В Германии закрываются российские консульства. Это коснулось и россиян, проживающих в Чехии

Такие услуги, как оформление новых паспортов для российских граждан, внесение новых данных в реестры, выдача справок или виз иностранцам, постепенно прекращают предоставлять и в консульствах РФ в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. После Нового года, помимо посольства России в Берлине, останется работать только генеральное консульство в Бонне.

В мае правительство решило отозвать свое разрешение на работу четырех из пяти российских консульств в Германии. Оно обосновало это принятым ранее Москвой решением о сокращении немецкого дипломатического персонала в России.

Проходит несколько месяцев, и российские граждане начинают ощущать сокращение консульских услуг. По словам посла РФ Сергея Нечаева, в Германии их проживают сотни тысяч.

За сокращение дипломатических учреждений расплачиваются и россияне, проживающие в Чехии, которые также пользовались услугами консульств в Федеративной Республике. Особенно это касается консульства в Лейпциге, популярного благодаря возможности рассмотрения заявлений без предварительной регистрации, когда в других отделениях часто не оказывается свободных мест. Последнее касается и консульского отдела посольства России в Праге, который после закрытия в прошлом году консульств в Брно и Карловых Варах остался единственным таким учреждением в Чехии.

«Записаться на прием в Праге очень сложно. Агенты предлагают услугу записи на прием за определенную плату. Есть группа в Telegram, где предлагается бот, который мониторит систему бронирования, и за 100 долларов можно купить запись», — рассказал россиянин, долгое время проживающий в Чехии и не пожелавший называть своего имени. По его словам, после закрытия консульства в Лейпциге еще одним вариантом, куда можно записаться, останется Братислава.

Премьер-министр Петр Фиала объявил о закрытии российских консульств в Брно и Карловых Варах в первый день вторжения России на территорию Украины 22 февраля прошлого года. Оба представительства прекратили свою деятельность в следующем месяце. В то же время Прага закрыла консульства Чехии в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге и отозвала чешского посла из Москвы для «консультаций».

В последнее время доступ к консульским услугам стал затруднен и для россиян в других европейских странах, например в Дании, где на прошлой неделе закрылся консульский отдел российского посольства.

Сокращается обслуживание российских граждан и в странах, соседствующих с Россией. С начала октября прекращает работу консульство России в городе Турку (Финляндия). В Литве, Латвии и Эстонии в связи с войной в Украине осталось только по одному месту оформления документов.











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