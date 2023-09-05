Чехия не сможет выполнить требование Киева об экстрадиции дезертиров

Сейчас украинская армия переходит в контрнаступление, чтобы вернуть территории, занятые российскими солдатами, и ей нужен каждый человек. Некоторым украинским мужчинам удается уехать из страны и избежать службы в армии с помощью взяток. Таких, возможно, десятки тысяч.



С начала войны на Украине украинские прокуроры ни разу не обращались к чешским властям с просьбой о выдаче мужчин, которые бежали в Чехию, чтобы избежать мобилизации. Это подтверждается данными Высшей государственной прокуратуры и Министерства юстиции. Это два центральных органа, через которые должен был бы пройти такой запрос, как в случае с преследуемыми, так и с осужденными.



Уклонение от мобилизации является в Украине уголовным преступлением и наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Однако до сих пор украинские власти в основном занимались преследованием тех, кто отказался от призыва, но остался на территории Украины, что облегчало работу милиции. Украинская милиция больше не может выезжать за пределы страны. Не могут выехать за границу и украинские мужчины за редким исключением (отцы трех и более детей, отдельные работники критической инфраструктуры, дети и пожилые люди старше 60 лет), а в случае призыва они обязаны пройти срочную службу.



Несмотря на это, некоторым украинцам удалось избежать мобилизации и найти убежище за границей. Либо путем подкупа чиновников, либо с помощью поддельного медицинского заключения. Если у вас есть деньги, то вариантов много. Британская газета The Guardian называет цифру в десятки тысяч случаев по всей Европе. Однако официальной статистики нет. Украинские спецслужбы, которые негласно действуют и в Чехии, вероятно, лучше знают, сколько их на самом деле.



По оценкам британской прессы, десятки тысяч украинцев мобилизационного возраста перемещаются по Европе. Однако ни в Чехии, ни в других странах при выдаче виз беженцев не проверяют, соответствуют ли эти люди по украинскому законодательству исключениям, связанным с мобилизацией.



После 18 месяцев войны ситуация оказалась настолько критической, что Украина начала искать «нелегальных» беженцев. Ибо солдат не хватает. Средства для этого, теоретически, есть. Украина может обратиться к властям соседних государств с просьбой об экстрадиции. Почему она до сих пор этого не сделала?



Впервые о такой возможности заговорил председатель депутатов парламента от самой сильной парламентской партии Украины («Слуга народа» президента Владимира Зеленского). Давыд Арахамия заявил, что Украина намерена обратиться к государствам-партнерам с запросами об экстрадиции (в противном случае и о выдаче привлеченных к ответственности или осужденных) мужчин, которые сознательно уклоняются от мобилизации и бегут из Украины «с поддельной справкой о непригодности к службе».



В нынешней ситуации на фронте пребывание мужчин за границей помогло бы Вооруженным силам Украины значительно увеличить численность личного состава. Но есть одна загвоздка, которая вполне может объяснить прежний и, казалось бы, вялый подход украинских властей. Он противоречит законодательству Чехии и некоторых других стран. Договоры об экстрадиции — упрощенно говоря, договоры о взаимной выдаче — по чешскому законодательству не распространяются на преступления военного или политического характера. Более того, выдача военных беженцев проблематична сама по себе, независимо от совершенного преступления. Иными словами, Чехия не может выдавать дезертиров Украине или какому-либо другому государству.



«Описанные Вами преступления носят военный характер и не подпадают под категорию так называемых экстрадиционных преступлений, поэтому международные договоры об экстрадиции на них не распространяются», — пояснил Echo24 пресс-секретарь Министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка.



Решение об экстрадиции в каждом конкретном случае должен принимать суд.



«Компетентный суд, скорее всего, признает экстрадицию неприемлемой, если в конкретном случае речь идет о преступлении исключительно военного характера и министр юстиции не может дать разрешение на экстрадицию», — добавил пресс-секретарь.



Согласно закону о международном судебном сотрудничестве, министр юстиции является последним звеном в цепочке, через которую должен пройти украинский запрос. И он может дать разрешение на экстрадицию только в том случае, если суд примет окончательное решение. Если суд примет иное решение, т.е. признает экстрадицию неприемлемой, министр вообще не сможет принять решение о выдаче, что, скорее всего, относится к экстрадиции украинских беженцев до мобилизации или даже непосредственно дезертиров.



Если министр сомневается в правильности решения судьи, он может обжаловать его, подав в течение трех месяцев ходатайство в Верховный суд о пересмотре такого решения.











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