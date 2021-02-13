Экологический вопрос: почему пластиковый пакет лучше бумажного?

Супермаркеты часто предлагают нам беречь природу и покупать бумажные пакеты вместо пластиковых. Мы убеждены, что хлопковые материалы экологичнее синтетических, а природу получится спасти, если выбирать «натуральность» во всем. Авторы проекта «Чистые игры» ответили на вопрос: правда ли, что натуральное равно экологичному?

Перенаселение, технологии, дешевое сырье, экономика, которая строится на наращивании оборотов потребления — все это влияет на состояние окружающей среды. Природа не успевает самостоятельно перерабатывать отходы, которые производит человек.

Экологический след вещей оценивают через анализ жизненного цикла, потому что вред природе мы наносим не только на стадии утилизации ненужного, но еще на самой первой стадии добычи сырья и изготовления новых изделий. Этот анализ показывает, что не всегда натуральные материалы более экологичны.

Бумага — это натуральный материал, но для ее производства нужны деревья

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), ежедневно люди выбрасывают 270 тысяч деревьев, а 27 тысяч из них — спускают в унитаз. Сейчас на рынке есть туалетная бумага из макулатуры, на такой бумаге написано «вторичное волокно» — например Zewa+.

Уже на стадии производства бумажные изделия наносят больший вред окружающей среде, чем пластиковые, потому что на обработку целлюлозы уходит очень много энергии, воды и агрессивных химикатов. Для производства полиэтиленового пакета нужно всего 6% от того объема воды, который уходит на производство бумажного, и на 71% меньше энергии. При изготовлении пластикового пакета образуется в 5 раз меньше твёрдых отходов.

Конечно, совсем отказаться от использования изделий из бумаги и пластика сложно, но можно смягчить удар, который мы наносим планете, например, использовать их повторно. Самый простой совет — не покупать новый пакет в супермаркете, а складывать покупки в старый. Здесь важно отметить: пластиковый пакет предпочтительнее бумажного. Он не так легко рвется, не промокает и может служить очень долго.

С точки зрения переработки «искусственный» пакет снова выигрывает. Переработанный полиэтилен используется в разных сферах, а вот крафтовая бумага, в отличие от белой бумаги и картона, — не слишком востребованное вторсырье. Тем не менее вторичная переработка не нивелирует вред, нанесенный планете его изготовлением и одноразовым использованием.