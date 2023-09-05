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Новые данные статистиков подтверждают бедственное положение чешских семей
6 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
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В 2022 году годовые потребительские расходы домохозяйств в Чехии составили 180 773 кроны на человека, или 15 064 кроны на человека в месяц. Расходы чешских домохозяйств в прошлом году выросли почти на 14%, но после учета инфляции чехам пришлось смириться с тем, что на свою зарплату они купили меньше.
Статистики опубликовали цифры, которые многие чехи в прошлом году ощутили на собственном опыте: они оставляли в магазинах гораздо больше денег, но приносили домой не полные корзины, а меньшее количество товаров.
По сравнению с расходами в 2021 году рост составил 13,7%. Однако после учета роста цен на 15,1% в 2022 году расходы домохозяйств в реальном выражении снизились на 1,2%.
По данным Чешского статистического управления, наиболее значительные долгосрочные расходы приходятся на жилищно-коммунальное хозяйство и энергоснабжение (23,4% в 2022 году) и питание и безалкогольные напитки (19,4%). С другой стороны, наименьшая доля расходов домохозяйств приходится на группы образования (менее 1% в прошлом году) и здравоохранения (около 3%), что связано с чешской системой образования и здравоохранения, где, в отличие от зарубежных стран, многие услуги по-прежнему предоставляются бесплатно.
Рост цен оказал существенное влияние на расходы населения. В 2022 году домохозяйства платили за энергоносители на 15,5% больше, чем годом ранее, в основном за счет роста платежей за электроэнергию, газ и уголь. В период с 2020 по 2021 год эти расходы выросли чуть менее чем на 3,5%. Расходы на топливо в 2022 году выросли на 33,5% по сравнению с 6% в 2021 году.
«Результаты статистического исследования семейных счетов за 2022 год свидетельствуют о постепенном возвращении домохозяйств к расходам, которые они были вынуждены сократить в предыдущие два года в связи с противоэпидемическими мерами. В частности, речь идет об отдыхе, культуре, спорте и общественном питании», — отметила Таня Дворнакова, руководитель отдела социальных опросов CSO.
Розничные продажи продолжают падать
Плохое состояние чешских домохозяйств не закончилось в канун 2022 года, а растянулось на весь 2023 год. Об этом свидетельствуют, в частности, данные по чешскому сектору розничной торговли, продажи в котором уже более года имеют тенденцию снижаться.
По сравнению с июнем 2019 года чехи, согласно последним данным, купили в июне почти на 5% меньше товаров. Только итальянцы, по данным Eurostat, сообщают о подобном кризисном падении — на 3,6%, в то время как в других странах потребление в худшем случае стагнирует. Напротив, в девяти странах, среди которых лидируют Люксембург, Румыния и Польша, потребители потратили в реальном выражении на 10–20% больше, чем четыре года назад.
Сравнение с докризисным периодом также показывает, насколько изменились привычки чехов. Самой крупной статьей, ответственной за снижение потребления, являются продукты питания, покупку которых они сократили более чем на десятую часть из-за высоких цен, что также стало уникальным явлением для Европы. Риск здесь заключается в том, что бедные семьи, которые тратят на продукты питания основную долю расходов, вынуждены сокращать покупки первой необходимости.
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