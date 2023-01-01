Может ли чешский работодатель отменить ваш отпуск: Что за это нужно требовать и когда

Когда вы имеете право на компенсацию от работодателя за отмененный отпуск? Какова разница, если вам отменили отпуск, в который вы уже ушли, или если работодатель переносит дату предполагаемого отпуска или не предоставляет отпуск в соответствии с запланированным сроком?

Время выхода в отпуск определяет работодатель. Это и его право, и его обязанность — позволить работникам взять отпуск и реализовать свое право на отдых от работы и восстановление сил. В то же время, однако, он имеет право и отменить отпуск работника. При этом необходимо различать следующие ситуации:

— вызов работника из уже начатого отпуска,

— перенос на другой срок уже взятого, но еще не начатого (неиспользованного) отпуска,

— непредоставление отпуска в запланированную (заранее намеченную) дату.

Планирование отпуска и его начало

Работодатель обязан определить продолжительность отпуска в соответствии с письменным графиком отпусков таким образом, чтобы отпуск, как правило, мог быть использован полностью и до конца календарного года, в котором возникает право на отпуск.

При определении графика предоставления отпуска должны учитываться как производственные причины работодателя, так и законные интересы работника, такие как семейные обязанности и уход за детьми.

Трудовой кодекс оставляет определение графика отпусков на усмотрение каждого работодателя. Он не оговаривает, когда и как его составлять, и даже может ли работник просить определенные периоды отпуска.

Работодатель обязан письменно уведомить работника о назначенном периоде отпуска не менее чем за 14 дней, если с работником не согласован более короткий период. Поэтому недостаточно того, что отпуск запланирован в графике отпусков, его еще необходимо четко утвердить.

Конечно, работник может попросить отпуск в любое время, но ему всегда необходимо согласие работодателя. Работник не может просто объявить, что он уходит в отпуск — это будет расценено как отсутствие без уважительной причины и нарушение трудовой дисциплины, что может привести к увольнению или даже немедленному прекращению трудовых отношений.

Исключение, когда решение об отпуске принимает работник

Однако существует исключение. Речь идет о случаях, когда работодатель не установил отпуск работника на конкретный календарный год даже до 30 июня следующего года. В такой ситуации работник приобретает право самостоятельно определить начало и дату отпуска с 1 июля. Однако он должен предупредить работодателя о дате отпуска за 14 дней.

Таким образом, работник может взять отпуск не за текущий календарный год, а только за предыдущий год или за еще более ранние годы.

Например, в 2023 году работники получат право назначить порядок черпания неиспользованного отпуска с 2022 (или даже 2021) года, если работодатель еще не назначил дату их выхода в отпуск и не сделал этого до 30 июня 2023 года.

Далее есть еще одно исключение, когда работодатель все же формально определяет начало отпуска, но должен определить его так, как хочет работник, т.е. обязан выполнить его просьбу. Например, если работник хочет, чтобы отпуск был взят в дополнение к отпуску по уходу за ребенком.

Как минимизировать риски

Таким образом, за одним или несколькими исключениями, работник не может самостоятельно решать, когда брать и когда не брать отпуск. Последнее слово по поводу отпуска остается за работодателем. И, как мы уже указывали, он также может отменить отпуск работника. Однако необходимо последовательно различать ситуации, в которых это происходит.

Мы должны исходить из того, что работник не имеет автоматического права уйти в отпуск в то время, которое запланировано в графике отпусков. График является лишь основанием для определения времени ухода в отпуск, это еще не разрешение о выходе в отпуск.

Возможное решение — заранее попросить работодателя одобрить отпуск в желаемое время и со спокойной душой начать бронировать путевки и покупать билеты. На практике используются формализованные заявления на отпуск. Чтобы подстраховаться, работнику следует получить копию утвержденного, подписанного работодателем бланка заявления на отпуск, который обычно поступает от уполномоченного руководителя, принимающего решение об отпуске, в отдел кадров.

Что говорит Трудовой кодекс об отмене отпуска

Статья 217(3) Трудового кодекса гласит, что работодатель обязан компенсировать работнику расходы, понесенные не по его вине из-за того, что работодатель изменил назначенный работнику период отпуска или отозвал работника из отпуска.

Таким образом, речь идет о компенсации работнику только в ситуации изменения уже назначенного периода отпуска или отзыва работника из отпуска.

Здесь не говорится о несоблюдении работодателем графика отпусков или о том, что работодатель в итоге не предоставил работнику отпуск в запланированную дату.

Работодатель несет ответственность за возмещение только в том случае, если он уже принял решение о предоставлении отпуска, независимо от того, взял ли работник отпуск (тогда это отзыв из отпуска) или еще не взял, а не если работник покупает путевку на запланированную дату в графике отпусков, которая позже будет изменена.

Трудовой кодекс не определяет конкретные причины, по которым работник может быть отозван из отпуска, или обстоятельства, при которых назначенный период отпуска может быть изменен.

Разумеется, работодатель не может приступить к осуществлению своего права произвольно или необоснованно. Для того чтобы отмена отпуска или отзыв работника из отпуска были оправданы, со стороны работодателя должны иметь место серьезные и внезапные производственные обстоятельства, в разрешении которых непосредственно участвует работник, находящийся в отпуске.

Кроме того, Трудовой кодекс прямо не предусматривает право работодателя изменить дату, установленную для отпуска, или отозвать работника из отпуска. Однако, если работодатель имеет право устанавливать отпуск, он также имеет право изменить или отменить его.

И его право подтверждается обязанностью компенсировать работнику расходы, понесенные в результате действий работодателя по изменению назначенного отпуска или отзыву работника из отпуска. В то же время эта обязанность работодателя по выплате компенсации защищает работника от злоупотребления правом со стороны работодателя.

Разумеется, работодатель должен использовать свое право отменить уже назначенный отпуск работника или отозвать его из начисленного отпуска только в исключительных случаях, когда условия, на которых работодатель основывал назначение отпуска, неожиданно и коренным образом меняются.

Работодатель должен воспользоваться своим правом только в ситуации, когда его деятельность будет поставлена под угрозу, поскольку выполнение задач работодателя связано именно с конкретным работником, без которого работодатель не может обойтись. Мера работодателя также должна быть поддержана с точки зрения общепринятых приличий и хороших манер.

Что оплачивает работодатель

В качестве примера расходов, которые работодатель должен оплатить работнику, упоминаются сборы за отмену поездки, которые работник должен оплатить турагенту, перевозчику и т.д.

Другие расходы включают, в частности, стоимость проезда обратно к месту жительства или работы, суммы, уплаченные работником за проезд или проживание, расходы на страхование и другие расходы, связанные с отпуском.

В случае, если работник все же может вернуться в отпуск, поскольку он не будет нужен на рабочем месте в течение всего периода назначенного отпуска, работодатель также должен оплатить стоимость обратного проезда к месту отдыха.

Насколько реален отзыв из отпуска? Обязательно ли во время отпуска быть на связи?

Хотя работодатель имеет право отозвать работника из отпуска, работник не обязан быть на связи во время отпуска, будь то по телефону, электронной почте и т.д.

Цель отпуска — отдых и восстановление трудовых ресурсов. Контакт с компанией даже во время отпуска не способствует этому. На время отпуска работник может отключить свой мобильный телефон, даже рабочий, закрепленный за ним работодателем.

Аналогично, он или она не обязаны открывать свой электронный ящик. Поэтому сомнительно, что работодатель сможет связаться с работником. Обязанность быть хотя бы удаленно доступным для работодателя в случае необходимости будет рассматриваться как обязанность работать, а эта обязанность взаимоисключает отпуск.





Источник: mesec.cz

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