Каждый пятый участник опроса в Чехии страдает от эмоционального выгорания

Исследовательская группа факультета под руководством Радека Птачека с 2014 года занимается изучением масштабов распространения среди населения. «Выгорание — это не просто обычное чувство усталости после долгого рабочего дня. Это хроническое состояние истощения, коренящееся в психике человека», — пояснил он. По словам экспертов, люди чувствуют себя опустошенными, пессимистичными, их способность решать проблемы снижается. Одним из основных проявлений является цинизм. По словам Птачека, характерно, что люди не «восстанавливаются» даже в выходные дни или во время отпуска.





Исследователи через исследовательское агентство STEM/MARK опросили более 1000 человек в 2014 и 2017 годах, а с начала эпидемии ковида задавали вопросы репрезентативной выборке населения чаще. Начиная с декабря 2020 года симптомы заболевания стали нарастать, причем текущий показатель является самым высоким за последние девять лет.





«Мы полагаем, что это отчасти объясняется сочетанием вызванной пандемией изоляции, опасений по поводу продолжающейся войны, экономического кризиса и связанных с ним проблемами со здоровьем, а также нарушением привычного личного и профессионального распорядка», — пояснил Мартин Андерс, руководитель клиники. По его словам, симптомы проявляются не сразу после кризиса, сначала человек адаптируется. На ухудшение состояния может уйти несколько лет.





По данным исследования, в 2014 году 19,7% респондентов заявили о умеренной интенсивности выгорания, 23% имели тяжелые симптомы и 4,5% — очень тяжелые. Спустя три года стало больше людей с легкими симптомами (24,3%), менее тяжелыми (17,1%) и очень тяжелыми (3,5%). В декабре 2020 года доля людей с легкими симптомами осталась прежней, но увеличилась доля людей с более тяжелыми симптомами (18,1% и 5,4% соответственно), и этот рост продолжается в текущем году. В майском опросе пятая часть людей отмечала легкие проявления, 18,8% — тяжелые и почти 6,6% — очень тяжелые. По словам Андерса, депрессия чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и связана с гормональным циклом, а также с иммунитетом.





Доля людей с депрессивными симптомами также демонстрирует схожую динамику. В 2014 году 12,3% респондентов сообщили о легкой депрессии, 11,4% упомянули умеренную, а 6,7% отметили тяжелую депрессию. В последующем опросе, проведенном в 2017 году, ситуация улучшилась. Тем не менее в последующие годы число людей, столкнувшихся с серьезными проблемами, в основном увеличивалось. В 2021 году эту категорию составляло более девяти процентов, а в мае текущего года — немного менее 8,5 процента. Эксперты считают, что общее количество людей с проблемами остается примерно на том же уровне, но их степень интенсивности углубляется.





Согласно мнению экспертов, синдром эмоционального выгорания оказывает не только воздействие на профессиональную деятельность, но также существенно ухудшает общее качество жизни. Еще более серьезной проблемой является депрессия, которая приводит к утрате интереса к разнообразным видам деятельности и сопровождается физическими симптомами, такими как нарушения сна и хроническая усталость. Например, некоторые пациенты даже не могут подняться с постели утром. Необработанный синдром выгорания может перерасти в депрессивные проявления.





Специалисты подчеркивают, что профилактика синдрома эмоционального выгорания играет ключевую роль, поскольку она может предотвратить более серьезные нарушения психического здоровья. Врач Мартина Себало Внюкова (Martina Sebalo Vňuková) указывает, что помимо здорового образа жизни, который включает в себя регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и достаточный сон, важно создавать и поддерживать собственный здоровый режим дня, устанавливать границы между работой и личным временем, а также уделять внимание развлечениям, приносящим удовольствие.





Андерс предупреждает от поспешного применения антидепрессантов. По его мнению, более двух третей людей с легкими симптомами могут получить помощь путем изменения своего образа жизни без использования медикаментов. В то время как исследования показывают, что регулярные физические упражнения, проводимые ежедневно или чередующиеся через день, оказывают такое же положительное воздействие, как и антидепрессанты. Важно отметить, что курение, наоборот, усугубляет симптомы, хотя альтернативы традиционным сигаретам до сих пор не исследованы до конца.













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