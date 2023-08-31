Сколько получают топ-менеджеры в Чехии? Новости 420on 1 СЕНТЯБРЯ 2023 07:00 47

Базовая месячная заработная плата топ-менеджеров в прошлом году выросла в среднем на девять процентов и составила 135 513 крон. Годовой бонус руководителей увеличился на 14% и составил 399 437 крон.





«В сегодняшние относительно нестабильные времена, когда мы, едва оправившись от ковида, вступили в военный и энергетический кризис, сопровождаемый высокой инфляцией, мы видим, что компании увеличивают фиксированную заработную плату помимо бонусов более нормальными темпами, чем раньше. Этот факт может означать, что за длительный период времени компании научились лучше работать в условиях кризиса», — считает Томаш Дражны, основатель портала по поиску работы для руководителей Executivejob.cz.



Медианная месячная зарплата для руководителей среднего звена составляет 125 000 крон. На самых высоких позициях управленческие менеджеры в Чехии получают в среднем 336 800 крон, на самых низких — 59 300 крон. Наибольшая разница в оплате труда наблюдается между Прагой и Средней Чехии, Высочиной и Восточной Чехией, где разница в оплате труда превышает 18%.



Заработная плата также существенно различается в зависимости от отрасли, в которой работает компания. Лучше всего оплачиваются менеджеры, занятые в сфере здравоохранения и медико-биологических наук (на 16% выше среднего уровня), финансовых услуг (на 14%), информационных технологий и телекоммуникаций (на 9%). Самыми низкооплачиваемыми отраслями являются транспорт и туризм (минус 14,5% ниже среднего уровня), оптовая торговля и дистрибуция (-8,5%) и электротехника, электроника (-7%).



Если топ-менеджеры сами активно ищут новую работу, то они просят в среднем на 19% больше, чем их текущая зарплата. Если сотрудник, занимающий руководящую должность, не находится в активном поиске новой работы, но конкурент проявляет к нему интерес, то менеджеры рассчитывают получить в среднем на 38% больше зарплаты. Для низших должностей это увеличение составляет 52%, а для высших руководящих должностей — 32%.



В сфере управления по-прежнему существует значительный гендерный разрыв в оплате труда, особенно в отношении бонусов. У женщин бонусы на 42% ниже, а разрыв в базовой оплате труда сократился до 3% в годовом исчислении (8,4% ранее).



«Так называемый разрыв в оплате труда по годовым бонусам увеличился с прошлого года более чем на 10%. Таким образом, несмотря на сокращение разрыва в оплате труда по месячным окладам, ошеломляющей разницы в совокупном доходе с прошлого года нет. Это все еще показывает, насколько медленно продвигается путь к справедливому вознаграждению мужчин и женщин в руководстве чешских компаний», — добавил Дражны.



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ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Таковы данные исследования оплаты труда руководителей в Чехии, проведенного компанией Executivejob.cz, в котором приняли участие более 1200 топ-менеджеров. Общий средний годовой доход (зарплата с бонусами) руководителей вырос до 2 миллиона крон, что на 10% больше, чем в 2022 году.«В сегодняшние относительно нестабильные времена, когда мы, едва оправившись от ковида, вступили в военный и энергетический кризис, сопровождаемый высокой инфляцией, мы видим, что компании увеличивают фиксированную заработную плату помимо бонусов более нормальными темпами, чем раньше. Этот факт может означать, что за длительный период времени компании научились лучше работать в условиях кризиса», — считает Томаш Дражны, основатель портала по поиску работы для руководителей Executivejob.cz.Медианная месячная зарплата для руководителей среднего звена составляет 125 000 крон. На самых высоких позициях управленческие менеджеры в Чехии получают в среднем 336 800 крон, на самых низких — 59 300 крон. Наибольшая разница в оплате труда наблюдается между Прагой и Средней Чехии, Высочиной и Восточной Чехией, где разница в оплате труда превышает 18%.Заработная плата также существенно различается в зависимости от отрасли, в которой работает компания. Лучше всего оплачиваются менеджеры, занятые в сфере здравоохранения и медико-биологических наук (на 16% выше среднего уровня), финансовых услуг (на 14%), информационных технологий и телекоммуникаций (на 9%). Самыми низкооплачиваемыми отраслями являются транспорт и туризм (минус 14,5% ниже среднего уровня), оптовая торговля и дистрибуция (-8,5%) и электротехника, электроника (-7%).Если топ-менеджеры сами активно ищут новую работу, то они просят в среднем на 19% больше, чем их текущая зарплата. Если сотрудник, занимающий руководящую должность, не находится в активном поиске новой работы, но конкурент проявляет к нему интерес, то менеджеры рассчитывают получить в среднем на 38% больше зарплаты. Для низших должностей это увеличение составляет 52%, а для высших руководящих должностей — 32%.В сфере управления по-прежнему существует значительный гендерный разрыв в оплате труда, особенно в отношении бонусов. У женщин бонусы на 42% ниже, а разрыв в базовой оплате труда сократился до 3% в годовом исчислении (8,4% ранее).«Так называемый разрыв в оплате труда по годовым бонусам увеличился с прошлого года более чем на 10%. Таким образом, несмотря на сокращение разрыва в оплате труда по месячным окладам, ошеломляющей разницы в совокупном доходе с прошлого года нет. Это все еще показывает, насколько медленно продвигается путь к справедливому вознаграждению мужчин и женщин в руководстве чешских компаний», — добавил Дражны.Источник: ceskenoviny.cz

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