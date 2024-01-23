Какие бывают сокращения в переписке с чехами. Не удивляйтесь, когда их увидите

Аналоги наших «спс», «пж» и так далее. Какие же сокращения вам могут встретиться в переписке в мессенджерах или мейлах?





BHZL — Bohužel, naneštěstí — К сожалению

BVŽ — Bůh vám žehnej — Благослови вас бог

CC — Čau čau — Привет

CNN — Celkem nic nového — Ничего нового

CS — Čus — Привет

CTJ — Co to je? — Что это?

ČKD — Často kladené dotazy — Аналог FAQ

DMSN — Dle mého skromného názoru — По моему скромному мнению

DCL — Docela — В целом

DD — Dobrý den — Добрый день

NN — Ne ne — Нет-нет

HL — Hele — Эй!

HVN — Hovno — Гов**

JJPT — Jo jo, přesně tak — Да-да, именно так

JPP — Jedna paní povídala — Одна женщина рассказала

JXVD? — Jak se vede? — Как дела?

JSN — Já se nudím — Мне скучно

JŽŠ — Ježíši — О боже!

KKT — Kokot(e) — Матерное обращение к «нехорошему» человeку

LAWL, LOLX — LOL, очень смешно

MMCH / MMCHD — Mimochodem — Кстати

MMNT / MMT — Moment — Секунду!

MT, MTB — Miluji tě (broučku) — Люблю тебя

MTR, MTMR — Mám tě (moc) rád(a) — Ты мне (очень) нравишься

MTM — Moc tě miluji — Очень тебя люблю

MTSMR — Mám tě strašně moc rád/a — Ты мне невероятно нравишься

MTT — Mám takové tušení — Мне кажется

nb — Nebo — Или

O5 — Opět — Снова

PAC — Poněvadž (jako protože), jako "páč" se vyskytuje i v řeči — Потому что

PSM — Prosím — Пожалуйста

PTZ, ptže — Protože — Потому что

TBTK — Tobě taky — Тебе тоже

TKC — Tak co — Так что

TLF — Moment, telefonuji — Я говорю по телефону

TTK — Tak to každopádně — В любом случае

TTM — Taky tě miluju — И я тебя люблю

TTDN — To teda ne — Это нет

TTPJ — Tak to potom jo — Это потом

UPA, UPE — Úplně — Полностью

WCG — O co jde? — О чем разговор?

Z5 — Zpět — Назад

ZTT — Zjisti to — Узнай

Какие сокращения вы бы добавили из личного опыта общения с чехами?