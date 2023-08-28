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Чешские семьи сейчас платят в среднем на 62% больше за электроэнергию, чем два года назад
29 АВГУСТА 2023
11:30
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Среднее чешское домохозяйство в июне заплатило за электроэнергию на 15% больше, чем год назад, и на 62% больше, чем два года назад. Больше всего от роста цен пострадали пенсионеры, неполные и малообеспеченные семьи, а также люди из небольших деревень и домовладельцы.
Выводы Научно-исследовательского института труда и социальных вопросов (RILSA) представил на пресс-конференции министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL). По его словам, ситуацию удалось урегулировать благодаря ограничению цен на энергоносители и выплате пособий на жилье, однако необходимо готовиться к предстоящему отопительному сезону и продолжать принимать меры жесткой экономии.
По данным статистического управления, среднее домохозяйство насчитывает 2,29 члена. Всего в Чехии насчитывается 4,49 млн домохозяйств.
Цены на электроэнергию начали резко расти два года назад после прекращения деятельности компании Bohemia Energy, когда около 900 тыс. ее клиентов были вынуждены перейти к поставщикам последней инстанции. При этом их предоплата возросла многократно. С клиентами других компаний, прекративших поставки, произошло то же самое. В прошлом году причиной роста цен стала война в Украине.
По словам Юречки, от так называемой энергетической инфляции, т.е. роста цен на энергоносители, пострадали в основном пенсионеры. В июне этого года энергия обошлась им на 73% дороже, чем два года назад. Отчасти это объясняется тем, что пенсионеры часто живут в больших квартирах и не могут переехать в меньшие, отметил глава министерства труда. Неполные семьи платят на 66% больше, чем два года назад. За последние два года из-за роста цен на энергоносители домохозяйства потеряли 5,6% своего чистого дохода. У пенсионеров после оплаты энергии остается на девять процентов меньше денег, а у домохозяйств с самым низким доходом, неполных домохозяйств, жителей небольших населенных пунктов и домовладельцев — примерно на семь процентов меньше, сообщает RILSA.
«В течение всего этого периода мы действительно старались предпринять шаги, чтобы помочь чешскому обществу, домохозяйствам, государственному сектору и бизнесу. Только в этом году из государственного бюджета будет выделено более 120 млрд крон на сдерживание цен на энергоносители... Сейчас необходимо снова сосредоточиться на отопительном сезоне, искать пути и меры по снижению затрат. Важно также принимать меры целенаправленного характера. Нельзя продолжать принимать разовые меры», — сказал министр.
В июле центры занятости выплатили 255,9 тыс. жилищных пособий против 177,2 тыс. годом ранее. Расходы за первые семь месяцев этого года составили 9,76 млрд крон, в прошлом году — 4,56 млрд крон.
По словам Юречки, целевые меры включают поддержку утепления домов, замену окон и дверей, а также приобретение фотоэлектрических установок. В рамках программы субсидирования Nová zelená úsporám Light (NZÚ), разработанной Министерством охраны окружающей среды, 33 118 заявителям было выплачено в общей сложности 3,7 млрд крон. Средний размер поддержки составил 110 514 крон, сообщил министр окружающей среды Петр Хладик (KDU-ČSL).
Средства выделяются из фондов ЕС и из поступлений от квот на выбросы. Программа NZÚ предназначена для пенсионеров по старости, инвалидов третьей степени и получателей жилищных пособий; по словам Хладика, субсидия может покрыть до 100% расходов. Глава министерства окружающей среды сообщил, что с сентября будет запущена дополнительная поддержка, а именно модифицированная NZÚ с возмещением до половины расходов. В рамках программы Oprav dům po babičce («Отремонтируй бабушкин дом») люди могут получить до 1 млн крон авансом на ремонт семейного дома или дачи, а также льготный кредит в строительном обществе и бонус в размере 50 000 крон на каждого ребенка, пояснил Хладик. Он также упомянул о субсидиях для многоквартирных домов и муниципалитетов.
«Эти меры направлены на достижение одной единственной цели — значительное сокращение расходов домохозяйств и экономию затрачиваемой энергии», — сказал министр охраны окружающей среды.
Анализ RILSA показал, что рост цен на энергоносители за последние два года в наибольшей степени отразился на собственниках. «Домовладельцы столкнулись с наибольшей абсолютной потерей располагаемого дохода, которая составила 92 105 чешских крон», — сказал министр труда. По его словам, покупательная способность среднего домохозяйства за последние два года после повышения цен на энергоносители снизилась на 63 299 крон.
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