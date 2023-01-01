Худшее состояние экологии в ЕС? Что происходит с Чехией

В улучшение окружающей среды Чехия инвестирует чуть ли не больше всех стран ЕС, но ее состояние остается плачевным, судя по результатам рейтинга «Индекс благосостояния», подготовленного Česká spořitelna и порталом «Европа в данных».

Состояние окружающей среды в Чешской Республике оценивается как пятое худшее в Европейском союзе. Хотя в Чехии в экологию инвестируют 2,7% ВВП (в то время как в среднем по ЕС — 1,8%), чехи все еще сталкиваются с недостатком почвенной влаги и высоким уровнем выбросов парниковых газов. Чехи также не достигают среднего уровня в ограничении производства бытовых отходов и, кроме того, не очень преуспевают в переработке отходов.

Всего оценивалось 14 показателей. Помимо упомянутых выше, это еще, например, водопотребление, площадь земель, покрытых лесом, и доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии. В целом Чешская Республика заняла 23-е место среди 27 стран ЕС.

Оценка состояния окружающей среды в странах ЕС

Список возглавляет Швеция, а худшее состояние окружающей среды отмечено на Кипре. Удивила Германия, занявшая всего 16-е место.

Чехи производят много отходов, а перерабатывают мало

В Чехии ежегодно производится 507 кг отходов на одного жителя. Это означает, что чехи находятся на 15-м месте в рамках ЕС. Кроме того, они отстают в переработке: перерабатывается только 34% бытовых отходов, в то время как в среднем по Европейскому союзу этот показатель составляет 40%. Чехия здесь заняла лишь 19-е место.

Тот факт, что чехи перерабатывают только треть бытовых отходов, противоречит широко распространенному имиджу Чешской Республики как лидера по сортировке отходов. В развитие переработки инвестировалось недостаточно средств, и в целом отсутствует интерес к этому вопросу.

Чешская Республика также значительно отстает в ограничении производства парниковых газов. Ежегодно производится 11,7 тонны эквивалента CO2 на одного жителя, что является третьим худшим результатом в ЕС. Хуже Чехии в этом только Ирландия и Люксембург. Наоборот, в Швеции на душу населения ежегодно выбрасывается в атмосферу 5,4 тонны эквивалента СО2.

Как объясняет аналитик Česká spořitelna Тереза ​​Хртусова, выбросы варьируются в зависимости от сектора: «У нас очень высокие выбросы от отопления домов: 814 кг на человека в год, что ставит нас на 20-е место в ЕС. Это связано с методом производства тепла, поскольку в Чешской Республике примерно половина производства тепла приходится на угольные источники. У нас лучше показатели выбросов от транспорта, которые для Чехии ниже среднего по Европе. Что касается выбросов от личного транспорта, то мы даже на втором месте в ЕС».

Жители Чехии дышат загрязненным воздухом, леса уже не помогают

Высокие выбросы также отражаются на количестве смертей из-за загрязнения воздуха. Ежегодно в Чешской Республике происходит 31 такая смерть на 100 000 жителей, что ставит Чехию на 21-е место в ЕС.

По этому показателю существует интересный разрыв между отдельными странами. Если в Финляндии на 100 000 жителей приходится три смерти из-за загрязнения воздуха, то в Болгарии — в 25 раз больше, то есть 76 смертей.

В Чехии самая сухая почва в ЕС

В последние годы Чешская Республика страдала от засухи. Если сравнить в отдельных странах доли земель, пострадавших от засухи в 2000–2019 годах, то чехи снова оказываются на последнем месте в ЕС. Засуха затронула здесь 0,16% всей земли, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 0,1%.

Климатолог Радим Толаш из Чешского института гидрометеорологии отмечает: «Глобальное повышение температуры естественным образом влечет за собой более высокое испарение, которое не уменьшится, если средняя температура также не начнет снижаться. Мы должны принять это во внимание в последующий период, поэтому в наших интересах замедлить отток воды из ландшафта. Однако предотвратить засуху невозможно, в Центральной Европе всегда будут засушливые периоды. Мы должны научиться управлять ими и ограничивать их неблагоприятное воздействие на ландшафт».

В настоящее время уже создаются проекты, в рамках которых ученые исследуют, как лучше всего адаптировать ландшафт к изменению климата. «В нашей стране ученые тоже готовят сценарии изменения климата (например, в проекте PERUN под руководством Чешского гидрометеорологического института), что позволит максимально эффективно подготовить и реализовать меры в ближайшие десятилетия», — добавляет Толас.

Фермер Даниэль Питек объясняет: «Важно создавать элементы ландшафта, такие как водоемы или нелесная зелень, и подавать в почву больше органических веществ. Это сохранит ее “живой”, позволив лучше впитывать воду, и предотвратит эрозию. Необходимо использовать более разнообразный состав культур и увеличить долю органических удобрений».

Инвестиций много, но желаемого эффекта нет

В то же время, согласно последним данным Евростата, Чехия инвестирует в охрану окружающей среды третью по величине долю ВВП в ЕС в долгосрочной перспективе, а именно 2,7% ВВП. Только Бельгия и Австрия тратят большую часть средств, по 3,2% в обоих случаях. Таким образом, остается вопрос, идут ли инвестиции в нужные области.

Прежде всего должна увеличиться доля безэмиссионных источников в энергетическом балансе. В настоящее время на возобновляемые источники приходится 17% валового конечного потребления энергии в Чешской Республике, что соответствует 19-му месту в ЕС. Конечно, нужно учитывать, что в Чехии другой ландшафт, чем в двух упомянутых странах.

Увеличение доли возобновляемых ресурсов положительно скажется не только на окружающей среде, но и на самообеспечении и энергетической зависимости Чешской Республики от импорта. В настоящее время Чехия на 39% зависит от импорта товаров для покрытия своего потребления энергии.

«Это тотальная импортозависимость, которая включает в себя импорт твердого ископаемого топлива, нефти и природного газа. В случае твердого ископаемого топлива наша зависимость от импорта составляет всего 13%. Мы на 86% зависим от импорта природного газа, причем практически 100% газа поступает из России. Зависимость от импорта нефти стопроцентная, и примерно половину мы импортируем из России», — объясняет Тереза ​​Хртусова из Česká spořitelna.

Ядерная энергия в настоящее время является одним из ключевых источников энергетического баланса Чехии: доля электроэнергии, произведенной за счет атомной энергетики, составляет примерно 37%. Однако и здесь чехи в настоящее время полагаются на импорт из России.

В то же время Чехия не находится в ситуации, когда российское ядерное топливо было бы незаменимым. АЭС «Темелин» относительно легко может перейти на другое топливо. Хотя АЭС «Дукованы» использует специфическое топливо, которое производит только российская компания «Твел», ČEZ в настоящее время ведет переговоры с американской компанией Westinghouse о налаживании производства возможной замены. Кроме того, позитивной новостью для Чехии является тот факт, что запасов ядерного топлива хватит на два года в случае «Темелина» и на три года в случае АЭС «Дукованы»

Источник: seznamzpravy.cz

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