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Большая задолженность за энергию? Люди могут обжаловать счета

Новости 420on
9 сентября 2023
14:00
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Жители города Лубы в окрестностях Хеба задолжали за тепло десятки тысяч крон, причем некоторым пришлось доплачивать до 70 000 крон. Город не предупредил их, что нужно вовремя увеличить авансы. Частная компания, поставляющая тепло, оправдывалась тем, что отреагировала на резкий рост цен на газ и покупает его по спотовым ценам, то есть по текущим. Что делать в этом случае? На вопрос ответил Давид Шмейкал, директор Консультационной службы по финансовым проблемам.
Счет за тепло и воду, включая ее подогрев, поверг в шок также жителей многоквартирных домов в деревне Козлов (Оломоуцкий край). В поселке живут 267 человек, там 120 квартир, и некоторым после перерасчета придется доплатить за прошлый год более 100 000 крон.
 
– В ситуации, подобной той, что произошла в поселке Лубы, что можно посоветовать жильцам муниципальных квартир? 
 
– Вероятно, со стороны города имело место некоторое пренебрежение. Я бы предположил, что городские власти могли бы лучше общаться со своими жителями и информировать их о том, что ждет впереди.
 
Однако потребитель должен был знать в течение полутора лет, что цены на энергию повлияют и на теплоснабжение, а значит, увеличивать предоплату и создавать резервы. Тем не менее я был удивлен таким огромным ростом.
 
– Можно ли с этим что-то сделать, могут ли люди жаловаться на свои счета?
 
– Конечно, они могут жаловаться. В случае с Лубы это и произошло в прошлом году, Управление по регулированию энергетики провело расследование. Я боюсь, что эта проблема долгосрочная и коренится в отношениях между городом и поставщиком тепла.
 
Потребители также должны знать, что мы находимся в периоде повышения цен на энергию, и мы должны подготовиться к этому, в том числе путем принятия мер для того, чтобы потреблять как можно меньше тепла.
 
– А что если у людей нет денег, чтобы сразу оплатить задолженность? Существуют ли какие-либо формы помощи со стороны государства? Может быть, распределение платежей?
 
– Все возможно, я бы начал с экономии, прежде всего нужно начать с себя. Конечно, можно попросить подрядчика о рассрочке и плане платежей. Вопрос в том, сможет ли при такой большой сумме поставщик тепла разнести платежи, указанные в счете, по следующим периодам. Можно также обратиться к государству за жилищным пособием, или за финансовой помощью в чрезвычайных ситуациях, или в Бюро труда.
 

Источник: www.irozhlas.cz



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цены электричество

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