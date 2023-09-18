Диагноз: чешское государство все ближе и ближе к социализму

Похоже, что кардинальное реформирование Чехии в этом избирательном цикле просто не состоится. Мы так же неспособны к разумным реформам, как и предыдущие поколения в период развала социализма.





Меня всегда раздражали разговоры о том, что наша страна никогда не выберется из ловушек социализма. Они казались мне неправдоподобными. Ведь у нас произошла революция, после которой появилась не только свобода слова и передвижения, но и свобода предпринимательства. В 90-е годы собственность более-менее перешла из рук государства в руки частных лиц (и я не говорю, что это был справедливый процесс).





Тогда мы смогли начать благоустраивать свою страну. Никто нам не мешал, никакой злой сосед не угрожал. Европа объединялась, упрощалась торговля, бизнес, перемещение людей и товаров. Этот путь, хотя и был сопряжен со многими ошибками, неудачами и промахами, был правильным.





Пока не наступило последнее десятилетие, в течение которого доходы большинства населения действительно значительно выросли, а Чехия в экономическом отношении догнала некоторые более бедные страны Южной и Западной Европы. В таких сравнениях нас всегда интересовала в первую очередь экономика. В этом есть своя логика, ведь при кажущейся простоте измерений каждый любитель экономики уже знает, что означает рост или падение валового внутреннего продукта.





Пока, до коронавирусного кризиса, все было действительно хорошо. Цифры нас обманывали, молодое поколение росло, как и другие западноевропейцы. У некоторых из нас даже появилась аллергия на термин «восточноевропейцы». «Мы — центральноевропейцы», — возмущались мы.





Но в последние годы ветеран социализма, которым я, к сожалению, являюсь, слышит о поразительно схожих политических стратегиях и даже слышит конкретные высказывания, похожие на те, что звучали в его молодости. Тогда, как и сейчас, министерства создавали потемкинские, т.е. кажущиеся и неработающие концепции, но в итоге...





В конечном счете, все тогда регулировалось тонким раскручиванием отношений тех, кто утратил идеалы и принципы, но обладал красной партийной книжкой. Но это была скорее косметическая деталь. В остальном они мало чем отличались от многих представителей нынешнего политического спектра и государственной исполнительной власти.





В Германии, где сейчас не все благополучно в экономическом плане, лидеры правительства сейчас отчитываются перед своими избирателями. Они показали, что им удалось (не удалось) сделать до сих пор. Получилось примерно 50 на 50.





У нас в стране в это же время, хорошее время для первого подведения итогов, мы услышали прекрасную речь премьера, который что-то обещал, но не отчитался, не ответил. Похоже, что кардинально реформировать Чехию в этом избирательном цикле просто не удастся. Парадоксально, но правоцентристское правительство будет наращивать беспрецедентные долги и надеяться, что стратегии указания на «злого Бабиша» будет достаточно для повторного избрания. Возможно, это даже сработает, поскольку у отчаявшихся, но ответственных граждан не будет альтернативы.





Тем временем, однако, чешское государство будет продолжать раздуваться. В государственных больницах будет работать больше государственных служащих, чем врачей. А в некоторых клиниках врачей уже будет почти столько же, сколько стационарных больных. Да, это может стать реальностью в стране, где многие пациенты ищут врача.

Вопреки европейскому законодательству и здравому смыслу врачи будут продолжать превышать допустимое количество сверхурочных часов. А «мудрые» старые барды будут советовать им, в отличие от их коллег в Западной Европе, забыть о личной жизни — и жить в больнице. И так талантливые и бесстрашные будут продолжать уезжать на Запад. По данным Чешской медицинской палаты, из 1 700 выпускников медицинских вузов, ежегодно выпускаемых в Чехии, 500 не пойдут работать по специальности. Часть из них — иностранцы, а часть — чехи, уезжающие за границу. Для описания этого явления уже используется термин «утечка мозгов». Директор государственной больницы вполне может восстановить приказ о том, что пациенты, сидящие возле поликлиник, не должны ждать более двух часов, потому что иногда их бывает целых шесть.





В аналогичной ситуации находятся многие чешские граждане, нуждающиеся в помощи властей. В оруэлловском развивающемся государстве они зачастую не получают помощи даже в те сроки, которые установлены самим государством. Боюсь, что мы, к сожалению, так же неспособны провести необходимые реформы, как и предыдущие поколения в период развала социализма. Теоретически мы знаем, что нужно. Но реализовать это не можем.





Если и заканчивать этот невеселый текст на позитивной ноте, то, пожалуй, с надеждой на то, что в нашей стране действительно живет много очень умелых и трудолюбивых людей (постарайтесь не воспринимать это как политическую шутку). И что, возможно, удастся сформировать авторитетного лидера, который сможет провести непопулярные реформы. Нынешние, похоже, на это пока не способны.





И да, люди, представляющие себе социалистическое государство в сочетании с капиталистическим богатством, созданным деятельностью конкурирующих индивидов, могут выйти на улицы. И в следующий раз они не будут голосовать за политиков-реформаторов. Но есть поговорка, что фортуна благоволит смелым.









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ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Вспомним, что сейчас мы ежедневно берем в долг чуть меньше миллиарда крон только для того, чтобы наше государство функционировало, то есть чтобы оно не рухнуло окончательно. Мы ведем себя как наши древние предки. Они убили мамонта, прекратили охоту и ели его мясо. И только когда вся стоянка была завалена мусором, а еды больше не было, они снова проголодались, решили начать что-то делать — и перебрались в другое место. Но нам некуда идти.Источник: www.seznamzpravy.cz







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