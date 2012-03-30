Заходите в чешский онлайн-банкинг через поисковик? Будьте осторожны, вас ждет ловушка от мошенников

В поисковых системах стали появляться поддельные банковские сайты, которые выглядят очень правдоподобно. Через них мошенники пытаются получить информацию, а клиенты в итоге могут потерять деньги.

«Мошенники активно пытаются получить у клиентов данные для входа в онлайн-банкинг и вывести деньги с их счетов. С ростом цифровизации банковского дела такие атаки происходят все чаще», — говорит пресс-секретарь Райффайзенбанка Тереза​​Кайзершотова.

Случаи мошенничества касаются и других чешских банков. «В последние дни появились поддельные сайты чешских банков, которые на первый взгляд кажутся очень похожими и заслуживающими доверия», — говорит Кайзершотова. Информацию также подтвердил представитель Чешской банковской ассоциации Радек Шальша.



Редакции чешского портала SZ Byznys удалось найти через поисковик Google поддельные сайты с возможностью входа в банкинг, имитирующие страницу Райффайзенбанка.

Как выглядит поддельный сайт

О поддельных сайтах в выдаче Google предупреждает и Чешская банковская ассоциация: «Они выглядят как настоящий веб-сайт банка, но на самом деле это мошеннические ссылки, из-за которых люди могут потерять деньги. Прежде чем вводить данные для доступа, мы рекомендуем проверить адрес», — объясняет Шальша и добавляет, что ссылки как платная реклама часто отображаются вверху выдачи.

Банк рекомендует клиентам входить на сайты через адресную строку, а не через поисковые системы, и не нажимать на другие ссылки, предлагающие войти в онлайн-банкинг.

«Райффайзенбанк никогда не отправляет такие ссылки в коммуникации с клиентами. Самый безопасный способ — постоянно использовать для входа официальное мобильное приложение», — отмечает Кайзершотова.



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