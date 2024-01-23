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Какие бывают сокращения в переписке с чехами. Не удивляйтесь, когда их увидите

Анастасия Князева
31 января 2024
23:00
18590
Разумеется, ни одно из нижеприведенных сокращений не встретится в официальной переписке с министерствами, банками или профессорами в университетах, но если вам повезет пообщаться в неформальной переписке, будет полезно знать, что все это значит.
Аналоги наших «спс», «пж» и так далее. Какие же сокращения вам могут встретиться в переписке в мессенджерах или мейлах?

  • BHZL — Bohužel, naneštěstí — К сожалению
  • BVŽ — Bůh vám žehnej — Благослови вас бог
  • CC — Čau čau — Привет
  • CNN — Celkem nic nového — Ничего нового
  • CS — Čus — Привет
  • CTJ — Co to je? — Что это?
  • ČKD — Často kladené dotazy — Аналог FAQ
  • DMSN — Dle mého skromného názoru — По моему скромному мнению
  • DCL — Docela — В целом
  • DD — Dobrý den — Добрый день
  • NN — Ne ne — Нет-нет
  • HL — Hele — Эй!
  • HVN — Hovno — Гов**
  • JJPT — Jo jo, přesně tak — Да-да, именно так
  • JPP — Jedna paní povídala — Одна женщина рассказала
  • JXVD? — Jak se vede? — Как дела?
  • JSN — Já se nudím — Мне скучно
  • JŽŠ — Ježíši — О боже!
  • KKT — Kokot(e) — Матерное обращение к «нехорошему» человeку
  • LAWL, LOLX — LOL, очень смешно
  • MMCH / MMCHD — Mimochodem — Кстати
  • MMNT / MMT — Moment — Секунду!
  • MT, MTB — Miluji tě (broučku) — Люблю тебя
  • MTR, MTMR — Mám tě (moc) rád(a) — Ты мне (очень) нравишься
  • MTM — Moc tě miluji — Очень тебя люблю
  • MTSMR — Mám tě strašně moc rád/a — Ты мне невероятно нравишься
  • MTT — Mám takové tušení — Мне кажется
  • nb — Nebo — Или
  • O5 — Opět — Снова
  • PAC — Poněvadž (jako protože), jako "páč" se vyskytuje i v řeči — Потому что
  • PSM — Prosím — Пожалуйста
  • PTZ, ptže — Protože — Потому что
  • TBTK — Tobě taky — Тебе тоже
  • TKC — Tak co — Так что
  • TLF — Moment, telefonuji — Я говорю по телефону
  • TTK — Tak to každopádně — В любом случае
  • TTM — Taky tě miluju — И я тебя люблю
  • TTDN — To teda ne — Это нет
  • TTPJ — Tak to potom jo — Это потом
  • UPA, UPE — Úplně — Полностью
  • WCG — O co jde? — О чем разговор?
  • Z5 — Zpět — Назад
  • ZTT — Zjisti to — Узнай
 
Какие сокращения вы бы добавили из личного опыта общения с чехами?
чешский язык Чехия

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