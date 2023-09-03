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Чехи беднеют рекордными темпами
4 СЕНТЯБРЯ 2023
13:30
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Реальная заработная плата в стране снижается седьмой месяц подряд, сообщает Чешское статистическое управление. «80% работников в Чехии получают заработную плату в размере от 19 320 до 70 247 крон», — добавили статистики. Они также обнародовали данные о средней зарплате в Чехии.
Среднемесячная брутто-зарплата в Чехии во втором квартале выросла на 7,7% в годовом исчислении, но в реальном выражении снизилась на 3,1%. По сравнению с предыдущим кварталом средняя заработная плата выросла на 1,5%. Медианная заработная плата составила 36 816 крон. Данные были опубликованы 4 сентября Чешским статистическим управлением.
«Реальная заработная плата снижается седьмой месяц подряд. Во втором квартале 2023 года номинальная заработная плата на одного работника выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% — до 43 193 крон, однако с учетом влияния инфляции в реальном выражении она снизилась на 3,1%», — заявила Йитка Эрхартова, руководитель отдела статистики труда Чешского статистического управления.
Рост на 7,7% в номинальном выражении соответствует увеличению средней заработной платы на 3 101 крону. Однако, поскольку потребительские цены за тот же период выросли на 11,1%, реальная заработная плата снизилась на упомянутые выше 3,1%.
Увеличился как объем заработной платы (+8,3%), так и численность работников (+0,6%).
Медиана, т.е. среднее значение заработной платы, увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 36 816 крон, или на 7,8%. В номинальном выражении этот показатель составляет 39 847 крон для мужчин и 33 862 кроны для женщин.
«80% работников в Чехии получали заработную плату в размере от 19 320 до 70 247 крон», — добавили статистики.
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