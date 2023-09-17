Дискриминация по национальному признаку: Raiffeisenbank закрывает счета россиянам и белорусам, не объясняя причин

«Я узнала об этом случайно. В отделении я решала совершенно другой вопрос, а банкир посмотрел отчеты и сказал, что у меня проблемы с кредитом, потому что банк решил аннулировать мой счет. Я не получила никаких сообщений об этом, потому что они отправили информацию в страну, где я не живу», — говорит Катерина Левченко.

Она живет в Чехии уже три года. Она медсестра и ездит из Рокичан на работу в Пльзень.

«Счет мне открыли во время ковида как благодарность медицинским работникам Чехии. А через два года его закрывают», — описывает она свой недавний опыт.

В конце августа чешский филиал австрийского Raiffeisenbank аннулировал счет Катерины. Она попыталась возразить, но банк ответил, что в соответствии с действующими условиями он не обязан обосновывать свое решение.

«Мы сожалеем, но банк не раскрывает клиентам причины расторжения договора», — говорится в ответе на жалобу клиента.

«Из социальных сетей я узнала, что я не одна такая, я знаю еще около 20–30 человек, это граждане России и Беларуси или люди, имеющие как чешское, так и российское гражданство. Половина из них получила письмо об аннулировании счета из того же банка одновременно со мной», — говорит Катерина.

У нее нет объяснений, почему она потеряла свой счет в банке.

«Я понимаю, что, возможно, есть достаточно людей, которые интересуются какими-то криптовалютами или занимаются рискованной работой. Но те, с кем я общалась, в основном ответственные и порядочные люди. Мы проводили опрос, думали, может быть, это как-то связано со сроком проживания, с тем, есть ли у человека ПМЖ или ВНЖ. Мы обсудили все возможные варианты, но не нашли никаких причин», — сказала она.

Raiffeisenbank подтвердил редакции Seznam Zprávy, что «санкции» действительно нацелены на граждан России и Беларуси.

«Райффайзенбанк как отечественный банк соблюдает все чешские и международные законы и правила. Поэтому мы вынуждены очень жестко проверять клиентов из стран, которые Чешское финансово-аналитическое управление или Евросоюз в настоящее время относят к странам повышенного риска. Таким клиентам мы заблаговременно направляем запросы на предоставление необходимых документов. Если клиенты не предоставляют необходимые документы в срок, несмотря на предупреждение банка, мы информируем их об одностороннем расторжении отношений с банком», — рассказала пресс-секретарь Тереза Кайзершотова.

Редакция портала обратилась в Чешскую банковскую ассоциацию с вопросом, существует ли массовый контроль за этими счетами или действия Raiffeisenbank связаны с антироссийскими санкциями.

«Мы не комментируем стратегию отдельных банков — членов Ассоциации и не можем высказывать свое мнение по поводу их действий или деятельности. Спасибо за понимание», — сказала пресс-секретарь ЧБА Маркета Дворжачкова.

«Возможно, они хотят сократить количество российских счетов», — считает бизнесмен Евгений Кубеш, IT-предприниматель с российским паспортом. Он также сталкивался с требованиями предъявить определенные документы.

«Больше года у меня было два счета в Райффайзенбанке — частный и корпоративный. Я постоянно проживаю в Чехии, все было в порядке. Но вдруг мой корпоративный счет был аннулирован. Он был у меня для бизнеса как у индивидуального предпринимателя, проблем с платежами не было, деньги поступали только из Австрии и Германии, в пределах Евросоюза. В начале года банк потребовал какие-то документы, счета-фактуры и так далее. Я их предоставил, и больше никакой реакции с их стороны не последовало, видимо, все было нормально», — говорит Кубеш.

Банк ему не объяснил, почему аннулирует счет.

«Ответ был таков: банк может просто аннулировать счет. Если они не хотят со мной работать, почему они не аннулировали и мой личный счет?» — спрашивает молодой IT-специалист. И выдвигает возможное объяснение, хотя доказательств у него нет.

«Я думаю, это какой-то план, возможно, им нужно сократить количество счетов россиян в Райффайзенбанке. Может быть, это связано с санкциями, но я действительно не знаю», — говорит Кубеш.

Австрийский Raiffeisen Bank International является крупнейшим западным банком, работающим в России даже после военного вторжения в Украину. Европейский центральный банк оказывает на него давление с тем, чтобы он прекратил свой высокодоходный бизнес в России.

В начале августа австрийский директор банка Йоханн Штробль заявил, что банк отделит свой российский бизнес от материнской фирмы и создаст независимую компанию с собственным юридическим лицом. Также возможна продажа российской «дочки» банка.

Несмотря на то, что российский бизнес вносит значительный вклад в прибыль группы, доходы из России остаются заблокированными в местной дочерней компании из-за антироссийских санкций. Критики отмечают, что налоги, поступающие в российский бюджет, напрямую идут на финансирование военных действий.

Без счета нет ВНЖ, без ВНЖ нет счета

Аннулирование банковских счетов — большая проблема для российских студентов в Чехии. Для получения вида на жительство в Чехии они должны доказать, что у них достаточно средств на весь курс обучения. И доказать это они должны выпиской из банка.

«Все началось примерно полгода назад. Мне написали из Raiffeisenbank, что им нужны некоторые документы. Первым из них было подтверждение того, что деньги на мой счет поступают от родителей», — рассказывает Игорь Миненко.

Студент третьего курса факультета математики и физики Карлова университета хотел бы сделать карьеру разработчика компьютерных игр. Но сейчас он задается вопросом, разрешат ли ему продолжить обучение в Чехии.

«Через месяц мне написали, что им нужно подтверждение того, что у моей мамы вообще есть деньги, что-то вроде справки о зарплате. Мы это получили, перевели. У меня был личный помощник из банка, который все это проверял, это заняло около шести месяцев. Я спросил его, все ли в порядке, но он сказал, что не знает, зачем они проверяют. Что он просто проверяет правильность заполнения документов», — рассказывает Миненко.

В августе он узнал, что его счет закрыт. При личном обращении в банк он узнал, что решение о закрытии счета было принято еще в июле. Но письмо было отправлено ему в Россию, где он не живет. В письме не было никаких объяснений, только информация о том, что банк в одностороннем порядке отказывается от договора и аннулирует его банковский счет.

«Я приехал в Чехию до войны, и никаких проблем не было. Самое плохое то, что для открытия счета мне нужен вид на жительство, а для получения его как студенту — счет», — сказал Миненко.











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