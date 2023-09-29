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Прогноз экономиста: конец бедности близок, в следующем году мы будем зарабатывать больше

Новости 420on
30 сентября 2023
12:30
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С начала пандемии цены в Чехии выросли в общей сложности на 33%. Заработная плата растет, но цены на товары и услуги растут быстрее. Поэтому в реальном выражении люди покупают меньше. В следующем году ситуация изменится, прогнозирует экономист Доминик Строукал.
«С начала пандемии, с марта 2020 года по сегодняшний день, цены в нашей потребительской корзине выросли в среднем на треть. Это не означает, что наша покупательная способность снизилась на треть. Покупательная способность денег "под матрасом" снизилась на четверть. Каждая крона, которая не была инвестирована, уменьшилась в цене на четверть», — объясняет экономист Доминик Строукал, объясняя уменьшение сбережений.

«Хотя ситуация постепенно меняется и цены растут не так быстро, как в прошлом году, мы не наверстаем упущенное за несколько месяцев», — полагает эксперт. По его словам, три года процветания были потрачены впустую из-за безуспешной борьбы с инфляцией.

«Мы потеряли три года роста нашей покупательной способности за счет роста реальной заработной платы. Три года роста благосостояния людей... Это издержки, которые останутся с нами навсегда. Если бы этого не произошло, то впоследствии нам было бы гораздо лучше», — объясняет Строукал.

В следующем году, по его словам, ситуация наконец-то изменится. Через год с четвертью мы начнем зарабатывать больше, чем забирает инфляция. «Зарплаты будут расти, а инфляция будет гораздо ниже. К концу года она может упасть до однозначных цифр, — прогнозирует Строукал. — В следующем году вы получите прибавку к зарплате больше, чем увеличится цена хлеба».

«Рынок труда пугающе перегрет. Повышенное давление на зарплаты продолжается, в этом году оно может быть двузначным. Мы видели это на примере компании Škoda, которая увеличила зарплату на 10,1% плюс бонусы», — напоминает Строукал. И сильное давление на заработную плату — единственный способ противостоять инфляции, говорит он: «У нас нет другого выбора, кроме как действовать самим. 

Постарайтесь договориться о повышении зарплаты. Нет лучшего времени для смены работы, чем период рекордно низкой занятости. Но вы можете бороться за повышение зарплаты со своим нынешним работодателем».

В последнем квартале прошлого года работники получали в среднем на 7,9% больше, чем годом ранее, в результате чего средняя зарплата брутто в стране выросла до 43 412 крон.



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работа зарплата Чехия экономика

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