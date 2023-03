Наглость или норма? Люди в Чехии хотят неограниченные отпуска

​«Неограниченные оплачиваемые дни отпуска привлекают почти две трети сотрудников. Но эта льгота еще не получила широкого распространения в нашей стране», — комментируют авторы исследования.

Чехи хотели бы иметь четырехдневную рабочую неделю, гибкий график работы и неограниченный отпуск. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаниями Ipsos и Welcome to the Jungle.

Гибкий график работы положительно влияет на благосостояние сотрудников, которые более продуктивны и лояльны к своим работодателям, говорится в исследовании.

Люди все чаще стремятся достичь баланса между личной и профессиональной жизнью. Компании пытаются ввести четырехдневную рабочую неделю, особенно за рубежом. Часто только на пробной основе, но большинство из них впоследствии придерживаются этой практики. Одно британское исследование, проведенное среди компаний, опробовавших эту систему, показало, что сотрудники хвалят ее за лучший баланс между работой и личной жизнью и успевают сделать столько же работы за четыре дня, сколько и за пять.

Однако самым важным критерием хорошего самочувствия на работе для 95% опрошенных сотрудников по-прежнему является зарплата. Столько же считают важными хорошие отношения с начальством. Все большее значение для людей имеет ответственность, которую они несут на своей работе. Если в 2021 году 73% респондентов считали это важным, то в этом году — уже 82%.

Гибкий график работы ведет к повышению производительности

В то же время в Чешской Республике растет число работников, которые придают большое значение совмещению работы и отдыха. Во время пандемии ковид-19 они убедились, что это возможно — им понравилось работать из дома. Две трети людей, работавших на home office, во время эпидемии коронавируса, хотели бы продолжить эту практику.

70% людей хотели бы попробовать более короткую рабочую неделю, но только каждый пятый работник имеет такой практический опыт. Около 8% людей уже пробовали гибкий график работы и более длительный отпуск.

Люди все чаще замечают положительное влияние гибкого графика работы на свою жизнь. Более 75% сотрудников чувствуют себя более комфортно, а 60% отмечают повышение собственной производительности и эффективности выполнения задач.

"Люди больше чувствуют себя частью компании и поэтому дольше остаются сотрудниками", - говорится в исследовании.

"Неограниченные оплачиваемые дни отпуска привлекают почти две трети сотрудников. Но эта льгота еще не получила широкого распространения в нашей стране", - комментируют авторы исследования. Концепция основана на том, что работник ответственен и не злоупотребляет отпуском. Он сам определяет, когда перестает быть продуктивным и нуждается в отдыхе. В результате такой сотрудник доволен работой, а его деятельность становится более эффективной.

Источник: novinky.cz

