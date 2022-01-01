«В 90% случаев страховка беженцам не по карману. Так чехи просто разгоняют украинцев». Истории читателей 420on из Чехии

Седьмая часть рубрики «Как война и санкции повлияли на читателей 420on». Мы благодарим всех, кто делится наболевшим и откровенно рассказывает о своих трудностях, чтобы пролить свет на реалии тех, кто проживает в Чехии сегодня.

Дисклеймер: Редакция только доносит письма читателей до широкой аудитории и не имеет возможность проверить информацию на достоверность.

Истории, которые вы нам прислали, публикуем ниже:

Отец двоих детей из Украины — быстро нашел работу в Чехии, но позволить себе страховку на всю семью не может:

«Если правительство хочет сократить срок действия медстраховки VZP, окей! Я работаю и оплачиваю ее с каждой зарплаты, но моя жена не может работать до сентября, ведь у нас двое детей! В июле истекает срок VZP, что делать дальше?».

«Мы приехали в Чехию 6 марта, семья 4 человека, я, жена и 2-е детей, 3 и 5 лет.

Все сложилось прекрасно, но из-за отсутствия нормальной коммуникации между волонтёрами, гуманитарными организациями и властью возник хаос и неразбериха насчёт проживания/временного жилья, пособий, медицины и прочих бытовых вопросов. 7 дней с момента приезда мы просто сидели и ждали координатора, которого так и не нашли, только после того, как приехала полиция с брошюрами и подарками для детей, появились какие-то контакты, куда можно и нужно самим звонить и быстро все узнавать. Многие люди из Украины просто не могли получить информацию из-за незнания языка и полного неведения, но тут уже кто как «шевелился».

Мы живём в маленьком городке, в Южночешском крае, жилье нашли через «Charitu», нас поселили в квартиру пожилые люди, которые живут в частном доме, за что огромное им спасибо! Работу искал для себя сам, 21 марта был первый рабочий день, это с учётом приезда в Чешскую Республику 6 марта, всех информативных поездок и поиска жилья, — думаю, это хорошо! Кто ищет и шевелится, может найти и быстрее, я не перебирал, поиск работы занял 2 дня, работа адекватная, до сих пор там, все слава Богу! Но, как и дома, нужно работать и не лениться, проявлять инициативу и спрашивать. Это стереотип, что можно работать медленно, а оплата за час будет идти, так не работает.

Так как город маленький мест в садике нет и мы ждём сентября, все «приглашки» поданы и медицинские «проглидки» сделаны, осталось ждать — жена с детьми дома.

А теперь самый важный вопрос:

Если правительство хочет сократить срок действия медстраховки VZP, окей! Я работаю и оплачиваю ее с каждой зарплаты, но моя жена не может работать до сентября, ведь у нас двое детей. В июле истекает срок VZP, что делать дальше? Понятно, что купить, но за какие деньги мне купить страховку на троих человек?

Если вы даёте изначально страховку на год, будьте добры, держите свое слово либо, если в бюджете дыры, — я это понимаю, — пойдите навстречу и дайте какие-то льготы на покупку этой страховки. Я не имею в виду пособие 5000 крон. Если у меня есть работа, все хорошо, я не претендую… Но ведь вы сами должны понимать, что так вы не подталкиваете украинцев идти на работу, а просто их разгоняете!

Невозможно ни одному из беженцев в июле/августе побежать и купить страховку минимум на двоих (мать и ребенок), это просто не по карману в 90% случаев!

Я очень прошу придать это письмо огласке, это действительно подвинет людей к краю пропасти. Если взрослый человек может что-либо перетерпеть, то что делать с детьми, которым реально 90% родителей не смогут купить страховку?»

Мама двух детей из Украины в Чехии — потеряла бизнес, а с нуля начинать тяжело:

«Мой 15-летний опыт ничего не значит без европейского образования»

«Хочу рассказать свою историю жизни до и после войны в Украине. Я мама двоих дочек, старшую в 16 лет отправила учиться в Чехию 5 лет назад, благодарю Бога, что она смогла себя найти и для неё Чехия это уже дом. Я с дочкой жила в Одессе, у нас свой небольшой таунхаус недалеко от моря, на который я совместно с бывшим мужем зарабатывали больше 10 лет. С мужем разошлись, но пожить мы в нем успели 6 лет. У меня была своя ландшафтная компания, проектный отдел, большие заказы, классные проекты и большие перспективы. 24 февраля в один миг жизнь перевернулась, как у многих украинцев. Принято было решение бежать, 4 суток в пути с 10 летним ребёнком и двумя собачками чихуахуа.

В Чехии я была часто, но всегда приезжала сюда как турист, в гостиницу или в гости к дочке. Это совсем другое состояние. После тяжкого переезда, казалось, что станет легче, когда отоспишься. В итоге потом долгие ожидания окончания этого ужаса и так 3 месяца в какой-то прострации и непонимании, как дальше жить

Денег было немного, — все вкладывалось в бизнес и развитие собственного дела, — тут они быстро стали заканчиваться. Снимали комнату в общежитии за немалые деньги, у дочки-студентки тоже съемное жильё. Стала учить чешский — сложно, особенно в таком состоянии, но через силу пыталась, начала искать работу в своей сфере и столкнулась с тем, что 15-летний опыт ничего не значит без европейского образования.

Очень тяжело начинать все с нуля, когда у тебя все было и ты к этому стремился, зарабатывал честным трудом, строил свою жизнь и воспитывал своих детей. В один миг ты понял, что у тебя есть маленький чемоданчик, маленький ребёнок и две собачки. Да, слава богу дом цел, но находится там небезопасно, в стране война и она не заканчивается, тревоги и прилеты ракет не дают расслабиться.

О том, что в Украине массовая безработица я даже говорить не стану. Кому нужен ландшафтный дизайн, когда ты не знаешь, куда прилетит очередная ракета. Не хочу, чтобы меня жалели, а хочу, чтобы люди знали нашу всеобщую боль. Боль тех, кто потерял родных и жильё, кто уже никогда не вернётся в свой дом. Война — это страшно, война — это беда, наша всеобщая украинская. В Украине остались 76-детняя мама (по собственному желанию не хочет выезжать), а также сестра и племянники, которым только исполнилось по 18 лет. Выехать они не могут, а сестра остается из-за детей. Хоть они и призывного возраста, но совсем дети ещё…

Хочу выразить огромную благодарность всем людям, которые оказали нам помощь, кто встречался на пути и помогал нам в это страшное время. Не прошу жалости, да и не люблю когда жалеют меня, вдруг кому-то буду полезна в сфере ландшафта, проектирования или сотрудничества. Есть портфолио сайт и большой опыт в проектировании и строительстве садов. Буду благодарна за любую помощь в поиске работы. По состоянию здоровья не могу пойти на физический труд, на завод или в поля, но мы с радостью с ребятами, сотрудниками/проектировщиками/визуализаторами, которые хотят работать сейчас и не могут выехать по разным причинам, готовы сделать мир зеленее, будь то ваш личный дом, терраса или парк.

Храни нас всех Бог и пусть в мире будет мир».

►Всем, кто прислал истории — спасибо, что вы откликнулись так быстро.

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Чем можно поделиться в письме:

— Откуда вы и как давно приехали в Чехию? Сколько вам лет? Планируете ли оставаться после всех событий в Чехии и почему? Как у вас дела с ВНЖ-ПМЖ, учебой в этой стране?

— Что стало с вашей работой? Изменились ли условия и размер заработка?

— Возросли ли расходы на жизнь в Чехии? Что стало хуже (или лучше)? Что с вашим арендодателем, недвижимостью в Чехии?

— Как это коснулось ваших близких и лично вас? Как вы общаетесь? Что изменилось в жизни? Расскажите нам все, что посчитаете нужным.

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