Министерство труда Чехии предлагает с января повысить минимальную заработную плату на 1 600 или 2 100 крон

Это следует из документов к заседанию трехсторонней комиссии, которое состоится 25 сентября. Как сообщает Чешское информационное агентство, предлагаемое министерством повышение основывается на вариантах готовящейся формулы регулярной индексации минимальной заработной платы и европейской директиве о достаточном заработке.

Минимальная заработная плата в Чехии была повышена в январе этого года на 1 100 крон — до 17 300 крон. Согласно документам, за минимальную сумму в прошлом году работало около 118 000 человек. Чешско-моравская конфедерация профсоюзов (ČMKOS) требует повышения в следующем году на 2 200 крон. Работодатели не согласны с таким повышением. Они указывают на то, что вместе с минимальной заработной платой увеличивается и гарантированная заработная плата. Она представляет собой самый низкий заработок в зависимости от профессионализма, ответственности и сложности работы и выплачивается по восьми категориям. В этом году были скорректированы только самая низкая и самая высокая категории.

Минимальная заработная плата в Европейском союзе регулируется директивой, принятой 27 странами в прошлом году. В качестве ориентира для установления размера минимальной заработной платы директива рекомендует 60% от медианной начисленной заработной платы или 50% от средней начисленной заработной платы. Государствам — членам ЕС дается два года на то, чтобы ввести правила ЕС в действие.

В настоящее время самый низкий заработок соответствует примерно 40% средней заработной платы. Согласно первому предложенному варианту, к 2028 году он должен составить 45% от средней. Таким образом, каждый год эта доля будет увеличиваться на один процентный пункт. С января следующего года это означает увеличение на 1 600 крон. Тогда соотношение между минимальным и средним заработком составит 41,1%. Расходы работодателей на самого низкооплачиваемого работника увеличились бы на 2 141 крону в месяц, или на 25 690 крон в год. В общей сложности это может обойтись им в 2,9 млрд крон. Государство получит дополнительно 680 млн крон в виде взносов на социальное страхование и еще 290 млн крон в виде отчислений на медицинское страхование.

Во втором варианте минимальная заработная плата через пять лет составит половину средней заработной платы. Таким образом, каждый год ее доля будет увеличиваться на два процентных пункта. В январе эта сумма должна увеличиться на 2 100 крон. В следующем году соотношение достигнет 42,1%. Расходы работодателей на оплату труда работников вырастут на 2 810 крон в месяц, или на 33 718 крон в год. Итого — около 4 млрд крон дополнительно. Социальные отчисления вырастут на 930 млн крон, на медицинское страхование — на 400 млн крон.











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