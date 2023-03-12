Как выбрасывать мусор в Чехии и не нарваться на штраф? Сортируем мусор правильно

Ранее мы уже писали о самых частых ошибках, которые допускают люди при сортировке, но пришло время поговорить об этом подробнее.

Что грозит за неправильную сортировку мусора?

Штрафы за ненадлежащее обращение с отходами, то есть их несортировку, составляют от 20 000 до 1 000 000 крон для физических лиц и от 300 000 до 50 млн крон для юридических или физических лиц, имеющих право заниматься предпринимательской деятельностью.



Голубой контейнер — бумага



Можно выбрасывать: офисную бумагу, блокноты, газеты, журналы, рекламные буклеты, коробки, картон. Или ищите такие обозначения на коробке, которую собираетесь выбрасывать: PAP (числа 20-39).

Что нельзя: влажную, жирную и грязную бумагу, восковую и копировальную бумагу, термобумагу, использованные салфетки, гигиенические салфетки, бинты, упаковку из смеси бумаги и другого материала (например, тетрапак).





Желтый контейнер — пластик

Пластик занимает довольно много места, поэтому пластиковые бутылки необходимо смять. Пластик занимает довольно много места, поэтому пластиковые бутылки необходимо смять.

Можно выбрасывать: пленки, пакеты, целлофановые пакеты, ПЭТ-бутылки, упаковки от чистящих и косметических средств, стаканчики (от йогуртов, молочных продуктов), упаковочную пленку, пластиковую упаковку для компакт-дисков (не сам CD), пенопласт (в идеале большие куски порезать на кусочки).

Нельзя: упаковку с остатками пищи или чистящих средств или со следами жира, упаковку из-под масла (даже растительного масла, если бутылка не вымыта), едких веществ, красок и других опасных веществ.





Зеленый и белый контейнеры — стекло



В Чехии стекло в зеленой или белой таре выбрасывают в специальные контейнеры. Если стоят оба контейнера, необходимо выбрать белый контейнер для прозрачного стекла и зеленый для цветного.

К стеклу относятся: бутылки из-под вина, алкогольных и безалкогольных напитков, стекло, которое осталось от окон и дверей, cтеклянные упаковки от соусов и варенья, битые стаканы.

Нельзя: керамику, фарфор, зеркала, автомобильное стекло, проволочное стекло, позолоченное или гальваническое стекло. Желательно не бросать бутылки, которые можно сдать в специальных пунктах при некоторых магазинах.



Контейнеры с оранжевой наклейкой — картонные коробки для напитков



В Чехии картонные коробки для напитков выбрасывают в контейнеры с оранжевой наклейкой (контейнеры необязательно должны быть полностью оранжевыми, на них могут быть просто оранжевые обозначения и наклейки).

Что можно: тетра-пак, коробки из-под соков, вина, молока. Упаковку лучше смять.

Нельзя выбрасывать: мягкие упаковки (например, из-под кофе и различных пищевых порошков), картонные коробки с остатками напитков и еды, бумажные картонные коробки (их кладите в голубой контейнер).





Серый контейнер — металлическая упаковка



Кое-где уже можно сортировать металлическую упаковку, к которой в основном относятся всевозможные жестяные банки. Большое количество металлической упаковки и металлов в целом можно сдать в пункт приема металлолома.

К металлической упаковке относятся: жестяные банки из-под пищевых продуктов, из-под напитков, пустые металлические контейнеры для косметики и спреев.

Нельзя выбрасывать: металлическую тару с остатками пищи или веществ внутри, газовые баллончики.





Черный контейнер — смешанные отходы





Туда выбрасывают те отходы, которые не могут быть переработаны или иным образом использованы и которые не относятся к категории опасных отходов. Нельзя выбрасывать крупные биоотходы (например, скошенную траву, ветки деревьев).

Сюда относится прежде всего комбинированная упаковка, состоящая из многих видов материалов. Комбинированная упаковка единообразно маркируется прописной буквой С, и пунктирной линией (/), за которой следует обозначение материала, количественно преобладающего в данном продукте.

К смешанным отходам относятся: практически все мелкие отходы, которые не могут быть переработаны, не подлежат сбору и не являются опасными. Кроме того, вещи, которые больше не могут быть переработаны (например, втулка от туалетной бумаги) или загрязнены (например, тюбик зубной пасты).

К смешанным отходам не относятся: перерабатываемые отходы, опасные отходы, крупные предметы (например, мебель), трава, палки, опасные отходы (например, флуоресцентные лампы, батарейки, шины), электроника.





Коричневый контейнер — биоразлагаемые отходы

В некоторых местах биоразлагаемые отходы уже можно выбрасывать в специальные контейнеры. Биоотходы можно определить как биоразлагаемые отходы, которые не контактировали с продуктами животного происхождения и не были загрязнены опасными веществами.

К органическим отходам относятся: остатки и кожура фруктов и овощей, выпечка, яичная и ореховая скорлупа, чайные пакетики, кофейная гуща, чистая старая бумага, картон, бумажные салфетки, остатки волос, древесная зола, скошенная трава, листья, ветки, дерн, помет травоядных животных, глина, опилки, кора, сорняки, опавшие плоды, сено, солома.

К органическим отходам не относятся: мясо, кости, пластик, стекло, камни, щебень, химикаты и упаковка, мешки для пылесосов, текстиль, сигареты, подгузники, соусы, приготовленные макароны, масло.

Опасные отходы

Сюда входят лекарства (их сдают в аптеки), люминесцентные лампы, газоразрядные лампы, аккумуляторы, батарейки, холодильники, морозильники, краски, клеи и масла, шины, компьютеры, электроника, тонеры для принтеров.

Все эти предметы необходимо сдать в приемных пунктах (электронику и обычные батарейки принимают в магазинах электроники) или дождаться, пока муниципалитет организует мобильный сбор опасных отходов. Выбрасывание этих вещей в смешанные отходы опасно, так как из материала выделяются яды, которые перманентно и долговременно наносят вред природе.

Не знаете, куда выбросить ваш мусор? Ищите название и тип контейнера здесь

Дополнение от читателя

Если мусор не влезает в бак, нельзя оставлять его рядом. Мусор может лежать только в баке. Иначе штраф. Если не хватает бака — жалуйтесь. Если в мусоре что-то лежит, брать это нельзя: после того как мусор выброшен, он по-прежнему чей-то, но не ваш. Заберете — получите штраф.



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