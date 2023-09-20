7 ошибок, которые не стоит совершать после переезда в Чехию

Ошибка 1: Не проверять статус одобрения вашего заявления на визу/ВНЖ/ПМЖ

Некоторые новички рассчитывают, что в случае положительного решения министерство им позвонит и пригласит на сдачу биометрических данных. Однако в Чехии вы обязаны делать это самостоятельно — или звонить на инфолинию, или проверять онлайн . Задним числом потом говорить, что никто вам ничего не сообщил, — большая ошибка. Держите руку на пульсе и особенно внимательно проверяйте, если уже истек срок рассмотрения — 60 дней. В таком случае стоит отослать в министерство требование об ускорении рассмотрения дела.

Ошибка 2: Нерациональное использование воды и электроэнергии

В Чехии коммунальные услуги довольно дорогие, и вода — не исключение.

Например, читательница О., привыкшая к длительным ваннам, была шокирована, когда получила первый счет за воду. В итоге оказалось, что затяжные водные процедуры стоит проводить чуть реже, не говоря уже о том, чтобы закрывать кран, пока вы чистите зубы. Конечно же, в чем-то повезло студентам — например, в государственных общежитиях (возможно, что и в некоторых частных) стоимость коммуналки включена в общую плату за место или комнату, поэтому никакой перерасчет им не грозит. Однако, когда они переезжают в съемные квартиры, жизнь, как говорится, больно их бьет.

Ошибка 3: Нелегальное трудоустройство

Многие ищут работу еще до переезда, но стоит быть осторожными с предложениями без официального трудоустройства. Реальная история из жизни: читательница А. искала подработку на время учебы в университете, ее пригласили на склад и пообещали, что начальник приедет вечером, а работать она может начать прямо сейчас. Начальник не объявился, работа оказалась, мягко говоря, подпольной, а условия, при которых трудилась читательница, отдавали безысходностью и нарушением трудового кодекса. Не увидев ни начальства, ни выплаты, ни контракта, на работу она больше не вышла, после чего последовала череда звонков с угрозами от горе-работодателя, которые она решила проигнорировать. Столкнулись с похожим? Попробуйте обратиться сюда

Главный вывод, который из этого всего следует, — не ввязываться в сомнительные подработки, даже если есть проблемы с деньгами, иначе можно заслужить более серьезные трудности.

Ошибка 4: Невнимательное отношение к договорам, особенно аренды

Если для продления статуса ВНЖ или получения ПМЖ вам придется показывать договор, то проверьте, числится ли ваша квартира как жилое помещение. Например, некоторые предложения на рынке могут быть слишком дешевыми из-за того, что не соответствуют критериям жилого помещения. В министерстве у вас такой документ просто не примут.

Внимательно проверьте, чтобы к договору прилагался точный список того, что есть в квартире. Например, чтобы при выезде через много лет не стало сюрпризом, что у вас якобы был телевизор. Если в квартире что-то не устраивает и это критично, обяжите арендодателя исправить это — желательно зафиксировать факт поломки, например, унитаза в договоре. Заранее обсудите и зафиксируйте, что чините вы (например, мелкие неисправности), а что арендодатель — к примеру, он отремонтирует уже старую стиральную машину, которой явно успели попользоваться жильцы до вас.

Ошибка 5: Незнание местных законов

Даже маленькие нарушения могут привести к штрафам или другим неприятностям.

Например, если вы оставили машину в зоне платной парковки, не зная об этом. Сюда же можно отнести практику, которая относится и к предыдущему пункту, — не игнорируйте своевременную оплату коммунальных услуг, оплату интернета и мобильной связи, членства в спортклубе и вообще всего, на что вы заключали контракт. Бывали случаи, что люди заключали контракты на пользование услугами и забывали о том, что контракты могут продляться автоматически, если их не отменить специальной заявкой. Это создавало огромные проблемы вплоть до разбирательства с коллекторами.

Ситуация из жизни: Н. открыла членство в местном спортивном клубе на год. После окончания этого года она просто перестала платить, а спустя три месяца ей пришел счет за новые три месяца с угрозой начисления пени. Объяснения ничего не дали, всю сумму пришлось оплатить и писать специальное заявление о прекращении пользования услугами спортклуба с дополнительным штрафом за отмену в течение автоматически продленного года (возмутительно!).

Ошибка 6: Не проверять почту и «датову схранку»

Особое внимание уделите тому, какой адрес вы указываете при коммуникации с министерством: он должен совпадать с тем, что указан в вашем документе о проживании, который вы прилагаете к заявлению. Не проживать по указанному адресу — нарушение. Более того, критически важно вовремя реагировать на письма от официальных структур.



Ошибка 7: Намудрить со страховками

При оформлении документов на проживание страховка — одна из самых затратных, но важных вещей. Поэтому, пожалуйста, оформляйте ее правильно и в проверенных местах. Опытный страховщик должен предложить вам страховку исходя из данных, которые вы предоставите: из какой страны вы переезжаете в Чехию, сколько вам лет, если ли родственники в ЕС, собираетесь ли вы заводить детей. Тогда выбирается и правильный тип, и нужная длительность страховки. Самое неприятное — купить страховку покороче и попроще, а потом переплатить за существенные моменты. Разобраться с этими и другими проблемами помогает Оксана Мансурова — специалист по страхованию иностранцев с многолетним стажем.

Переезд в другую страну — это не только возможность открыть для себя новую культуру и образ жизни, но и ряд вызовов, с которыми придется столкнуться. Чехия со своими особенностями и нюансами может стать настоящим открытием для многих иммигрантов. Зная о распространенных ошибках и подводных камнях, можно избежать многих проблем и сделать процесс адаптации максимально комфортным. Надеемся, наша статья поможет вам избежать типичных ошибок и сделает ваш переезд в Чехию приятным и безболезненным. Удачи на новом месте и только положительных впечатлений!



Напишите в комментарии, какие ошибки вы бы еще добавили.











Следите за новостями Чехии в соцсетях: