Конкурсный управляющий Йиржина Лужова: муниципалитеты могут забыть обо всех деньгах Sberbank CZ

По закону вклады муниципалитетов и регионов в обанкротившемся Sberbank CZ будут удовлетворены в числе последних. Вот почему важно, чтобы портфель банка был продан как можно дороже и быстрее, сказала в интервью конкурсный управляющий, который ведет дело Sberbank CZ, Йиржина Лужова.

Арбитражный управляющий Йиржина Лужова принадлежит к элитным арбитражным управляющим со специальным разрешением на урегулирование банкротств крупнейших компаний и банков. Помимо Sberbank CZ, она занималась банкротствами Kreditní banka Plzeň и ERB bank.

Те, кто заинтересован в портфеле обанкротившегося банка Sberbank CZ, вероятно, будут выбраны из числа крупных банков. Ключевым, однако, является то, что продажа кредитов Сбербанка происходит к 12 декабря, когда заканчивается освобождение Сбербанка от санкций США. Тогда возникнет риск того, что банки откажутся от участия в тендере, заявила в интервью Йиржина Лужова.

Банкрот Sberbank CZ в цифрах

десятки тысяч кредиторов

общие обязательства 61,8 млрд крон

43 000 кредитов с приблизительной балансовой стоимостью 51 миллиард крон

3 800 должников из числа юридических лиц

31 500 заемщиков-физлиц (из них 13 300 ипотечных кредитов)

Среди прочего, продажи портфеля Sberbank CZ с нетерпением ждут ряд городов и муниципалитетов, имевших счета в банке. Деньги, полученные от продажи кредитов, будут разделены между кредиторами. Плохая новость для мэрий заключается в том, что они одними из последних, кто получит выплаты. Другими словами, они будут делить то, что остается после оплаты системы государственных гарантий финансового рынка, физических лиц и небольших компаний, описала Лужова.

Район Высочина находится в одной группе с муниципалитетами, у которых в Sberbank CZ застряло около 2,4 млрд крон. Муниципалитеты недовольны своей позицией в деле о неплатежеспособности. Поэтому они готовятся выступить 6 октября на ключевом собрании кредиторов. Собрание примет решение, среди прочего, о составе надлежащего комитета кредиторов. Также может быть проведено голосование о возможном увольнении Лужовой.

Ключевым словом среди кредиторов будет Система государственных гарантий финансового рынка, через которую выплачиваются компенсации по вкладам клиентов на сумму до 2,5 миллионов крон. Впоследствии остальные зарегистрируют свое требование в рамках производства по делу о несостоятельности. В общей сложности это примерно 27 миллиардов крон. Это делает Систему госгарантий крупнейшим кредитором Sberbank CZ. На предстоящем собрании кредиторов каждый кредитор будет иметь по одному голосу за каждую корону от требования. Таким образом, уже сейчас ясно, что система гарантий финансового рынка будет играть решающую роль на встрече.

Интересно, что во временном комитете кредиторов регулярно появлялись и голосовали друг против друга разные общественные субъекты. С одной стороны стоял Чешский национальный банк вместе с Системой гарантий финансового рынка. Оба учреждения неоднократно конфликтовали с государственной компанией Čepro и администрацией края Высочина. Именно мэрия Высочины неоднократно критиковала Лужову, в том числе за якобы проблемы с предоставлением информации о банке.

Недавно вы объявили о начале продажи кредитного портфеля Sberbank CZ, при этом вы обратились ко всем 44 держателям банковских лицензий в Чешской Республике. Вы уже получили от них ответ?

У меня уже есть сигналы рынка о том, что многие организации хотят участвовать в тендере. Однако на данный момент окончательное число заинтересованных лиц еще не закрыто. В любом случае могу сказать, что в ходе переговоров с банками они проявляют больший интерес к портфелю Sberbank CZ, чем это было на стадии ликвидации. Однако я понятия не имею, пойдут ли они на это. Мы письменно пригласили все банки к участию в тендере, а также лично связались с шестью крупнейшими банками.

Что вы обсуждали с упомянутой крупнейшей банковской шестеркой?

В частности, мы сообщили им, что объявляем тендер по продаже банка с кредитным портфелем и пригласили их к участию.

Почему понадобилась личная встреча с крупнейшими банками, а к остальным вы обращались только письменно?

Я предполагаю, что у нас нет времени. Сейчас каждый потенциальный покупатель важен, чтобы они не теряли время зря. Во-вторых, проданный портфель будет иметь номинальную стоимость около 47 миллиардов крон. Вопрос в том, кто из банков способен этого добиться. В случае небольших банков, я думаю, они могли бы сделать это только в консорциуме. Поэтому мы сочли целесообразным связаться с шестеркой крупнейших, чтобы сообщить им о тендере в первый же день его объявления. Они могут быстро среагировать и начать все оценивать.

Как вы думаете, окончательные предложения будут поступать в основном от крупнейших банков?

Да, мы ожидаем, что это будут крупные банкирские дома.

Вы уже пытались продать портфель Sberbank CZ еще до начала процедуры банкротства в рамках ликвидации, но в итоге никто этого не сделал. Почему продажа должна состояться сейчас?

Продажа, вероятно, не удалась именно из-за угрозы неплатежеспособности. Если бы продажа была успешной в рамках ликвидации, но тогда не было бы возможности удовлетворить всех кредиторов на сто процентов, то неплатежеспособность могла бы привести к тому, что договор, заключенный в рамках ликвидации, был бы признан как минимум недействительным. Банк, который выиграет тендер и уже имеет выписанные на него кредиты и ипотечные кредиты от Sberbank CZ, должен будет их вернуть. И никто из заинтересованных сторон не хотел рисковать.

Как вы работаете с временным комитетом кредиторов?

Когда я впервые встретилась с временным комитетом кредиторов, у него еще не было достаточно информации обо всем этом. Я их постепенно обеспечивала информацией. При этом нам пришлось уточнить, на какую информацию члены комитета имеют право или не имеют право, потому что это банковская тайна. До сегодняшнего дня это не было полностью выяснено. Однако я убеждена, что при дружелюбном подходе мне удалось предоставить им как минимум достаточно информации, чтобы они могли принять решение о процессе продажи.

Какую информацию получили члены комиссии?

Они получили информацию о состоянии банка, о развитии банка с прицелом на конец года, о нашем представлении о процессе продаж. В итоге временный комитет кредиторов согласился как на прямую продажу портфеля вне аукциона, так и на связанные с этим расходы.

Однако некоторые члены комитета жалуются на отсутствие информации о продаваемом портфеле и банке, что, по их словам, затрудняет принятие решения о продаже.

Вопрос об уровне информации в конечном итоге должен будет решить суд. Я уверена, что дала им всю информацию, необходимую для принятия решения.

Члены комитета жалуются, например, на то, что они не получили информацию о справедливой стоимости портфеля.

Мы представили комитету обширный материал о состоянии банка. Например, члены получили информацию о кредитах, из которых было видно, что речь идет о небольших суммах и все это односторонние действия клиентов. Они получили информацию о ходе процесса продаж. Некоторых участников интересовала информация о рублевом положении Сбербанка, и они получили данные и ясно увидели, что это не миллиарды.

Им был предоставлен балансовый отчет, чтобы они могли видеть прогресс портфеля в течение июля на основе балансового отчета. Они видели, как мы занимаемся взысканием долгов. Они получили оценку развития ликвидности, то есть сколько денег у нас есть сейчас и какова оценка их количества до конца года. Они получили информацию о том, как портфель потихоньку начинает «портиться». На заседании комитета кредиторов я спросила каждого члена, какая дополнительная информация им нужна помимо нашей презентации, и больше никто ничего не сказал.

В каком смысле ухудшается портфель Sberbank CZ?

Вначале это был один из лучших кредитных портфелей в Чешской Республике. У него почти не было кредитов с более длительными сроками погашения. Но сейчас ситуация медленно ухудшается, и ясно, что с этим нужно что-то делать.

Неплательщиков становится больше?

Да. Это связано с двумя факторами. Первый аспект заключается в том, что ситуация на рынке в целом ухудшается, например, из-за высокой инфляции. Второй аспект заключается в том, что Sberbank CZ в процессе банкротства, поэтому это происходит. Некоторые клиенты считают, что в такой ситуации им не нужно платить. Вот почему мы постоянно говорим им, что для них вообще ничего не меняется. Они по-прежнему обязаны соблюдать заключенный договор. Если они его не будут соблюдать, то ухудшат свое положение хотя бы тем, что, например, им не снимут штрафные проценты. Нам придется взыскать все это с них.

Влияют ли подобные случаи на платежную мораль клиентов?

Это всегда происходит. Как только возникает новая ситуация типа неплатежеспособности, всегда есть несколько субъектов, которые решают не платить.

Просрочка клиентов в Сбербанке хуже, чем в среднем по рынку?

Я так не думаю. Уж точно не хуже, чем в среднем по рынку. В любом случае у нас почти не было клиентов с более длительными сроками погашения в начале. Сейчас в этой категории их уже несколько.

Повлияет ли это на цену кредитного портфеля?

Эта часть кредитов не будет продаваться в основном пакете. В нем только качественная часть банка. Что еще хуже, другие заинтересованные стороны сосредоточатся на покупке безнадежных долгов. Тем не менее, мы все еще готовимся к продаже этой части. Однако в настоящее время приоритетом для нас является продажа здорового портфеля.

Что вы будете продавать в здоровой части кредитного портфеля?

Есть ипотечные кредиты, потребительские кредиты и кредиты для малого и среднего бизнеса.

Если основная часть портфеля не будет продана до конца года, как будет выглядеть план Б?

Сейчас очень сложно ответить. Есть два ограничивающих фактора. Во-первых, как можно быстрее продать здоровую часть портфеля. С другой стороны, мы ограничены 12 декабря, когда заканчивается освобождение от американских санкций на использование банковской системы Сбербанка. Но вернемся к вопросу. Если мы получим невыгодное предложение или если комитет кредиторов отклонит это предложение, мы обязательно продолжим действовать как банк. Мы продолжим работать как банк еще какое-то время и продолжим переговоры с комитетом кредиторов о дальнейших действиях.

Это поставило бы нас в ситуацию, когда, вероятно, было бы невозможно продать кредиты какому-либо значимому лицу. Предположительно, у всех крупных банков есть американские акционеры или значительные отношения с американскими компаниями и частными лицами, поэтому банки будут соблюдать эти санкции. Тогда мы бы подумали, будем ли мы продолжать собирать долги, продолжать работать как банк и избавляться только от плохих портфелей. Или мы также разделим здоровую часть портфеля по отдельным сегментам, и в этом случае компании с дебиторской задолженностью также будут учитываться в качестве покупателей.

Будете ли вы обращаться в США за продлением льготы по использованию банковской системы Сбербанка?

В конце октября мы попросим американскую сторону продлить лицензию. Но мы пока не можем этого сделать, потому что из переговоров с OFAC мы поняли, что должны что-то сделать для дальнейшего продления освобождения. Так что по крайней мере попробуйте продать портфель. И если освобождение будет продлено, мы не знаем, как долго это продлится.

Заявление, которое вы подадите в конце октября, предварительно согласовано в США?

Это не так. Когда мы получили освобождение, мы просто спросили, является ли это освобождение окончательным или мы все еще можем подать заявку на его продление. Нам сказали, что если мы тем временем перенесем весь процесс продаж, у нас будет больше шансов. Но гарантии там нет.

Если бы Сбербанк лишился освобождения от санкций и при этом портфель еще не был продан, что бы произошло?

Мы бы не смогли пользоваться банковским софтом, скорее всего от нас ушли бы все американские компании, которые его нам предоставляют, в том числе и сервисные. Мы остались бы без ИТ-поддержки, что невообразимо. А что касается будущих покупателей, то те, кто имеет в своей структуре американских акционеров или имеет какое-то отношение к американскому рынку, точно не захотят покупать портфель. Таким образом, это поставит под угрозу продажу портфеля банкам.

Будет ли продажа кредитов небанковским компаниям представлять какие-либо риски для клиентов?

Важно то, что на данный момент мы продаем не проблемных должников, а клиентов, которые в принципе не должны ничего просроченного. Мы пытаемся продать их банку, чтобы банк относился к ним как к клиентам. Другими словами, когда у клиента начинаются проблемы, что возможно из-за энергетического кризиса, например, чтобы банк сначала занимался таким клиентом в плане того, как мы можем помочь вам оставаться нашим клиентом.

Но когда вы продаете кредит коллекторской компании и клиент делает первую ошибку, он сразу же становится должником после установленного срока. Вполне вероятно, что в этот момент компания погасит весь кредит, а клиент потеряет залог и другие активы. Другое дело, что только по ипотеке 14 000 кредитов. Это сумма, о которой не может позаботиться ни одна компания, работающая с дебиторской задолженностью. Поэтому в интересах всех, не только кредиторов, но и заемщиков Сбербанка, чтобы портфель действительно был продан как можно быстрее.

Как фиксируют конфликты между членами временного комитета кредиторов при быстрой продаже?

Я предполагаю, что 13 сентября продажа была санкционирована комитетом. Конечно, мы потеряли некоторое время из-за дебатов в комитете, всего около 14 дней. Конечно, не то чтобы мы ничего не делали в течение этих двух недель. Мы продолжили работу и подготовили тендерный процесс. Время истекало очень быстро. Мы не могли позволить себе ничего не делать и просто спорить в то время.

Одним из важных моментов переговоров с комитетом кредиторов была также стоимость услуг консультантов и юристов. Что вы скажете о комментариях некоторых кредиторов о том, что эти расходы не должны покрываться за счет активов Сбербанка, а вы должны покрывать их сами?

Вероятно, это будет первый случай в истории производства по делу о несостоятельности. В то же время я считаю эти затраты оправданными. Конечно, это не маленькая сумма денег, но, с другой стороны, это все же доля от общего ожидаемого дохода, и риск ущерба гораздо больше. Я попыталась объяснить это комитету кредиторов и, наконец, преуспела в этом с большинством членов.

Если кредитный портфель Сбербанка удастся продать в этом году, то, согласно вашему предыдущему заявлению, кредиторы могут ожидать первых денег примерно в середине 2023 года. Почему не раньше?

Сейчас будет происходить только частичное рассмотрение, так как рассмотреть сразу все претензии невозможно из-за их суммы. Тем не менее, уже в первом туре будет рассмотрено около 71 процента от общего количества исков по объему. Однако это касается лишь около 2000 кредиторов.

Нам еще нужно отправить письма примерно 12 000 кредиторам. Я ожидаю, что следующий этап обзора начнется где-то в начале года. И еще есть четырехмесячный срок с момента объявления банкротства, когда кредиторы могут подать возражения на свои требования. Если сложить все вместе, если контракт будет заключен в этом году, то сроки позволят нам предоставить частичный график кредиторам не ранее конца первого полугодия следующего года.

Вы также описали группы кредиторов, как будут поэтапно удовлетворяться их требования. На первом месте будет Система гарантий финансового рынка, во второй группе - средний и малый бизнес и физические лица, и только в конце - города, муниципалитеты и более крупные компании. Насколько велика вероятность того, что третья группа, т.е. муниципалитеты и регионы, получит стопроцентный возврат претензий?

Сто процентов он к ним точно не попадет. Система гарантий финансового рынка, которая будет удовлетворена в первую очередь, требует около 27 миллиардов крон. Затем наступает очередь физических лиц и небольших компаний. И только из того, что останется, будет удовлетворена третья группа. Так предписывает закон. Все будет зависеть от закупочной цены, которую мы добьемся в текущем тендере. Но даже в этом случае нельзя ожидать, что третья группа получит сто процентов требований. Сколько эта группа получит, будет известно только тогда, когда мы узнаем цену предложения для портфеля.

Можно ли сейчас хотя бы сказать, что муниципалитеты вернут хотя бы половину дебиторской задолженности в случае удачной продажи?

В случае удачной продажи да. В любом случае третья группа, то есть муниципалитеты и крупный бизнес, должны бороться за продажу банку как можно быстрее и по максимально возможной цене. Потому что они будут побеждены больше всего, если это не удастся.

Следует ли из вышеизложенного, что заинтересованное лицо купит портфель Сбербанка со скидкой?

Безусловно. Это зависит только от того, насколько большим он будет.

Сколько денег у чешской части Сбербанка в России и что с ней будет дальше?

Это более 700 миллионов крон. На эти деньги мы пока не рассчитываем. Это претензия к российскому Сбербанку. Кроме того, российская сторона с нами вообще не общается.

Вы являетесь одним из ведущих арбитражных управляющих в Чешской Республике. Насколько значимо дело Сбербанка в вашей карьере?

Это самое крупное дело с точки зрения активов и количества кредиторов. Ведь это еще и крупнейшее банкротство в истории Чехии. Для меня это третий банк. Я работала в деле о банкротстве Kreditní banka Plzeň, затем банка ERB (бывший европейско-российский банк), а теперь Sberbank CZ.

Источник: seznamzpravy.cz