возникнуть не должно: не узнать Пражский Град или Петршинскую башню на картинках вам вряд ли удастся.

Результаты экзамена

Сдача теста у большинства занимает до 15 минут с учетом перепроверки, но получение результатов затянется надолго: их предоставят минимум через 30 дней на интернет-сайте с доступом по номеру кандидата (выдается на экзамене) и дате рождения. Успешно прошедшие испытание увидят одно слово: Uspěl(a). Сертификат о сдаче должен прийти по почте в течение семи недель. Тем, кто не справился с экзаменом, придется еще раз пройти процедуру записи на общих основаниях. Но это не про вас. Если всерьез волноваться и стоит, то перед чешским языком. О том, как проходит экзамен на B1, читайте в следующем материале.