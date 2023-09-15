Белорус, живущий в Чехии, рассказал, какую ловушку придумал Лукашенко для его соотечественников

Белорусский студент Роман живет в Чехии уже восемь лет. В январе ему предстоит сдавать государственные экзамены, кроме того, он зарабатывает деньги, работая в больнице. Но в последние дни он находится в состоянии большой неопределенности, поскольку в апреле этого года истекает срок действия его паспорта. Новый указ диктатора Александра Лукашенко отменяет полномочия посольств по выдаче и продлению паспортов и других документов людям, находящимся за границей.





Аналогичным образом, сделки с недвижимостью, такие как покупка автомобиля или квартиры, теперь требуют личного присутствия в белорусских органах власти. Замена паспорта или удостоверения личности теперь будет возможна только в Министерстве внутренних дел или иностранных дел Беларуси.





Однако посещение родной страны сопряжено с многочисленными рисками — нередко случается, что люди, вернувшиеся из-за границы, например, к родителям, оказываются на родине под арестом и в тюрьме. Это происходит не только за участие в демонстрациях против режима Лукашенко, но и за отправку денег в фонд помощи жертвам антиправительственных беспорядков 2020 года или в помощь украинцам, сопротивляющимся российской агрессии.





Роман побоялся назвать свое настоящее имя из соображений безопасности, но редакция его знает. Хотя он не относится к числу активистов, регулярно выступающих против диктатуры, в 2021 году он участвовал в одной демонстрации. «И фотографии с нее есть», — говорит он, добавляя, что возвращаться на родину ему, наверное, небезопасно.





Кроме того, он пытается помочь устроить белорусских студентов в чешские вузы с сентября 2020 года. «Я обратился ко всем ректорам с просьбой принять студентов, которые страдают на родине из-за своей политической деятельности», — сказал Роман.





Но главная причина, по которой он не хочет возвращаться на родину, другая: «Это служба в армии. Она длится 18 месяцев, и я очень не хочу идти в армию, которая сотрудничает с российской. Я не хочу иметь с ней ничего общего», — поясняет Роман, добавляя, что, по его мнению, в Чехии проживает около семи-восьми тысяч белорусов и что ему, скорее всего, придется решать проблему с документами.





Что делать дальше, он пока не знает. Первый вариант, на котором он планирует сосредоточиться в ближайшие недели, — это получение загранпаспорта, но сначала нужно выяснить, на каких условиях Чехия их выдает.





«Сейчас я могу путешествовать, самый важный документ — разрешение на долгосрочное проживание в Чехии. Проблема в том, что я каждый год подаю документы на его продление, всегда на основании действующего паспорта. Что будет, когда паспорт станет недействительным, я не знаю», — опасается он.





Белорусские власти располагают информацией обо всех людях, перечисливших деньги в фонд помощи жертвам репрессий, поскольку все делалось через аккаунт в Facebook, а значит, публично. Кроме того, режим регулярно проводит фотодокументацию демонстраций и использует снимки для идентификации участников, которым также грозит задержание.





Белорусский паспорт заслуживает уважения





На вопрос, что теперь делать белорусам, живущим за границей, депутат Геннадий Давыдько ответил просто: возвращаться на родину и отбывать наказание.





«Белорусский паспорт надо уважать», — сказал политик, возглавляющий постоянную комиссию по правам человека, национальным отношениям и СМИ.





«Если человек не совершил никаких преступлений или проступков, то для него всегда открыта дверь. И паспорта, если у них есть белорусские, они должны уважать, пользоваться ими и возвращаться на родину. Если надо, отбыть наказание и нормально работать в свободной, справедливой и чистой, мирной стране», — сказал он.





Вопрос в том, какой цели теперь будут служить белорусские консульства за рубежом. Они могут способствовать развитию торговли между странами, но они больше не служат своим гражданам.





Только в Германии существует четыре консульства. Кроме того, есть посольство в Берлине. В соседней Польше Беларусь имеет три консульства. В Чехии есть только посольство в Праге и почетный консул в Карловых Варах.





С тех пор как Лукашенко сфальсифицировал президентские выборы 2020 года и начал беспрецедентные репрессии, по данным Евростата, белорусы получили более 522 000 видов на жительство в Евросоюзе. Только в прошлом году страны ЕС выдали такие разрешения 309 000 белорусских граждан, сообщает польская газета Rzeczpospolita.





На сегодняшний день больше всего разрешений белорусам выдала Польша (285 тыс.), за ней следуют Литва (13 тыс.) и Германия (1,9 тыс.). Кроме того, Польша выдает белорусским гражданам, имеющим карту резидента или долгосрочный вид на жительство в ЕС, так называемый польский проездной документ, который позволяет им выезжать в другие страны без белорусского паспорта.





Белорусская оппозиция во главе со Светланой Цихановской готовится к выдаче паспортов оппозиции в изгнании в Литве, о признании которой она ведет переговоры с различными странами. Однако, по мнению газеты «Речь Посполита», признание белорусского оппозиционного паспорта европейскими странами маловероятно.





«Закон № 326/1999 о пребывании иностранцев предлагает решение в виде „удостоверения личности путешественника и заграничного паспорта“, но не все обстоятельства могут быть правовым основанием для выдачи этих документов. Например, всеобщая воинская повинность в Беларуси таким основанием не является», — заявила Чешскому телевидению Крысина Шиянокова, директор представительства демократических сил Беларуси в Чехии.





Поэтому Шиянокова предлагает Министерству внутренних дел рассмотреть возможность принятия общего решения для всех белорусских граждан, имеющих вид на жительство на территории Чехии. Если этого не произойдет, то Роман и другие белорусы рискуют быть вынужденными вернуться на родину. А вместе с этим и возможность попасть в армию или даже в тюрьму.











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