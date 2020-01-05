Как грамотно избавиться от новогодней елки

Большая часть зимних праздников позади, и, хотя до Первомая еще далеко, неотвратимо приближается время избавляться от елки. Как сделать это правильно, если вы живете в Чехии?

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Куда выбросить живую елку

Точнее, елку, которая когда-то была живой. Теперь ей место у контейнера для смешанных отходов, если мусорщики имеют к нему свободный доступ. В сам контейнер дерево запихивать нельзя! Если же баки находятся под замком, следует отнести елку к ближайшим контейнерам для сортированного мусора.

Как избавиться от искусственной елки

Если искусственное дерево отслужило свое, его нельзя выкидывать ни в контейнер для пластика (даже если оно кажется пластмассовым), ни в емкость для смешанных бытовых отходов. Следует отвезти его в пункт сбора мусора – на так называемый sběrný dvůr.

Живая елочка в горшке

По-настоящему живые елки пользуются в последние годы все большей популярностью. Иногда их берут на прокат – в таком случае за елкой заедут «владельцы», или же нужно будет отвезти ее обратно. Если елочка была куплена и благополучно пережила праздники, не пострадав от отопления в квартире, можно высадить ее в собственном саду или в лесу самостоятельно или в рамках организованной акции. Если вы не сможете сделать это в ближайшее время, отнести ее в прохладное место – на балкон или лестничную площадку.