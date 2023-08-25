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Претенденты на ПМЖ в Чехии заплатят 3 200 крон за экзамен по чешскому языку
26 АВГУСТА 2023
18:00
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Со следующего года иностранцы должны будут платить за сдачу экзамена по чешскому языку, необходимого для получения разрешения на постоянное проживание (ПМЖ). Государство прекратит выдачу ваучеров для его компенсации. С января цена возрастет с 2 500 до 3 200 крон.
Это предусматривается в предлагаемой поправке к положению о подтверждении знания чешского языка для получения разрешения на постоянное проживание, которая, как ожидается, будет обсуждаться правительством 30 августа. По словам представителей Министерства образования, изменения вызваны высоким интересом иностранцев к экзаменам и желанием сэкономить бюджетные средства.
Иностранцы могут подать заявление на ПМЖ после пяти лет проживания в Чехии или при наличии синей карты. Для подачи заявления они должны подтвердить, что сдали экзамен по чешскому языку со знанием уровня А2. Ваучер для оплаты они могут получить в госорганах. Министерство внутренних дел оплачивает 2 500 крон. Эта поддержка призвана мотивировать их к лучшему овладению языком. В случае неудачи заявитель оплачивает дальнейшие попытки самостоятельно. Дети до 15 лет, люди старше 60 лет, инвалиды или те, кто учился в чешских школах не менее года, имеет диплом о среднем образовании на чешском языке или сдал государственный экзамен на чешском языке, не обязаны сдавать двухчасовой тест.
По словам представителей Министерства образования, интерес к экзаменам очень высок. Если в 2020 году экзамен сдавали около 2 500 иностранцев, то, по оценкам Министерства внутренних дел, в этом году будет подано до 30 000 заявлений на получение постоянного вида на жительство. За ростом численности стоит и программа привлечения квалифицированной рабочей силы из-за рубежа, которая в сентябре 2019 года заменила так называемый «Режим Украина» от 2016 года с квотами на работников из этой страны. «Однако, к сожалению, невозможно предсказать, захотят ли эти люди остаться в Чехии. Вполне возможно, что военный конфликт в Украине побудил большее число лиц остаться в Чехии», — отмечают авторы поправки.
Согласно комментариям к постановлению, ежегодные расходы на ваучеры при высоком спросе приближаются к 20 млн крон. В связи с экономией бюджетных средств поправка предусматривает, что поддержка будет оказываться только до конца года. С января стоимость экзамена возрастет до 3 200 крон, и эту сумму иммигранты оплатят самостоятельно. «Получение постоянного вида на жительство принесет иностранцу ожидаемые выгоды, которые намного превысят плату за экзамен», — считают авторы предложения. Разрешение на постоянное проживание гарантирует свободный доступ на рынок труда и возможность получения пособий.
Врачам, стоматологам и фармацевтам из-за рубежа больше не придется сдавать экзамен по чешскому языку. Достаточно будет подтвердить владение языком, которое необходимо для осуществления медицинской деятельности. Иностранцы также смогут предъявить результаты более сложного экзамена на получение чешского гражданства (уровень B2).
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