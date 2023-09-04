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Пенсии в Чехии с января вырастут на 360 крон
5 СЕНТЯБРЯ 2023
17:30
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Министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) объявил, что с января будущего года пенсии в Чехии будут увеличены на 360 крон. Эта сумма увеличит базовую ставку и коснется всех пенсионеров. По словам министра, средний размер пенсии в стране будет составлять 20 693 кроны.
«Реальная стоимость пенсий увеличится на 0,9% по сравнению с прошлым годом», — сказал министр. Юречка отметил, что после июньской валоризации 78% пенсий превышают 18 000 крон.
Пенсии по старости, являющиеся самой крупной статьей пенсионной системы, получают 2,36 млн человек. Около 500 тыс. человек получают пенсии по инвалидности и потере кормильца, десятки тысяч человек имеют право на пенсии, выплачиваемые министерствами обороны, внутренних дел и юстиции.
Решение о повышении пенсий со следующего года кабинет министров примет в сентябре. На прошлой неделе президент подписал поправку, которая замедляет индексацию и отражает только треть реального роста заработной платы вместо нынешней половины.
Несмотря на первоначальные предположения правительства, поправка вступит в силу только в октябре, но на расчеты это не повлияет, поскольку реальная заработная плата в Чехии снижается из-за высокой инфляции. Во втором квартале средняя заработная плата достигла 43 193 кроны, а в реальном выражении она снизилась на 3,1%.
Пенсии регулярно индексируются в январе с 2002 года, сам принцип индексации существует с 1996 года. Пенсия состоит из фиксированной части и части, зависящей от стажа и размера взносов в систему за счет предыдущих заработков.
В течение длительного времени система была дефицитной, и эксперты предупреждают, что без пенсионной реформы она будет финансово неустойчивой, учитывая демографическую кривую в Чешской Республике.
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