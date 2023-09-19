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В Чехии сотрудники компаний, работающие на дому, могут получать дополнительно 700 крон в месяц
20 сентября 2023
08:24
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Люди, работающие на дому, со следующего года могут получать от работодателей 4,60 кроны в час в качестве компенсации своих расходов. Это составляет около 690 крон в месяц при среднем количестве в 150 отработанных часов.
Об этом говорится в проекте постановления, который подготовило Министерство труда и социальных дел. Первоначально министерство рассчитывало на сумму 2,80 кроны в час, то есть около 420 крон за то же количество времени.
«Расходы, которые были включены в среднее потребление, — это газ, электроэнергия, твердое топливо, теплоснабжение и централизованное горячее водоснабжение, водоснабжение из водопровода и водопроводных сетей, а также водоотведение, очистка выгребных ям и утилизация бытовых отходов», — обосновывает сумму министерство.
Общая сумма рассчитана на основе данных о потреблении одного взрослого человека в среднем домохозяйстве в час.
По мнению Йозефа Стржедулы, председателя Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов, предложенная министерством сумма не совсем адекватна. «Серьезный работодатель уже выделяет более высокие суммы для домашнего офиса», — сказал профсоюзный деятель в интервью газете Lidové noviny, которая обратила внимание на это постановление.
Правила возмещения расходов на домашний офис были изменены поправкой к Трудовому кодексу, которая 19 сентября была окончательно принята парламентом. Согласно этой поправке, с нового года люди, работающие дома, смогут получать от работодателя компенсацию расходов на газ, электричество или воду, которые они используют в рабочее время. Размер почасовой оплаты, которая не будет облагаться налогом, установит Министерство труда и социальных дел.
Компенсации не будут являться частью заработка и не будут облагаться налогом.
Некоторые министерства и объединения работодателей выступили против поправки, утверждая, что обязательная выплата будет чрезмерно мотивировать людей, работающих на дому. По их мнению, они и так экономят деньги, поскольку им не приходится платить за проезд до работы или покупать обед в ресторане.
По данным Министерства труда, в первом квартале этого года люди, работающие в частных компаниях, в среднем работали 147,5 часа в месяц. В государственном и общественном секторе этот показатель составил 151,2 часа.
Постановление еще должно пройти процедуру согласования.
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