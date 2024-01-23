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Какие бывают сокращения в переписке с чехами. Не удивляйтесь, когда их увидите
31 января 2024
23:00
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Разумеется, ни одно из нижеприведенных сокращений не встретится в официальной переписке с министерствами, банками или профессорами в университетах, но если вам повезет пообщаться в неформальной переписке, будет полезно знать, что все это значит.
Аналоги наших «спс», «пж» и так далее. Какие же сокращения вам могут встретиться в переписке в мессенджерах или мейлах?
- BHZL — Bohužel, naneštěstí — К сожалению
- BVŽ — Bůh vám žehnej — Благослови вас бог
- CC — Čau čau — Привет
- CNN — Celkem nic nového — Ничего нового
- CS — Čus — Привет
- CTJ — Co to je? — Что это?
- ČKD — Často kladené dotazy — Аналог FAQ
- DMSN — Dle mého skromného názoru — По моему скромному мнению
- DCL — Docela — В целом
- DD — Dobrý den — Добрый день
- NN — Ne ne — Нет-нет
- HL — Hele — Эй!
- HVN — Hovno — Гов**
- JJPT — Jo jo, přesně tak — Да-да, именно так
- JPP — Jedna paní povídala — Одна женщина рассказала
- JXVD? — Jak se vede? — Как дела?
- JSN — Já se nudím — Мне скучно
- JŽŠ — Ježíši — О боже!
- KKT — Kokot(e) — Матерное обращение к «нехорошему» человeку
- LAWL, LOLX — LOL, очень смешно
- MMCH / MMCHD — Mimochodem — Кстати
- MMNT / MMT — Moment — Секунду!
- MT, MTB — Miluji tě (broučku) — Люблю тебя
- MTR, MTMR — Mám tě (moc) rád(a) — Ты мне (очень) нравишься
- MTM — Moc tě miluji — Очень тебя люблю
- MTSMR — Mám tě strašně moc rád/a — Ты мне невероятно нравишься
- MTT — Mám takové tušení — Мне кажется
- nb — Nebo — Или
- O5 — Opět — Снова
- PAC — Poněvadž (jako protože), jako "páč" se vyskytuje i v řeči — Потому что
- PSM — Prosím — Пожалуйста
- PTZ, ptže — Protože — Потому что
- TBTK — Tobě taky — Тебе тоже
- TKC — Tak co — Так что
- TLF — Moment, telefonuji — Я говорю по телефону
- TTK — Tak to každopádně — В любом случае
- TTM — Taky tě miluju — И я тебя люблю
- TTDN — To teda ne — Это нет
- TTPJ — Tak to potom jo — Это потом
- UPA, UPE — Úplně — Полностью
- WCG — O co jde? — О чем разговор?
- Z5 — Zpět — Назад
- ZTT — Zjisti to — Узнай
Какие сокращения вы бы добавили из личного опыта общения с чехами?
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