Пенсии в Чехии с января вырастут на 360 крон

«Реальная стоимость пенсий увеличится на 0,9% по сравнению с прошлым годом», — сказал министр. Юречка отметил, что после июньской валоризации 78% пенсий превышают 18 000 крон.





Пенсии по старости, являющиеся самой крупной статьей пенсионной системы, получают 2,36 млн человек. Около 500 тыс. человек получают пенсии по инвалидности и потере кормильца, десятки тысяч человек имеют право на пенсии, выплачиваемые министерствами обороны, внутренних дел и юстиции.





Решение о повышении пенсий со следующего года кабинет министров примет в сентябре. На прошлой неделе президент подписал поправку, которая замедляет индексацию и отражает только треть реального роста заработной платы вместо нынешней половины.





Несмотря на первоначальные предположения правительства, поправка вступит в силу только в октябре, но на расчеты это не повлияет, поскольку реальная заработная плата в Чехии снижается из-за высокой инфляции. Во втором квартале средняя заработная плата достигла 43 193 кроны, а в реальном выражении она снизилась на 3,1%.





Пенсии регулярно индексируются в январе с 2002 года, сам принцип индексации существует с 1996 года. Пенсия состоит из фиксированной части и части, зависящей от стажа и размера взносов в систему за счет предыдущих заработков.





В течение длительного времени система была дефицитной, и эксперты предупреждают, что без пенсионной реформы она будет финансово неустойчивой, учитывая демографическую кривую в Чешской Республике.







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