Масло за 60 крон, яйца за 6. Что подешевело в Чехии и почему?

Сравнение за год показывает, что цены на некоторые продукты питания выросли более чем на 60% и все еще остаются на том же уровне. Но и сравнение цен на некоторые товары в этом году по месяцам также весьма интересно. Например, часто упоминаемое сливочное масло заметно подешевело.





Если сравнивать цены по годам, то многие продукты питания продолжают резко дорожать. Сильнее всего подорожал картофель, который, согласно статистическим данным, подорожал более чем на 60%. В августе килограмм картофеля стоил более 21 кроны, в то время как в прошлом году он стоил 13 крон. Овощи подорожали почти на 25%, а яйца — на 17%.





В случае с яйцами интересно проследить динамику цен по отдельным месяцам. В начале прошлого года яйца еще стоили менее 3 крон за штуку. Однако постепенно они дорожали, и к декабрю нормальная цена составляла уже 5 крон за штуку. В первые месяцы этого года они стоили более 5 крон, но постепенно их цена снизилась до нынешнего среднего уровня в 4 кроны.





Роль иностранного импорта, а значит, и более высокой конкуренции, хорошо иллюстрируется на примере яиц. «Когда весной этого года чешские производители яиц превысили свои ценовые требования, мы обратились к импорту из других европейских стран. Благодаря возможности импорта чешские поставщики были вынуждены отказаться от своих завышенных требований и приспособиться к ценам, принятым в других странах. С весны, благодаря свободному европейскому рынку, цена на яйца снизилась на крону за штуку», — заявил в интервью газете Echo24 Томаш Пруза, президент Конфедерации торговли и туризма.





Проблему отсутствия конкуренции он иллюстрирует также ценами на масло, сыр и молоко. С начала года сливочное масло и сыр значительно подешевели на фоне снижения цен на энергоносители. Eidam в килограммовой упаковке в январе стоил в среднем 225 крон, а сейчас сыр подешевел до 192 крон.





«Ведь речь идет о продуктах, где производители испытывают давление со стороны иностранной конкуренции и вынуждены поддерживать цены на уровне европейских. В отличие от этого, цены на молоко, по сути, не растут, поскольку чешские молочные заводы знают, что импортировать большие объемы молока невозможно, поэтому они держат цены гораздо выше, чем следовало бы», — говорит Пруза. В начале года литр полуобезжиренного молока стоил 24 кроны, а сейчас цена составляет менее 23 крон, так что никаких изменений не произошло.





Прошедший год, в частности, показал, насколько серьезной проблемой является отсутствие конкуренции на рынке поставщиков сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Крупные компании, которые к тому же поддерживались государством с помощью крупных операционных субсидий, во многих случаях создали олигополии, а конкурентное давление с целью снижения цен отсутствует.





Антимонопольное ведомство обратило внимание на отсутствие конкуренции в секторе основных продуктов питания, но не подтвердило, что олигополистический характер рынка оказывает влияние на цены на продовольствие.





«Тот факт, что антимонопольное ведомство заявило об отсутствии признаков противоправного поведения, т.е. существования картеля, действительно радует, но его нельзя рассматривать как утверждение, что с рынком все в порядке. Напротив, констатируя наличие олигополистической структуры, Управление фактически говорит об отсутствии сильной конкуренции, что неизбежно ухудшает положение потребителя. Аналогичным образом, вывод о том, что компаниям данного сектора удалось сохранить прежнюю рентабельность, а в некоторых случаях даже увеличить ее, означает, что они не пострадали от кризиса, что само по себе поразительно. При таком резком падении покупательской способности, какое мы наблюдаем, на нормальном рынке именно фирмы должны были бы нести часть ответственности. Однако этого не произошло. Отсутствие конкуренции привело к тому, что весь рост цен пришелся на долю потребителя», — сказал «Эхо24» главный экономист компании Cyrrus Вит Градил.





Пути повышения конкуренции на рынке лежат прежде всего в изменении системы субсидирования. Операционные субсидии не должны доставаться крупным игрокам, для которых они лишь способствуют укреплению олигопольного положения.





«Государство может помочь конкуренции прежде всего тем, что не будет искажать рыночную среду неправомерно установленными субсидиями и затруднять выход на рынок новых конкурентов чрезмерными нормативными и административными требованиями, а также тем, что будет поддерживать потенциал Управления по конкуренции и защите прав потребителей на достаточном уровне для отслеживания возможных нежелательных действий существующих на рынке игроков», — говорит Михал Скоржепа, главный экономист Česká spořitelna.





Пруза также упоминает о возможности стимулирования разнообразия поставок путем оказания помощи мелким и средним производителям в создании сбытовых кооперативов. «Это позволит сократить огромную бюрократию, связанную с производством и продажей продуктов питания», — добавил он.











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