Комментарий: озлобленные, злые и жадные чехи. Миф или реальность?

Реальная жизнь в Чехии совершенно не похожа на то, как ее изображают анонимные дяди в социальных сетях. Мы это знаем в общих чертах.





Наконец, это подтверждают результаты недавнего опроса Центра изучения общественного мнения (CVVM). Для человека, который смотрит на мир в основном через бывший Twitter (теперь X) или Facebook, в отчете об исследовании говорится о довольно невероятных вещах.





Например, что чешских женщин и мужчин больше не интересует стремление к собственности. Они хотят иметь работу, которая будет им нравиться и где они смогут развивать свои навыки. Даже ценой того, что они будут зарабатывать не так много, как на более высокооплачиваемой, но унылой и стереотипной работе.





Поясню. Человеку крайне неприятно иметь работу, на которой он не видит конечного результата своих усилий. Социологи труда написали об этом много диссертаций. В качестве примера можно привести работу на заводе. Работник изготавливает деталь. Но он часто не представляет, что и как дает эта деталь в целом. Это может показаться мелочью. Но это не так. Если человек не видит полезности своего труда, ему крайне сложно воспринимать его как значимый.





И это возвращает нас к приведенному выше опросу. По сравнению с аналогичным опросом девятилетней давности, чехи уже достаточно набрались этой практики.





Чехи хотят интересной жизни





Центр изучения общественного мнения обнаружил, что чехи придают значительно большее значение, чем в предыдущем опросе, работе, которая позволяет пробовать новое и участвовать в улучшении жизни в месте проживания.





Склонность к счастливой семейной жизни также имеет решающее значение. "Жители Чехии в основном хотят жить в счастливой семье, иметь друзей, с которыми они хорошо ладят, и жить в здоровой среде", — резюмируют исследователи результаты опроса этого года.





Эти ценности сегодня важны для 95% респондентов.





Как будто перестал действовать вековой анекдот о том, как крестьянин после смерти попал в рай и ответил святому Петру на вопрос о том, чего бы он хотел: "Ну, жена и дети остались, у них ничего нет". А у соседа, если подумать, есть коза". Святой Петр вздыхает: "А ты бы хотел, чтобы у твоей семьи была своя коза?" "О, нет. Я хотел бы, чтобы коза моего соседа сдохла".





Конечно, примитивное уподобление. Но если совокупность людей, которую мы составляем и которая называет себя нацией, через девять лет придет к тем изменениям, о которых говорит новый опрос, это будет решающий сдвиг.





Роскошные безделушки? Неинтересно





Приведем другие результаты опроса: "Значительно больше, чем раньше, люди хотят быть хорошо информированными о событиях в стране и мире, активно участвовать в сохранении природы, обладать наиболее полными знаниями и общим представлением о культуре, науке, технике и политике. Возрос интерес к (...) ничем не нарушаемому уединению и времени для хобби и интересов. Больше, чем девять лет назад, люди в Чехии стремятся к безупречной профессиональной деятельности и помогают развитию демократии в обществе".





Звучит странно, не правда ли? Возможно, это не так.





А вот тяга к предметам роскоши, напротив, снижается. Чехи также теряют интерес к продвижению политики "своей" партии или движения. Скорее или совсем не важны теперь эти ценности для 60-70% людей.





Согласимся, что нелюбовь к политике — не повод для радости. Напротив. Однако, слушая бурное парламентское выступление Андрея Бабиша в среду, можно понять, что можно.





Конечно, как известно от Милана Кундеры, а точнее, от Людвика Яна, главного героя романа "Шутка", оптимизм - это опиум человечества. Но я считаю, что упадок, разложение и маразм, в которых мы тонем практически без перерыва в последние годы (ковид, война, инфляция), — это вполне оправданная причина, по которой все мы заслуживаем хотя бы короткого расслабляющего опьянения. И новый опрос CVVM предлагает это.











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