В Чехии хотят установить минимальную сумму алиментов

«У меня двое детей — 11 и 15 лет. На каждого из них я получаю алименты в размере 250 крон. Суд определил это в 2013 году», — рассказывает Ленка, которая живет с матерью и двумя сыновьями в Ческе-Тршебове. Партнер ушел от нее, когда младшему сыну был год.

«Их отец в настоящее время отбывает наказание и имеет многочисленные алиментные обязательства. Он не работал, не работает и не будет работать, поэтому ему насчитали алименты в размере 250 крон на каждого ребенка», — поясняет Ленка.

Согласно решению суда, почти 5% матерей-одиночек сейчас получают алименты в размере менее 900 крон. Министерство труда и социальных дел указывает, что это даже не половина прожиточного минимума. В среднем на одного ребенка приходится 3 000 крон. Сейчас министерство хочет добиться введения минимального размера алиментов.

«Минимальное содержание — это концепция, которая действует в ряде других стран ЕС и заключается в том, что государство устанавливает минимальную, не подлежащую обсуждению сумму, которую суды должны определить в качестве алиментов. Речь идет о сумме, которую мы хотим обсудить с Министерством юстиции, и об исключениях из этой суммы», — сказал Ондржей Страва (KDU-ČSL), советник министра труда.

По мнению Стравы, минимальный размер алиментов может быть основан на прожиточном минимуме. Родители, имеющие несколько детей, или те, кто не работает по причине инвалидности, могли бы платить меньшие алименты.

Министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка (KDU-ČSL) также хочет, чтобы алименты, как и пенсии, увеличивались автоматически в соответствии с инфляцией или ростом заработной платы.

«Возможны ситуации, когда, например, алименты остаются неизменными в течение пяти, восьми или десяти лет, а разницу в социальных выплатах компенсирует государство. Сегодняшняя модель очень обременительна и психологически тяжела для второго родителя, который вынужден обращаться в суд. Бывают споры по этому поводу, которые длятся несколько месяцев», — говорит Юречка.

Но споры будут вестись и по поводу автоматически индексированных алиментов.

«Родитель будет утверждать, что его доход не увеличился в результате инфляции, и, наоборот, требовать уменьшения алиментов. И я думаю, что это значительно усугубит споры», — сказала Яна Провазникова, председатель Ассоциации судей по семейному праву и опеке.

Провазникова напоминает, что взыскание алиментов с некоторых родителей является проблемой.

«Значительная часть алиментов мать ребенка не получает только потому, что государство не в состоянии взыскать алименты с отца», — считает Провазникова.

Государство уже выплачивает замену алиментов при родителях-неплательщиках примерно на 10 000 детей. Клуб одиноких матерей считает, что для детей и одиноких родителей минимальные алименты и валоризация станут положительным фактором.

«Особенно с учетом роста стоимости жизни, который отчасти касается и детей, произошедшего за последний год», — говорит Дана Павлускова из Клуба одиноких матерей.

Министерство юстиции принципиально не выступает против минимального размера алиментов или валоризации.

«Однако возник ряд вопросов. В связи с этим министр юстиции принял решение о создании экспертной группы по алиментам. Наша цель — разобраться с этим вопросом в рамках комплексного решения, которое мы представим в правительство, а затем в Палату депутатов», — говорит заместитель министра Антонин Станислав (ODS).

Межведомственная группа будет заниматься, в частности, вопросами взыскания алиментов. Группа планирует подготовить предложение по изменению закона к концу года.











Следите за новостями Чехии в соцсетях:



