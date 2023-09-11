Базовый платежный счет — как работает ваше право на банковский счет в ЕС?

Как утверждает финансовый портал Měšec.cz, право на базовый платежный счет в чешских кронах в Чешской Республике имеет любой человек, легально проживающий в одной из стран — членов ЕС. Однако для этого необходимо выполнить несколько юридических условий. Прежде всего, если вы подаете заявление на открытие базового платежного счета, у вас не должно быть на тот момент другого платежного счета в Чешской Республике. Это означает, что у вас не должно быть счета в банке, который работает в Чехии через свои филиалы. Банк может попросить вас подтвердить это, например, с помощью письменного заявления.

Как только вы сообщите банку о своем желании открыть базовый платежный счет, в течение 10 рабочих дней после того, как вы докажете, что соответствуете этим условиям, он должен представить вам проект договора и условий.

В течение следующих 5 рабочих дней банк не имеет права изменять это предложение. Эти 5 рабочих дней являются периодом ожидания. Если в течение 5 рабочих дней вы уведомите банк о том, что согласны с предложением и принимаете условия, банк обязан заключить с вами договор о базовом платежном счете. Это происходит в соответствии с согласованными вами условиями.

Может ли банк отказать?

Да. Банк может отказать вам в открытии базового платежного счета, но для этого у него должны быть законные основания. Самая простая и очевидная причина — наличие у вас другого счета в банке, работающем на территории Чешской Республики.

Но это не единственная причина. Банк может также отказать вам в открытии счета, если в течение предыдущих 12 месяцев он уже расторг с вами договор о базовом платежном счете или отказался от договора.

другой договор об оказании платежных услуг в связи с серьезным нарушением договора Дальше — интереснее. Банк может отказать, если в течение последних 12 месяцев он расторг с вамидоговор об оказании платежных услуг в связи с серьезным нарушением договора (§ 210 (3) b)

Иными словами, если за последний год банк по собственной воле аннулировал ваш счет, он имеет право отказать вам даже при соблюдении основного требования к платежному счету (прим. ред. — внутренние основания для принятия решений банком могут быть довольно расплывчатыми, поэтому не остается ничего другого, кроме как проверять все практическим путем).

Он также может отказать вам, если, заключив договор, он нарушил бы положения закона, регулирующего меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или любого другого нормативного акта.

Должен ли банк уведомлять меня об отказе?

Когда как. Если банк отказывается предоставить вам проект договора и условия, а также если он изменяет или отзывает свое предложение, он обязан без неоправданной задержки сообщить вам в письменной форме причину отказа.

Однако это не распространяется на случаи, когда, сообщая вам о причинах отказа, банк тем самым нарушил положения закона, регулирующего меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (§ 210 ( 6)

Но что делать, если мне уже успели предложить договор?

Если ситуация такова, что вы подали в банк заявку на открытие базового платежного счета, банк в течение 10 рабочих дней выдает вам проект договора, истекает ваш 5-дневный срок рассмотрения, но выясняются обстоятельства, дающие банку право отказать вам, он может это сделать.

Закон дает банку право отказать вам даже в том случае, если в течение 5 дней, отведенных на то, чтобы вы могли подумать, выяснится, что он уже расторгал с вами договор в течение последних 12 месяцев, или что у вас есть счет в другом банке, или что этот счет может быть использован для отмывания средств, полученных преступным путем.

Должен ли базовый платежный счет быть бесплатным?

Нет. Хотя у вас есть законное право иметь платежный счет, ни один банк не обязан открывать или обслуживать его бесплатно. Банк имеет право взимать с вас плату за открытие и обслуживание счета. Точно так же он может взимать плату за выпуск и обслуживание платежной карты, а также за различные действия, совершаемые с использованием счета.

Вы имеете право только на открытие счета, но не на его бесплатное обслуживание и использование. Банк обязан открыть его для вас, но на своих условиях.

Должен ли открывать вам счет каждый банк?

Да, но при соблюдении условий, описанных выше. Вы можете воспользоваться правом на базовый платежный счет в любом банке Чешской Республики. Таким образом, если у вас нигде нет счета, вы можете выбрать банк, в который вы обратитесь с заявлением об открытии базового платежного счета. Даже если это банк, который имеет частную клиентуру и тщательно выбирает своих клиентов, так что вы не сможете туда попасть на обычных основаниях, он не может отказать вам в просьбе о предоставлении базового платежного счета. Опять же, если вы соответствуете условиям, оговоренным в законе.

Это относится только к моему первому счету?

Нет. Для того чтобы открыть базовый платежный счет, вы не должны иметь на тот момент платежного счета ни в одном другом банке Чешской Республики. При этом не имеет значения, были ли у вас в прошлом какие-либо платежные счета и где.

В крайнем случае можно аннулировать все свои счета и подать заявление на открытие основного платежного счета в выбранном вами банке.

Что делать, если банк сообщил мне, что аннулирует мой текущий счет?

Если у вас есть стандартный текущий счет в одном из банков Чешской Республики и банк сообщил вам, что аннулирует ваш счет, то на этот момент вы уже имеете право на получение базового платежного счета. В этот момент вы можете выбрать любой другой банк, принести подтверждение того, что изначальный банк планирует аннулировать ваш счет, и подать заявление на получение базового платежного счета.

Хотя, когда вы подаете заявление на получение базового платежного счета, технически у вас еще есть текущий счет в банке, он уже не рассматривается, поскольку у вас есть подтверждение, что этот счет будет аннулирован.













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